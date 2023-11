V NHL je důležitá výslovnost a pravopis cizích jmen

Moje posedlost správnou výslovností, interpunkcí a pravopisem jmen neamerických hokejistů začala tím, že Coyotes si v roce 2001 v prvním kole draftu vybral Fredrik Sjöström. Když ho tehdejší Phoenix draftoval, tým a liga nám řekli, že se jeho jméno vyslovuje „bootstrap“. Jednoho dne jsem se ho pro jistotu zeptal.

„Je to spíš jako Huhsstrum,“ řekl, prodloužil výslovnost S a vytvořil první samohlásku někde mezi „oo“ a „uh.“

Přehlásky mě tehdy nezajímaly. To přijde později v mém vývoji jako novináře. Už tehdy jsem se dozvěděl, že dvě tečky nad O ve švédštině a dvě tečky nad A ve finštině nejsou diakritika. Oběma písmenům přiřazují skutečná písmena odlišná od O a A švédský A finština Jazyky.

Po 22 letech nechápu, proč novináři odmítají správně psát jména hráčů, když o nich píšou. Nechápu, proč spolek na svých stránkách tato slova nenapíše správně. Nechápu, proč to týmy nepíšou pořádně na zadní stranu dresů.

Slyšel jsem redaktory poukazovat na to, že náš pravopis je pouze anglický překlad jejich jmen. Tento argument je směšný. Pro Välimäki neexistuje žádný překlad. To je doslova jeho jméno. Jistě, existují křestní jména, pro která můžete použít anglickou výslovnost. Daniel je k dispozici v několika jazycích. Ale co se pravopisu týče, žádný z argumentů novinářů si nekoupím. Snažíme se o přesnost, přesto záměrně neustále přepisujeme jména. Je to nerozumné a neuctivé.

Slyšel jsem také, že je to hráčům jedno. Spisovatelé se jich zeptali a oni říkají, že jim to nevadí. No, co by řekl dvacátník žijící v cizí zemi někomu, kdo má potenciál vykreslit ho v pozitivním nebo negativním světle?

„Urážíš mě!

Nemělo by to být předmětem diskuse. Opět musí jít o přesnost a respekt.

Totéž platí pro ligu, která se ráda považuje za globální, a totéž platí pro týmy, které si rády myslí, že jim na hráčích záleží.

V NHL je málo týmů, které to berou vážně. Většina z nich je v Kanadě. Možná je to důsledek toho, že jsou izolovanými francouzsky mluvícími lidmi v lize plné anglicky mluvících, ale Kanaďané v Montrealu rozšiřují toto gesto respektu daleko za aigu a vážný přízvuk, který najdete u francouzských jmen jako Jérémie Langlois a Daniel Briere. Na dresu dokonce správně napíšou jméno obránce Jesseho Ilonena. Mimochodem, Jesseho táta, Jaha, hrál za Coyotes a celé ty roky jsme řezali jeho jméno.

Toronto Maple Leafs vzdávají takovou úctu útočníkovi Davidu Kämpfovi. New York Rangers to dělají pro útočníka Alexis Lafreniere. Ottawa Senators to dělají pro německého centra Tima Stutzleho (ti My jsme Známky změny zvuku). pod Tlak fanoušků, Vancouver Canucks opravil pravopis jména Nilse Hoglandera na zadní straně dresu. Je povzbudivé vidět, že rady přijímá více týmů.

Ale mnoho týmů odmítá provést jednoduchou opravu. Mnoho týmů tvrdošíjně stojí tváří v tvář svým do očí bijícím chybám.

Výslovnost je mnohem obtížnější než pravopis. Podstatné jméno můžete procvičovat tisíckrát, ale když skutečná písmena a zvuky ve vašem rodném jazyce neexistují, může to být problém.

Trvalo mi dlouho, než jsem si uvědomil, že nad „i“ v příjmení Jana Jenka je zvláštní přízvuk. Trvalo mi déle, než jsem si osvojil výslovnost jeho jména, dokonce i poté, co mi řekl, že je to spíše „Jin-jik“.

nabídky NHL Průvodce výslovností Pro hráče ale ani tohle někdy není pravda.

PHNX Sports vloni do show pozval bývalého kojota Radima Vrbatu, aby vyslovoval česká jména v jeho rodném jazyce. Bylo to překvapivé i děsivé zároveň, protože jsme se dozvěděli, jak špatně jsme porazili některá jména (segment Cross Czech začíná zhruba na 16 minutě. Omluvte mě za zkreslení v částech rozhovoru; sluchátka mi umřela, když jsem byl v režimu přehrávání). dovolená).

Hlasatelé a barevní komentátoři si v této oblasti zaslouží větší volnost. Hra se rychle pohybuje. Pokud se musíte alespoň na chvíli zastavit, abyste získali správnou výslovnost, disk mohl předat jiným hráčům.

Ale sním o dni, kdy jména Juuso Valimaki, Viktor Soderstrom, Jan Jenek, Ako Rati a Miloš Kelemen budou správně napsána na zadní straně jejich dresů a na oficiálních ligových a týmových stránkách (opět některé týmy to již dělají ).

Sním o dni, kdy televizní stanice přestanou vyslovovat příjmení Andre Tourignyho jako Tourney. Sním o dni, kdy sebevědomě zvedneme R v příjmení Xaviera Gutierreze. Sním o dni, kdy se reportéři a týmy ptají hráčů, jak vyslovovat a hláskovat jejich jména, a pak následovat tyto jednoduché pokyny.

V úterý jsem se dozvěděl, že jsme možná špatně vyslovili Valimakiho příjmení. Finský zdroj mi řekl, že to zní spíš jako „Valley-Mackey“. Dozvěděl jsem se, že křestní jméno Juuse Saros by mělo znít jako „Yoo-seh“. Dozvěděl jsem se, že křestní jméno Roba Hintze je bližší „Raw-peh“ než „Roo-pay“.

Jsem rád, že mi to řekl. V tomto světě je dost nepřesných informací a v tomto světě je dost neúcty. Buďme uctiví a opravme jména lidí. To je to nejmenší, co můžeme udělat.

Nejlepší obrázek přes Getty Images

Sledujte Craiga Morgana na X