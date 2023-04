Cestu Rona DeSantise do zahraničí financuje skupina, kterou floridská republikánská strana opovrhuje

Globální obchodní mise guvernéra Floridy Rona DeSantise je tento týden financována organizací, proti které se republikáni snaží zakročit a vyvolávají otázky, zda by alespoň část peněz daňových poplatníků byla použita na jeho ambiciózní cestu kolem světa do Japonsko, Jižní Korea, Izrael a Spojené království.

Enterprise Florida, která byla zahájena v roce 1996, je veřejná a soukromá vládní agentura, jejímž cílem je přilákat a podporovat podniky ve státě za účelem hospodářského rozvoje. Už léta je to kontroverzní – a stalo se překážkou mezi republikány z Floridy a bývalým guvernérem Rickem Scottem, který to viděl jako efektivní způsob, jak vytvářet pracovní místa. V té době Enterprise Florida přežila, ale s menšími finančními prostředky. Soukromé dary obvykle hradí náklady na předchozí cesty.

DeSantis pokračuje v rozsáhlém cestování mimo Floridu před potenciální prezidentskou kandidaturou v roce 2024 a za své výroky o zahraniční politice získal určitou kritiku, a to i ze strany Republikánské strany.

Donald Trump nastolil problém financování v pondělním příspěvku na své platformě Truth Social a řekl, že DeSantis použije peníze daňových poplatníků na své „nouzové turné po celém světě…, aby zvýšil svou hru a zjistil, zda dokáže odstranit skvrnu ze svého neúspěšného kampaň.“

„Možná může, možná ne, kdo opravdu ví, ale bude mít spoustu času na přemýšlení, až bude sám sedět ve svém letadle financovaném daňovými poplatníky, nasedne do něj a přemýšlí: Proč???“ Trump dodal o svém potenciálním rivalovi v prezidentském klání v roce 2024.

V roce 2019 DeSantis cestoval do Tel Avivu a Jeruzaléma s delegací asi 100 lidí v rámci obchodní mise organizované Enterprise Florida.

„Stejně jako ten poslední, [this trip] NBC News to řekl mluvčí guvernéra Brian Griffin.

Zdá se však, že daňoví poplatníci platí alespoň část nákladů na dřívější cestu, uvádí Florida News Service s odkazem na dokumenty zveřejněné státní agenturou pro hospodářský rozvoj. a Šestidenní výlet činil 442 504 $Dokumenty ukázaly, že soukromí dárci zaplatili více než dvě třetiny účtu, ale daňoví poplatníci na Floridě zaplatili asi 131 000 dolarů, uvedl zpravodajský server.

To pokrylo náklady na ubytování, stravování a další cestovní náklady mnoha státních úředníků, jakož i bezpečnost poskytovanou ministerstvem pro vymáhání práva na Floridě. Florida News Service také uvedla, že hlavní zdroj financování pochází od 12 soukromých dárců, včetně právnických firem a lobbistických firem, podle stejných dokumentů.

Soukromí dárci i tentokrát zaplatí alespoň část cesty přes Enterprise Florida, která přesně nezveřejnila, odkud peníze pocházejí.

Mluvčí Enterprise Florida odmítl obchodní misi komentovat, místo toho postoupil otázky úřadu guvernéra.

Někteří republikánští zákonodárci po léta kritizovali Enterprise Florida a tvrdili, že agentura poskytuje daňové úlevy velkým společnostem, které je ve skutečnosti nepotřebují a které by na Floridu stejně přijely. Kritici agentury uvedli, že nespravedlivě vybírá vítěze a poražené – a že peníze, které jí byly přiděleny, by bylo lepší utratit jinde.

Předseda republikánské sněmovny na Floridě Paul Renner v rozhovoru minulý týden zopakoval svou touhu odstranit Enterprise Florida.

„Nemyslím si, že by peníze daňových poplatníků měly být použity k financování firemního sponzoringu,“ řekl. „Nepotřebujeme utrácet peníze daňových poplatníků, které můžeme [instead] Vynaložit na vzdělání od mateřské školy přes střední nebo vysoké školy.

Vyjednavači rozpočtu ve Sněmovně a Senátu přistupují k profinancování programu ve státním rozpočtu na roky 2022–2023, který je v současnosti roztříštěný.

Návrh zákona HB 5 předložený minulý měsíc navrhoval přesměrování financování Enterprise Florida na ministerstvo zahraničí pro ekonomické příležitosti. Renner řekl, že finanční prostředky Enterprise Florida by mohly být lépe využity v jiných oblastech.

V pátek sněmovní výbor pro dotace hlasoval 19-7 pro schválení návrhu zákona, který by také změnil název ministerstva ekonomických příležitostí na ministerstvo obchodu. Návrh zákona by dal na starosti najímání společností ministru obchodu.

A v pondělí večer schválili vyjednavači floridského Senátu o rozpočtu stanovisko sněmovny k odstranění 12 milionů dolarů vládního financování Enterprise Florida a zrušení programu ze státního práva.

Renner řekl, že je proti Enterprise Florida kvůli daňovým úlevám, které nabízí pouze některým společnostem – například použití dolarů daňových poplatníků k přilákání sídla Amazonu v roce 2017. Tvrdí, že nedostatek státní daně z příjmu na Floridě a další politiky vstřícné k podnikání by měly být pobídkou. dost na to, aby přilákal firmy. .

Pro některé kritiky DeSantis je načasování cesty sporné.

„Je to nesoulad,“ řekla poslankyně Ventress Driskill, demokratická vůdkyně Sněmovny reprezentantů, a dodala, že její „silný předpoklad“ je, že alespoň část peněz daňových poplatníků bude použita vzhledem k počtu vládních úředníků, kteří cestu uskuteční, a také bezpečnostní detaily guvernéra. Driskill se diví, proč republikáni nejsou proti DeSantisově cestě pomocí agentury, kterou chtějí rozložit.

„Je to velmi pokrytecké,“ řekla. „Jsou rádi, že změní pravidla, když se jim to hodí.“

Renner ve svém rozhovoru obhajoval DeSantisův nabitý cestovní program uprostřed legislativního zasedání.

„Tohle je konzervativec, který dělá věci,“ řekl Renner. „A skutečnost, že může věci vyřídit a přesto cestovat mimo stát – jsem si jistý, že je to pro lidi frustrující, ale nic to nemění na skutečnosti, že tento guvernér je zcela zapojen do záležitostí a záležitostí lidí na Floridě.“ .“