Katastrofa baltského trajektu z roku 1994: Nový ponor nenašel žádné důkazy, které by podporovaly alternativní teorie | Finsko

Estonský a švédský úřad pro vyšetřování nehod v úterý uvedl, že nová výzkumná expedice k vraku trajektu, který se potopil v Baltském moři před 27 lety, nepřinesla nové důkazy, které by byly v rozporu s oficiální vyšetřovací zprávou o nehodě.

v jednom z Nejvážnější mírové námořní katastrofy v Evropě, MS Estonia, na cestě z hlavního města Estonska, Tallinnu, do Stockholmu ve Švédsku, se potopila v rozbouřeném moři 28. září 1994 a zabila 852 lidí, většinou Švédů a Estonců.

Na palubě přežilo pouze 137 lidí. Osud lodi dal vzniknout několika konspiračním teoriím, včetně toho, že se srazila s ponorkou nebo že vezla citlivý vojenský náklad, který sehrál roli při potopení.

Společné oficiální vyšetřování Estonska v roce 1997, Finsko Švédsko dospělo k závěru, že trajekt se potopil, když jeho klenuté dveřní zámky selhaly v bouři. To oddělilo klenuté dveře od lodi, otevřelo rampu na palubu a způsobilo rozsáhlé zaplavení palub, potopení lodi během pouhých 30 minut od počátečního nouzového volání.

Jiní však toto médium zpochybňovali Evidenční montáž pro velký trajektový otvor.

Ponor ukázal, že vrak měl díru asi 22 metrů dlouhou a čtyři metry vysokou, řekl Rene Arikas, šéf Estonského úřadu pro bezpečnostní vyšetřování, který v červenci poskytl předběžné výsledky potápění podvodními roboty. Vrak podle něj spočíval na útesu na mořském dně a jeho původní umístění se v průběhu let změnilo kvůli změnám na mořském dně, díky čemuž je kráter a další poškození viditelnější.

Zdůraznil, že navzdory tomu nemají vědci žádné důkazy, které by prokázaly pravost oficiální zprávy o utonutí.

Nové podvodní průzkumy jsou naplánovány na březen a duben, řekl Arecas, protože viditelnost je považována za nejlepší.

Výzkumníci byli překvapeni, když zjistili, že mořské dno bylo z velké části kamenité, řekl Jonas Backstrand, zástupce generálního ředitele švédské komise pro vyšetřování nehod, a to mohla být příčina kráteru. Nevíme, jak to bolí [to the vessel] Ale pravděpodobně se to stalo, když trajekt spadl na kamenité mořské dno, řekl Backstrand a řekl, že je potřeba další vyšetřování.

Samostatná soukromě financovaná mise pověřená příbuznými obětí MS Estonia provedla ponor v září. Předběžné výsledky by měly být zveřejněny začátkem příštího roku.

Vrak se nachází na mořském dně asi 80 metrů (265 stop) pod povrchem v mezinárodních vodách u finského ostrova a je považován za hřbitov, což oblasti poskytuje ochranu ze zákona.