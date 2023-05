Francouzský ministr financí slibuje rychlejší snižování dluhu

(Bloomberg) – Francouzský ministr financí Bruno Le Maire se týden po snížení úvěrového ratingu země zavázal zrychlit tempo snižování dluhu.

„Musíme snížit svůj dluh, a to urychleným způsobem,“ řekl Le Maire v pátek v rozhovoru pro LCI TV.

Řekl, že zvýšení úrokových sazeb o jeden procentní bod by stálo dalších 15 miliard eur (16,5 miliardy dolarů) na financování půjček v roce 2027.

„Mám jiné věci do činění s 15 miliardami Evropanů,“ řekl Le Maire a jako důvod uvedl větší výdaje na školy a nemocnice.

Ratingová agentura Fitch Ratings snížila úvěrový rating Francie na AA- z AA se stabilním výhledem, čímž zvýšila druhou největší ekonomiku eurozóny na stejnou úroveň jako země jako Irsko a Česká republika. Je to teprve podruhé, co byl rating Francie snížen od nástupu prezidenta Emmanuela Macrona do úřadu v roce 2017, a poprvé od jedné z ratingových firem velké trojky.

„Beru ratingové agentury velmi vážně, ale nečekal jsem, až Fitch spustí poplach,“ řekl v pátek Le Maire. „Neseděli jsme tu a nic nedělali.“

Řekl: „Budeme zodpovědní.“ „Stav našich veřejných financí s rostoucími úrokovými sazbami vyžaduje, abychom postupovali rychleji, abychom snížili svůj dluh.“

