Propuknutí respiračních infekcí v New Hampshire způsobuje nemoc psů

Propuknutí respiračních infekcí, které způsobilo, že psi v New Hampshire vážně onemocněli V současné době odborníci nemají přesnou diagnózu příčiny onemocnění Aktualizováno: 24. srpna 2022 ve 22:33 EDT

Veterináři, zejména v okrese Hillsborough, hlásili propuknutí respiračních infekcí, které se mohou velmi rychle stát velmi vážnými a k ​​takovým respiračním onemocněním čas od času dochází, ale místní veterináři tvrdí, že tentokrát je to jinak, počínaje příznaky jako kašel nebo rýma. Krvácení z nosu nebo potíže s dýcháním, onemocnění se může rychle stát vážnějším. Veterináři uvedli, že mnoho případů pochází ze zařízení denní péče, kde jsou psi vystaveni jiným psům. Několikrát do roka. Dr. Karen Tinkham, majitelka veterinární nemocnice v Milfordu, řekla: „Tito psi opravdu onemocní, mají zápal plic, mnoho psů bylo hospitalizováno, někteří psi na to zemřeli." Její 10měsíční Bernadine onemocněla a přestala jíst a Imber, která chodí do Milford Dog Nursery, skončila na tři dny u veterináře a léčila se se zápalem plic, ale už je na tom mnohem lépe. „Když jsem ji vezl do Manchesteru, byl jsem přesvědčen, že už nikdy neuvidím svého psa," řekl Clifford. „Takže přivést ji domů a vidět ji chovat se jako ona a pobíhat, což by neměla dělat, není uklidňující." Nemoc se může rychle zhoršit, jako v případě Ember. Mnoho vážných případů končí v Manchesterském nouzovém veterinárním centru. „Pokud vidíte tyto příznaky, vezměte svého psa k veterináři," řekl Dr. Taylor Driscoll z Emergency Veterinary Center v Manchesteru. „A pokud jsou opravdu vyčerpaní, vezměte je k nouzovému veterináři, protože je velmi pravděpodobné, že tato zvířátka musí být hospitalizována na izolační jednotce, což je opravdu důležité." V současné době odborníci nemají přesnou diagnózu příčiny, kterou říkají, aby se v tuto chvíli pokusili vyhnout se vystavení svého psa jiným psům, a pokud je váš pes nemocný, měli byste ho rozhodně držet dál od ostatních psů.