Kanaďan Laurent Dubriel získává na Světovém poháru na 500 metrů v Utahu další bronz

Laurent Dubriel pokračoval tam, kde v pátek skončil, když se na Světovém poháru v rychlobruslení v Salt Lake City v Utahu vyšplhal k bronzu na 500 m mužů.

Devětadvacetiletý Kanaďan, který má na dvou předchozích zastávkách na Světovém poháru v letošní sezóně už jedno zlato, dvě stříbra a bronz v dálce, přidal i přes chybný start bronz osobním maximem 34,099 sekundy.

To ho nechalo za sebou pouze s pěti umístěními za japonským zlatým medailistou Yamato Matsui a jednou setinou za japonským stříbrným medailistou Wataru Morishige.

Výsledek Doberuila, Levise, Q upevnil jeho postavení jako olympijského kandidáta poté, co vyhrál zlatou medaili na mistrovství světa jednotlivců v roce 2021. Nyní se dostal na stupně vítězů v každém ze svých posledních sedmi závodů Světového poháru.

Sledujte | Bobová dráha Dubreuil na 500 metrů, bronz:

„Ve své kariéře jsem si nikdy nemyslel, že budu vždy na stupních vítězů. Jediné, co mohu udělat, je ukázat se a předvést to nejlepší, ale technicky jsem v bodě, kdy se cítím dost dobrý na to, abych pokaždé zajel dobrý závod.“ .“

„Rozpětí na 500 m mužů je tak těsné, že většinu závodů vyhraje méně než desetina. [of a second]Jakmile budu mít průměrný závod, možná se ocitnu mimo pódium.“

Dubreuil nyní vede pořadí Světového poháru o 12 bodů.

Živé vysílání Světového poháru v rychlobruslení v Salt Lake City pokračuje v sobotu ve 14:20 ET na CBCSports.ca, aplikaci CBC Sports a CBC Gem.

Turné uzavírá svůj předolympijský program příští víkendovou zastávkou v Calgary.

Weidmannová těsně postupuje na stupně vítězů

Mezitím došlo k kanadskému zlomu srdce na 3000 m žen navzdory silnému triatlonovému výkonu.

Isabelle Weidmannová, která brala stříbro v listopadovém úvodním závodě Světového poháru, spadla ze stupně vítězů v čase 3:55,910.

Nizozemka Erin Scotten vyhrála závod s časem 3: 52,899 sekundy. Jen těsně minula snížení světové hranice 3:52,02, kterou na stejném ledě stanovila Češka Martina Šablíková v březnu 2019. Šablíková skončila v pátek pátá.

Scottenova týmová kolegyně, Antoinette de Jong, byla druhá s časem 3:55,194. De Jong byl bronzový medailista z olympijských her v Pchjongčchangu 2018. Třetí skončil Nor Ragen Weklund s časem 3:55,519.

Weidmann z Ottawy je národním rekordmanem v běhu na 5000 metrů.

Sledujte | První den v Salt Lake City světový pohár:

Světový pohár v rychlobruslení Salt Lake City Sledujte světový pohár ISU v rychlobruslení na dlouhé dráze ze Salt Lake City v Utahu. 2:02:43

Kanadští týmoví kolegové Evanni Blondin a Valerie Maltese v pátek také závodili na 3000 m, každý se svými osobními maximy skončil v top 10.

Jednatřicetiletý Blondin z Ottawy protnul cílovou čáru v čase 3:56,887 a skončil šestý, zatímco Maltais, převedený na krátké dráze ze Saguenay, Que, skóroval. Čas 3:59,223 do cíle 10.

Padá světový rekord v květinách

V závodě mužů na 5000 metrů skončil Kanaďan Ted Jean Plomin osmý v čase 6:14,473. Pětatřicetiletý Blumen získal stříbro v Pchjongčchangu, když sbíral zlato v běhu na 10 000 metrů.

Bloemen také viděl svůj světový rekord v běhu na 5000 m, stanovený v prosinci 2017, v Utahu, kde Nils van der Poel ze Švédska dojel pro zlatou medaili časem 6:01:56.

Druhý skončil Nizozemec Patrick Roest s časem 6: 04,415. Třetí skončil Ital Davide Giotto, který v závěrečném měření sil bruslil proti Blomenovi.