Jak může život přežít na přílivově uzamčených planetách?

Slavný autor sci-fi Isaac Asimov je nazval „proužkové světy“ – planety, které jsou vždy nuceny ukazovat jednu stranu své mateřské hvězdě. Astrální strana je uzavřena ve věčném dni a její slunce nikdy neklesne pod obzor; Ve skutečnosti se jeho slunce nikdy nepohybuje, fixované na místě, jako by se zastavil čas. Odvrácená strana je uvězněna ve věčné noci, obloha září světlem tisíce hvězd, nikdy nezná teplo své mateřské hvězdy.

Mezi těmito dvěma extrémy je zvláštní místo: dělicí čára, hranice mezi nocí a dnem, zóna nekonečného soumraku. Tento pás, který leží mezi dvěma extrémy, který se táhne jako pás kolem planety, může – možná -Buď doma k životu, ani příliš horký v záři nikdy se nezastavující hvězdy, ani příliš studený v nekonečné noci.

Astronomy zvláště zajímá obyvatelnost těchto typů planet, protože jsou ve vesmíru neuvěřitelně běžné. Fyzika, která za tím stojí, se nazývá přílivové uzamčení – a je to ze stejného důvodu měsíc Vždy ukazuje stejnou tvář Přistát . Hvězdy mohou udělat totéž se svými planetami. Ve skutečnosti v naší sluneční soustavě Rtuť Je téměř slapově uzamčen se sluncem, ale gravitací Jupiter Udržuje menší planetu v rotaci, i když velmi pomalu.

Zatímco astronomové pochybují o existenci bilionu nebo více Exoplanety V mléčná dráha Zatím jsme objevili jen pár tisíc. Při použití našich primitivních metod jsme však zaujatí k tomu, abychom viděli planety obíhající blízko jejich mateřských hvězd. To znamená, že jsme výjimečně dobří v hledání věcí Skalnaté planety podobné Zemi blízko k malému, Červené trpasličí hvězdy – Jako TRAPPIST SYSTEM-1 Nebo dokonce naši nejbližší mezihvězdní sousedé, Proxima b .

Takové planety jsou téměř jistě přílivově omezené, takže otázka jejich obyvatelnosti je na seznamu priorit.

Planety s omezeným přílivem čelí mnoha výzvám ohledně jejich obyvatelnosti, ale není to nemožné. Tento typ planety přijímá nekonečný proud světla a tepla na jedné straně, bez zdrojů vnějšího tepla na noční straně. Pokud planeta dostane na denní straně příliš mnoho záření, atmosféra by mohla vstoupit do katastrofického cyklu zpětné vazby ve skleníku, což by pravděpodobně znamenalo konec jakéhokoli života, který se tam podařilo vyvinout. Na druhou stranu, pokud je noční strana příliš studená, atmosféra se jednoduše zhroutí a změní se v led, který se usadí na povrchu – což také není skvělé pro vyhlídky na život.

Umělecké ztvárnění Kepler-186f, planety velikosti Země obíhající v obyvatelné zóně své mateřské hvězdy. Planeta jako Kepler-186f s oběžnou dráhou menší než Země by byla vystavena riziku, že bude mít pouze jednu polokouli obrácenou ke hvězdě a druhou polokouli vždy odvrácenou. (Obrazový kredit: NASA Ames/SETI Institute/JPL-Caltech)

Aby si udržely obyvatelnost, musí tyto přílivově uzamčené světy efektivně přenášet teplo z denní strany na noční, aby zůstaly v rovnováze. To by mohlo záviset na řadě faktorů, jako je složení atmosféry planety, její vzdálenost od mateřské hvězdy a množství vody na povrchu.

Nedávné výzkumy naznačují, že světy bohaté na vodu mají širokou škálu obyvatelnosti, a to jak pokud jde o podmínky, ve kterých může život vzkvétat, tak o procento planety vhodné pro život. S dostatkem vody mohou obrovské mořské proudy v kombinaci s vypařováním a zamrzáním vody efektivně přenášet teplo z denní strany na noční. V některých případech může planeta dosáhnout relativně jednotné teploty, díky čemuž je celý svět obyvatelný.

Ale i planety chudé na vodu mohou mít šanci. V těchto případech bude životnost omezena na „laťku“ ukončující čáry. Denní strana by byla extrémně horká, s příliš velkým teplem a radiací na udržení robustního života – mnohem horšího než dokonce i ty nejhlubší pouště na Zemi. Naproti tomu noční strana bude zamrzlá, dominují jí nekonečné ledovce.

Ale mezi tím může převládat mírné klima. Žít v takovém světě by bylo opravdu zvláštní. Jeho hvězda bude navždy nízko nad obzorem, nikdy se nepohne ani nezmění. Větry a oceánské proudy neustále proudí z denní strany na noční. Bez výrazné rotace by se tyto proudy nekroutily a nevytvářely víry nebo tornáda. Místo toho se bude skládat ze supervýkonných tryskových proudů, které se budou řítit, aby udržely rovnováhu teplot.