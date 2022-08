Recenze: Markéta Irglová uzavírá solidní trilogii lásky

Je tomu 15 let, co zpěváci Glen Hansard a Markéta Irglová lámali srdce fanoušků – evidentně dost na to, aby si je získali Oscar za nejlepší původní píseň – Jako umělci v hudebním filmu „Once“ z roku 2007. Oba si zahráli a složili původní hudbu pro kritikou uznávaný film.

V následujících letech potvrdila islandská česká zpěvačka a skladatelka Erglová svou identitu talentované sólové umělkyně alby „Anar“ v roce 2011 a „Muna“ v roce 2014. „Lila“ je třetím a posledním vstupem do její trilogie alb, která se zaměřují na témata lásky, všeho, co se projevuje různými způsoby. Zatímco píseň „Lila“ poskytuje další důkaz o Irglově vokálním talentu a její pečlivě napsané texty se ponoří do osobních témat, Irglův populární hlas ji hraje poměrně bezpečně díky své podobnosti s její další hudbou. „Lila“ však stále poskytuje dostatek zábavy a emocionální katarze pro posluchače, aby to stálo za to vědět, a to zejména fanouškům Irglové.

„My Roots Go Deep“ je celovečerní skladba, která představuje některé z nejpoetičtějších a nejsmysluplnějších textů Irglové, které odrážejí její osobní růst v průběhu let. Irglová zpívá o zanechání své minulosti a oceňování pocitu nově nalezené vnitřní síly v textech „Dovoluji všem, aby ke mně přicházely / jsem vysoký a silný strom / vydržím každou bouři.“ Jako první singl z alba Irglová jasně chápe sílu této skladby, která představuje hlavní tezi písně „Lila“ jako celek.

Není divu, že „Girl From a Movie“ byla vybrána také jako singl, který poskytuje silné a emocionální dobrodružství do pocitů Erglové o ztracené lásce ao tom, že je vnímána pouze jako její postava z „Once“, jménem Dívka. Refrén je jedním z nejsilnějších momentů, kdy Irglová zpívá o „Jednoho dne mě uvidíš v televizi/Možná si do té doby uvědomíš/Co bylo ve mně.“ Texty jsou jednoduché ve výstavbě, ale silné ve své slabosti, protože Irglova odráží, jak ji vnímají ostatní, což je společný jmenovatel mnoha skladeb na „Lila“.

Bohužel to, co „Lile“ brání v tom, aby bylo opravdu skvělé album, je to, že prostě nepodstupuje dostatečné riziko, aby se opravdu odlišilo od předchozí tvorby Irglové. Mnoho hudebních skladeb zní zvukově velmi podobně s měkkými, příjemnými vokály Irglové a pomalou, melancholickou melodií. Zatímco singly jsou většinou solidní a spojují posluchače s Irglovou na emocionální úrovni, jako celek „Lila“ nedosahuje výšin, kterých by mohla.

„Lila“ má daleko k nedostatkům a stále je velmi solidním albem, které stojí za poslech, zvláště pro ty, kteří si Irglovou spojují pouze s její tvorbou na „Once“. Osm let od „Mony“ se Irglové osvědčilo, protože „Leila“ byla dlouhá práce. Album účinně slouží jako samostatné album i jako finále jejich společné trilogie, což dokazuje, že Irglova je více než poloviční duo. Její úsilí se nakonec vyplácí, protože ukazuje svou individuální sílu umělkyně, která se nebojí zpívat o věcech, které jsou v její duši nejhlouběji zakořeněné.