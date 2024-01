Jak vám funkce ochrany ukradeného zařízení IOS 17.3 může ušetřit peníze a stres

Nejnovější aktualizace softwaru společnosti Apple – 17.3 – má důležitou funkci, kterou musíte zastavit vše, co děláte, abyste mohli v tuto chvíli přejít.

jmenuje se to Chraňte ukradená zařízeníAčkoli konkrétní zločin, před kterým chrání, může být „vzácný“, podle Applu se dva tech novináři a tisíce obětí, které ztratily miliony dolarů, rozcházejí.

„Mnoho víkendů mě probouzejí e-maily od obětí, které mi říkají, že se jim stala přesně tato věc.“ „Přišli o desítky let o fotky a životní úspory a byli šokováni, že jejich iPhone není tak chráněn, jak si mysleli,“ komentátor Senior Personal Technology ve společnosti The Wall Street Journal. Joanna Sternová Řekl mi to v telefonickém rozhovoru.

Stern a jeho kolega Nicole Nguyenová Minulý rok jsem strávil hlášením o rostoucím zločinu po celém světě: zloději zneužívají zranitelnosti v softwaru Applu – a lidstva – softwaru.

Podvodníci někoho požádají, aby prozradil jejich heslo – často loví lidi v barech a předstírají, že chtějí sdílet kontakty – nebo mohou někoho natočit, jak odemyká jejich telefon. Ve chvíli, kdy dostanou heslo, vezmou i skutečný telefon.

V době, kdy si oběti uvědomí, že jejich telefony jsou pryč, již vypnuly ​​svá zařízení a zločinná horečka je v plném proudu.

„Byl to velmi snadný trik. 'Získejte přístupový kód, získejte telefon, získejte peníze',“ vysvětluje Stern. „10 000 $ je minimální částka, která se obvykle bere.“ [from one victim], přičemž maximum je kolem 50 000 $ z jednoho odcizeného telefonu. Stern také uvedl, že v poslední době se tento zločin sociálního inženýrství zaměřuje na stále větší počet seniorů.

„Neznáme o tom přesné statistiky.“ [crime]“Ale mluvil jsem s orgány činnými v trestním řízení ve městech po celém světě, kteří řekli, že se to stalo velkým problémem a my nevíme, co s tím dělat,“ dodává Stern.

I když orgány činné v trestním řízení nemusí být schopny zpomalit tuto novou vlnu únosů a zabavení, nejnovější od společnosti Apple Chraňte ukradená zařízení Výhoda určitě může. „Není co ztratit, když to zapnete,“ souhlasí Stern.

Jak aktivovat ochranu ukradeného zařízení

Ujistěte se, že váš iPhone používá nejnovější operační systém 17.3. Nejjednodušší způsob kontroly je přejít do Nastavení > Obecné > Aktualizace softwaru.

Odtud přejděte do nastavení. Začněte zadáním „chránit odcizené zařízení“ do vyhledávacího pole v horní části obrazovky. Okamžitě byste měli vidět možnost na něj kliknout. Pak Apple říká:

I když máteAutomatické aktualizace„Když je přepínač zapnutý, musíte často přejít do nastavení a ručně na něj klepnout, abyste jej stlačili. (Nevím přesně proč, ale každý, koho znám, to musí udělat ručně, i když má tuto funkci „zapnutou“).

Na iPhonu s Face ID: Klepněte na Face ID & Passcode a zadejte svůj přístupový kód.

Na iPhonu s tlačítkem Domů: Klepněte na Touch ID & Passcode a zadejte svůj přístupový kód.

Přejděte dolů do části Ochrana proti odcizenému zařízení a klepněte na Zapnout ochranu.

Pokud máte potíže se získáním ochrany ukradeného zařízení na vašem iPhone, ujistěte se, že je kompatibilní s iOS 17Pak zkuste toto:

1. Ujistěte se, že máte dvoufaktorové ověření:

Přejděte do Nastavení > Vaše jméno > Heslo a zabezpečení. Klikněte na Zapnout dvoufaktorové ověřování. Poté stiskněte „Pokračovat“ a postupujte podle pokynů na obrazovce.

2. Zkuste toto Nastavení:

Přejděte do Nastavení a poté klepněte na Face ID a heslo.

Zadejte přístupový kód svého zařízení.

Kliknutím zapnete nebo vypnete ochranu proti odcizenému zařízení.

Co toto nové nastavení dělá?

Jakmile je tato funkce zapnuta, zloděj nebude moci vstoupit a zavřít váš účet. Váš iPhone nyní vyžaduje další ověření pro přístup k některým informacím. Zabrání také určitým změnám, pokud zjistí, že se nenacházíte na důvěryhodném místě, jako je váš domov nebo kancelář.

V tomto případě Apple poznamenává, že před provedením určitých akcí se musíte ověřit pomocí Face ID nebo Touch ID, včetně:

Použijte hesla nebo přístupové klíče uložené v Keychain

Používejte uložené platební metody v Safari (Automatické vyplňování)

Vypněte ztracený režim

Vymažte veškerý obsah a nastavení

Požádejte o novou Apple Card

Zobrazte číslo své virtuální Apple Card

Proveďte některé akce Apple Cash and Savings v Wallet (například Apple Cash nebo převody úspor)

Použijte svůj iPhone k nastavení nového zařízení (například Quick Start)

Chcete-li se ujistit, že váš iPhone rozpozná přátelská místa, vraťte se do Nastavení > Soukromí a zabezpečení > Polohové služby > poté přejděte dolů na Systémové služby > Důležitá místa. Ujistěte se, že je „ZAPNUTO“.

Existuje nějaký důvod, proč nepoužívat ochranu odcizených zařízení?

Zapnutí této funkce může být obtížné pouze tehdy, když se chcete zbavit svého současného telefonu a upgradovat na další. Budete muset počkat hodinu, než budete moci tuto změnu provést.

I když nic z toho není důkazem selhání, je to vynikající krok ke zpomalení tohoto rostoucího trendu kriminality. Slyšel jsem od mnoha lidí, kteří si myslí, že jen proto, že používají zařízení Apple, nemůže být hacknuto, ukradeno nebo podvedeno.

Apple je na tom v oblasti zabezpečení lépe než většina ostatních společností, ale říká, že „Pracujte neúnavně Každý den chránit všechny naše uživatele před novými a vznikajícími hrozbami. My – novináři jako Stern a vlastně my všichni – musíme trvat na tom, aby zůstali věrni svému slovu, že „[Apple] „Budeme pokračovat ve vývoji ochran, které pomohou udržet uživatelské účty v bezpečí.“

Jennifer Jolie Je nositelem ceny Emmy a publicistou o spotřebních technologiích a televizním zpravodajem. Názory a názory vyjádřené v tomto sloupci jsou názory autora a nemusí nutně odrážet názory USA TODAY. Zavolej jí[email protected].