Trhy střední a východní Evropy – měny stagnují a podporují očekávání zvýšení sazeb

Hvězda NBA James Donaldson stojí vysoko a bojuje o starostu Seattlu

Poté, co to všechno ztratil, hvězda NBA narozená v Norfolku mu téměř vzala život. Nyní, když chtěl vést město, kde byl zachráněn, hrál James Donaldson 14 sezón v NBA se Sonics, Clippers, Mavericks, Knicks a Jazz, čímž se stal hvězdným týmem v roce 1988. Foto: Stephen Dunn / Getty Images 7 stop 2 palce, James Donaldson, podporuje propracované SUV Saturn na rohovém parkovišti ve čtvrti Georgetown, kde skromné ​​domy a řady restaurací sdílejí prostor s masivní rozjezdovou dráhou, několika sadami železnic a nájezdovou rampou. Letadla, vlaky a auta – Urban Symphony. „Georgetown je nejhlučnější čtvrť,“ říká 63letý Donaldson poté, co seděl u venkovního stolu v kavárně All City Coffee v sandálech, khaki šortkách a šedé košili Washingtonské státní univerzity. Donaldson, anglický nezbedný voják, který hrál basketbal za WSU, zahájil svoji 14letou kariéru v NBA v roce 1980 po celém státě s dnes již neexistujícím Seattle Supersonics. (Po podezření z únosu zkušené posádky ropných pracovníků Dust Bowl jsou nyní známí jako Oklahoma City Thunder.) Pro Donaldsona, který drží rekord NBA ve většině odehraných zápasů (957), aniž by se pokusil vystřelit tři body, je tlak Lidská tlaková židle v životní velikosti je podobná lidskému tlaku v mateřské školce. Jeho chování je mozkové a uvolňující. Pokud by mohl dostat zaplaceno lidem, kteří čtou spát, Donaldson by vydělal ještě vyšší peníze. Pokud jde o Saturn, musel se opřít, což odpovídá trajektorii jakéhokoli vozidla, které kdy řídil. Je to podruhé, co Donaldson kandidoval na starostu Seattlu, města, které se každým rokem zřejmě naklání více doleva. Poprvé běžel, v roce 2009, skončil zklamáním čtvrtý a nedokázal se dostat z primárek. Ale i tak byl život dobrý. Byl uznávaným obchodníkem se šesti fyzioterapeutickými klinikami a vedlejším projektem, který ho viděl cestovat do Číny, kde se setkal se svou ženou a synem. Vlastnil dům v pěkné čtvrti a sloužil ve správní radě Národní basketbalové asociace důchodců. James Donaldson přešel od sportovce k politikovi. Fotografie: James Donaldson říká: „Žil jsem velmi okouzlující život.“ „Nemám žádné problémy, žádné problémy.“ Jednoho dne v roce 2015 však „byl celý stůl vzhůru nohama“. Tehdy Donaldson – vegan, který nepije, a do té doby obraz zdraví – trpěl pitvou aorty, což je u vysokých lidí běžný problém se srdcem. Donaldson podstoupil operaci otevřeného srdce, první ze čtyř hlavních srdečních operací v příštích několika letech. Nemohl podnikat, věřil ostatním, aby to udělali za něj – a neuspěli. Jeho matka zemřela a jeho žena ho opustila a vzala s sebou svého syna. Donaldson podal návrh na bankrot a zamkl svůj dům. Nyní žije v bytě s jednou ložnicí. “Ztratil jsem svůj cíl: už nejsem zaměstnavatelem, už nejsem manželem, už nemám zdravé hnízdo, které na mě čeká v důchodu,” říká Donaldson, který byl tak depresivní, že uvažoval o sebevraždě. „Všechno bylo v pořádku. Byla to jen otázka času,“ vzpomíná. „Začal jsem dostávat tyto impulzivní zvuky a nikdy jsem nebyl impulzivním typem chlapa. Vždy jsem byl velmi promyšlený a metodický. To byla ta nejděsivější část, když mě ty spěchající hlasy požádaly, abych šel do toho a udělal to.“ Namísto sebevraždy zavolal Donaldson svému lékaři, který ho nechal navštívit terapeuta. Donaldson se také velmi spoléhal na staré přátele, jako je Tim Johnson, obchodní realitní kancelář, která mu pomohla otevřít jednu z jeho přírodních stránek, a Chuck Wright, odborník na duševní zdraví, který pravidelně poskytoval poradenství na jedné z dalších Donaldsonových klinik. „Několikrát jsem ho navštívil v nemocnici a sledoval, jak s ním bojuje, ale zdálo se mi, že to skutečně ovlivnilo jeho emoce a jeho duševní zdraví,“ vzpomíná Johnson. “Sledoval jsem, jak vypadá, jako by trpěl touto depresí. Za ta léta jsem trpěl několika přáteli a pár, který spáchal sebevraždu, a pomyslel jsem si, kdybych se mohl spojit s přítelem, který s tím tehdy zápasil nebylo nic, co bych neudělal, to by pomohlo. Pak jsem viděl, jak to ztratil. “Jeho žena přichází o práci a opravdu přijde o všechno. Takže bych mu zavolal možná v době, kdy bych normálně nevolal, abych viděl, jak dělal jen velmi málo z nich, řekl: „Nedělejte dobro.“ Je upřímný. Říká to tak, jak to je. “ Dodává Wright, který často radí osobám s první odpovědí: „James věděl, že jsem jednal s lidmi, kteří spáchali sebevraždu. Komunikoval se třemi až čtyřmi z nás a použil nás jako svůj zdroj. Vážím si ho pro komunikaci; nemůžeme pomoci lidem, kteří to dělají nekomunikují. Policisté, když potřebují. O pomoc volají o podporu. Řídili jsme Jamese. Zavolal mi a já mu zavolám možná 2 nebo 3 ráno. Místo je tmavé a závěsy zavřené metaforicky a realisticky a jediným člověkem, s nímž mluvíte, jste vy sami a nedáváte si dobré rady. “ Donaldson je celoživotní demokrat, který, jak připouští, „se nemusí nutně držet stranické linie“. Na rozdíl od mnoha svých soupeřů o starostování na přeplněném náměstí je věrným zastáncem policie a domnívá se, že by měli být plně financováni a měli by jim být poskytovány čtvrtletní pauzy od úderů, aby podstoupili lepší výcvik a poradenství v oblasti duševního zdraví. A jeho poradce v kampani, Alex Hayes, je republikán, který prozrazuje strategii, jak nalákat umírněné a středopravé voliče, kteří mají pocit, že se radnice neshoduje s obyčejnými lidmi v otázkách, jako je bezdomovectví, doprava a veřejná bezpečnost. Potřebujeme profesionály zabývající se duševním zdravím, kteří se s lidmi ztotožňují kulturně, ideologicky a tradičně. Ale i když respektuje Hayese, dlouholetý spisovatel z Seattlu a historik Knute „Skip“ Berger věří, že by poradce mohl být pro Donaldson potenciální odpovědností. „Myslím, že by mu to mohlo ublížit – to není Alex,“ říká Berger. „Alex je chytrý člověk, takže chápu, proč by to bylo atraktivní. Ale v Seattlu je to politická negativita pro kohokoli spojeného s republikány.“ Donaldson se nezúčastnil dvouletého terapeutického sezení, ale stále pravidelně mluví s Wrightem a dalšími přáteli v oblasti duševního zdraví. I když věří, že formální poradenství mu pomohlo věci změnit, Donaldson, který je černý, si stěžuje, že terapeuti, které kontaktoval, byli mladší bílí jedinci, kteří „se mnou neměli absolutně nic společného“. To je důvod, proč Donaldson, který provozuje charitu, si stanovil za úkol povzbudit více barevných lidí k kariéře v oblasti duševního zdraví, což je úsilí – které by zahrnovalo vysokoškolský stipendijní fond -, s nímž Wright souhlasí, že je nezbytně nutné. „Potřebujeme profesionály zabývající se duševním zdravím, kteří se s lidmi ztotožňují kulturně, ideologicky a tradičně,“ říká Donaldson. Existuje také stigma obklopující duševní zdraví, které již dlouho narušilo společenství barev – a obecně mužů, říká Donaldson. „Tradice, kultura a historická společenství barev snadno nepřijaly, že duševní zdraví je problém. Mnoho z toho jsme doručili Bohu,“ poznamenává Donaldson, aktivní průkopník církve. “Kultura afroameričanů – jsme tak uzamčeni v tomto Božím symbolu, o který se vždy stará, že se o nás postará a nemusíme se obracet na ostatní lidi. To je do jisté míry dobré, ale Bůh také dává nám moudrost rozhodovat sami za sebe. Kontaktoval jsem svého lékaře. Ani kněze, ani mého kazatele – svého lékaře. Můj lékař mě dal na správnou cestu pomocí léků, čehož se bojíme, a poradenství, což je další věc, které se bojíme. “ „Chci, aby lidé viděli afroameričana hovořit o těchto věcech déle než celý život, a plakat nad těmito věcmi,“ dodává Donaldson s očima plnýma slz. „Obecně je těžké se chlapům otevřít. Všichni cítíme mentalitu malých chlapců, kteří neplačou, vstřebávají ji, přestanou kňučet, přestanou plakat, odcházejí si stěžovat. Dokonce i konkurenční sportovci jsou o úroveň výš, protože ty ne Neopovažuj se nikomu ukázat, že máš pravdu. “Slabost nebo slabé stránky. To se po sportu přenáší do našeho skutečného života.” V reálném životě Donaldson říká: „Cítím se v mnoha ohledech lépe než kdy jindy, i když mám méně hmotných věcí. Když jsem běžel [for mayor] V roce 2009 jsem byl úspěšným podnikatelem, bývalým Sonikem, milým chlápkem, komunitním chlápkem – a to s tím souviselo. Nemyslím si, že se lidé ke mně opravdu mohou vztahovat. Opravdu jsem nechápal, jaké jsou problémy duševního zdraví, dokud jsem je neprošel. Nyní mám pocit, že mám sílu vnést se do situace a situace každého a dokázat to zvládnout. A pokud znají můj příběh, mohou ho cítit. “V USA je horká linka národní prevence sebevražd 1-800-273-8255. Ve Velké Británii lze Samaritany kontaktovat na čísle 116123. V Austrálii je krizová podpůrná služba Lifeline je na 13 11 14.