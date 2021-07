Česká liga amerického fotbalu začíná v sezóně 2021

Grafika: Igor Lazarevic

The Americká liga českého fotbalu, CLAF, Sezónu 2021 otevírá tento víkend pět týmů Hrát si Titul.

The Ostrava Steelers, Brock Lions, Brno Aligators, Visocina Gladiators, A Přerovské mumie Každý z nich odehraje šest herních plánů od 10. června do 29. srpna Česká mísa Naplánováno na 11. – 12. září. Aktuální šampioni, od roku 2019, The Brock Lions, Staženo ze zkrácené sezóny 2020 odehrané na podzim kvůli omezením COVID-19. Sezóna se zastavila před začátkem play-off a nebyl vyhlášen žádný vítěz.

The Hrát si Letos jsme zavedli nové pravidlo importu. Každý tým má povoleno jednoho dovozního quarterbacka nebo dva importy na jiných úrovních.

Brock Lions: rekord 12: 2019: vítězství v šampionátu CLAF.

Hlavní trenér: Zach Harrod

Zadák: Shawson Mumble

Ostrava Steelers: rekord 2019 9-3 – 2. místo.

Hlavní trenér: Lonnie Hershey

Čtvrtletní: Hodnocení Q.

Visocina Gladiators: rekord 7-4 z roku 2019 – CLAF se dostal do semifinále.

Hlavní trenér: Ontrage Paulus

Zadák: Clark Haslet

Aligátoři Brno: Rekord 2019 0-10 – CLAF skončil poslední ve východní divizi.

Hlavní trenér: David Ospale

Přerovští mamuti: rekord z roku 2019 – nehrá se. Čech vyhrál titul v divizi 2.

Hlavní trenér: Jiří Láznička

Zadák: Michael Stoklosek, Tome Fortelne

Rozvrh CLAF do roku 2021