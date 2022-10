Jak život Toma Stopparda inspiroval Leopoldstadt

Tom Stoppard nebyl vždy Tom Stoppard, šestinásobný vítěz Tony Award. Slavný britský dramatik se narodil v Československu jako Tomasz Straussler. Byl Žid, ale poté, co jeho rodina uprchla před nacisty, mu matka změnila jméno. Tento příběh je vykreslen v nejnovější Stoppardově hře, LeopoldstadtV současnosti působí na Broadwayi.

Tato show je nejosobnějším Stoppardovým dílem všech dob. V 85 letech je Leopoldstadt jeho devatenáctou broadwayskou inscenací (po hitech jako je Matt Rosenkrantz a Gildenstern A Arcadia). A Leopoldstadt Obrovský v každém smyslu slova: pokrývá půl století a obsahuje 38 herců, včetně oblíbenců z Broadwaye Caseyho Levyho, Brandona Uranowitze a Betsy Edam.

Hra sleduje jednu židovskou rodinu z let 1899 až 1955 a ukazuje, jak se životy bohatých stěhují do Vídně uprostřed holocaustu a jeho následků. Níže se dozvíte více o osobní rodinné historii, která vás inspirovala Leopoldstadtplus nejnovější cenami ověnčená produkční historie.

Leopoldstadt Na motivy života Toma Stopparda.

Stoppard se narodil do židovské rodiny, ale uvědomil si to až po padesátce. Když v roce 1941 nacisté napadli Českou republiku (tehdejší Československo), jeho rodina uprchla a nakonec se usadila v Anglii. Jeho otec zemřel, když pracoval jako lékař v britském námořnictvu. Japonské síly bombardovaly jeho loď. Jeho matka se provdala za Kennetha Stopparda a Thomas Straussler se stal Tomem Stoppardem. Rodina tajila, že jsou Židé.

Jak později napsala Stoppardova matka: „Přestěhování do Anglie bylo tak náhlé, neplánované a drastické, že jsem se – možná podvědomě – rozhodla, že jediná věc, která umožňuje skutečně žít a usadit se (myšleno my tři), je malovat naslepo. svou minulost a začít, pokud mohu. Výraz, od nuly.“

Až v roce 1993 se Stoppard od českého příbuzného dozvěděl, že má na obou stranách židovské prarodiče, kteří zemřeli v koncentračním táboře. Během holocaustu zemřely také tři jeho tety.

„Ta hra vyrostla ze sebeobviňování spojeného s tím, že můj život vidím jako život čarodějnice,“ řekl Stoppard listu The Washington Post. „Sešel jsem z cesty nacistům, pak po Pearl Harboru z cesty Japoncům, a pak místo toho, abych se vrátil do komunistického Československa, jsem se ocitl jako anglický školák. Samozřejmě to byl život čarodějnice. I konečně jsem si uvědomil, že o tom musím napsat, protože představa čarodějnického života ignoruje moji historii.“ brzy a úplně vymazat rodinné zázemí.“

Ve skutečnosti, i když se hra odehrává v Rakousku, vystupuje v ní postava, kterou Stoppard sám vytvořil, řekl Entertainment Weekly. „Ve hře je postava, která přichází do Anglie, když mu je osm. A když je mladý, vrací se do Vídně. Říká o mně pár věcí.“

Leopoldstadt Ne životopis.

I když ho k psaní inspirovala historie rodiny Stoppardů LeopoldstadtNení to autobiografické a on nechce, aby ta hra byla o něm. V jeho hře žije v Rakousku židovská rodina – fiktivní Merz-Jacobovitzes – mající textilní firmu.

Stoppard řekl EW: „Nejde o mé skutečné rodiče nebo sourozence nebo něco podobného. Začal jsem s čistým štítem rodiny ve Vídni, která mi přišla zajímavější než můj vlastní život. Protože Vídeň v období, o kterém píšu je jedním z nejzajímavějších míst.“ Zajímavé na Boží zemi kvůli kultuře.“

Hra trvá přes půl století a její scény se odehrávají v letech 1899, 1900, 1924, 1938 a 1955. To znamená, že dospělé postavy v první scéně stárnou v pozdějších scénách a dětské postavy stárnou dospělé, kteří mají své děti. Pak. Hra je tedy o generacích jedné rodiny a o tom, jak je tento rozšířený rodokmen kácen během holocaustu.

„V této hře je něco pro několik generací amerických Židů,“ řekl Brandon Oranowitz, který v této hře hraje dvě postavy. Leopoldstadt. Existuje generace přeživších a dětí přeživších, kteří chtějí ctít své rodiny. A pak si myslím, že je tu také generace, jako moje a mladší generace, která se zabývá tím, co to znamená být Židem v této zemi, zvláště v kontextu toho, co se děje politicky a kulturně.“

Leopoldstadt Bylo pojmenováno skutečné místo.

Leopoldstadt Je pojmenována po vídeňské židovské čtvrti, která se nachází na ostrově mezi Dunajem a kanálem Donaukanal. Židé jej ve skutečnosti nazývali Mazzesinsel („Ostrov Mazzo“, pojmenovaný podle židovského nekvašeného chleba). Po anexi Rakouska nacistickým Německem v roce 1938 byly všechny synagogy v sousedství zničeny. Mnoho obyvatel Leopoldstadtu bylo odvlečeno do koncentračních táborů. Před holocaustem žilo v Leopoldstadtu několik tisíc Židů. Hned poté jich byla jen hrstka.

V následujících desetiletích se Leopoldstadt opět stal ghettem plným košer jídel a košer restaurací. Je zde také památník holocaustu.

Leopoldstadt Bylo to dobře přijato kritiky.

Leopoldstadt Byl to obrovský hit, když měl premiéru v londýnském West Endu v roce 2020. Přehlídka byla zcela vyprodaná před pandemií a další, když se divadla znovu otevřela v roce 2021. Získala také Olivierovu cenu za nejlepší hru.

Spusťte West End z Leopoldstadt mám Pětihvězdičkové hodnocení v londýnském divadle: „Toto je nová a důležitá hra jednoho z největších žijících dramatiků, která, pokud se prokáže, že je to jeho labutí píseň, znamená, že vyšel na nejvyšší úrovni, i když ukazuje dno světových dějin.“ (navrhl Stopbard Leopoldstadt Může to být jeho poslední hra.)

Dráha na Broadwayi následovala s pětihvězdičkovým hodnocením průvodce newyorským divadlem Leopoldstadt číst, „s Leopoldstadtdramatik ohlašuje svůj odkaz epickým, prvotřídním a naléhavým způsobem a zdá se, že odčiní ztracený čas.“

Stoppard získal Oscara za scénář Zamilovaný ShakespeareVí, jak lidi rozesmát a pak rozbrečet. zvážit téma Leopoldstadt, kterou Stoppard nazývá „velmi tragickou historií“, jedna věc je jistá: Pokud se objevíte, přineste kapesníčky. A možná telefon, abyste poté zavolali svým příbuzným a dozvěděli se více o vaší rodinné historii.

