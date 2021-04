Na konci chodby je nejtajnější české a slovenské národní muzeum a knihovna. Je to místo, kde historie žije každý den, ale pokud neprovádíte výzkum, pravděpodobně jste nešli do knihovny, kde vás nikdo nezavře.

„Chci, aby ke konverzacím došlo,“ řekl ředitel knihovny David Muhlena. Nejsme stará školní knihovna. Chceme, aby zde lidé mohli svobodně oslavovat své dědictví. Pokud mají otázku, chceme, aby se ji zeptali. “

Je to knihovna, kde návštěvníci najdou knihy v angličtině, češtině, slovenštině a dalších jazycích; Genealogičtí průvodci, alba, nahrávky, noty; Obrázky. Manuály A asi 400 hráčů na klavír.

V uplynulých dvou letech byla v knihovně umístěny dočasné exponáty podél jedné zdi a ve výlohách.

Na druhém křídle vystavovaly muzejní exponáty vše od umění Alphonse Muchy, Andyho Warhola a Dale Chihulyho až po kolíky bývalé ministryně zahraničí USA Madeleine Albrightové.

Do 25. července však muzeum pořádá svou první výstavu, která sleduje jeho kořeny, a je zobrazena v partizální knihovně Scala.

Budování národního muzea: Naše historie zobrazuje tištěné materiály a fotografie z různých významných okamžiků, včetně jeho začátků v malém domku v roce 1607 C St. SW a prezidenti třetího dne pomohli otevřít novou budovu na břehu řeky 21. října. Z roku 1995, aby se kolosální budova přesunula na vyšší úroveň po historické povodni z roku 2008, která způsobila, že muzeem protékalo 10 stop páchnoucí vody, což způsobilo škody za více než 11 milionů dolarů.

Díky katastrofickému plánu a dostatku času na zahájení prací se z povodně zachovaly archivní materiály pro knihovnu, ale nezachovalo se ani hráčovo piano. „Bylo by hezké mít nějaké prostředky, jak hrát (piano piano) a nahrávat je,“ řekla Muhlena.

Zatímco fondy knihovny nejsou k dispozici pro odjezd, veřejnosti se doporučuje, aby je zkontrolovala od úterý do soboty od 9:30 do 16:00.

Toto jsou také hodiny ke sledování Galerie nové historie, která je plná brožur, zpravodajů, výstřižků z novin a fotografií mapujících vývoj muzea a oslavující významné výročí:

50 let umělecké galerie v roce 1971 Založte muzeum

A v roce 2020, 25 let poté, co americký prezident Bill Clinton, český prezident Václav Havel a prezident Slovenské republiky Michel Kovac přišli do Cedar Rapids, aby pomohli přidělit novou budovu s červenou střechou na břehu řeky. Místo přesunuté do muzea je stále ukotveno na 1400 Inspiration Place SW.

„V roce 2020 jsme plánovali oslavit toto výročí a pak, samozřejmě, s pandemií k tomu skutečně nedošlo, takže pravděpodobně uděláme nějaké věci v roce 2021,“ řekla Stephanie Kuhn, kurátorka muzea.

Při pohledu do budoucnosti naznačila, že rok 2024 si připomene 50. výročí založení České nadace výtvarného umění, jejímž prostřednictvím se muzeum bude rozvíjet a růst.

Hlavní body historie

Muhlena je obzvláště potěšena vystavením výstavního katalogu „Festivalu českého umění“, který se koná od 28. října do 31. prosince 1971 v Centru umění Cedar Rapids, které se později stalo Muzeum umění Cedar Rapids.

“Byl to veletrh sponzorovaný komunitou,” řekla Muhlena, kde si lidé z této oblasti zapůjčili svá výtvarná díla, lidové umění, dědictví a starožitnosti.

“Město se o to opravdu zajímalo a (organizátoři) měli spoustu opravdu pozitivní zpětné vazby,” řekl Cohn, což je vedlo k úvahám o vytvoření muzea.

V roce 1974 vytvořili potomci českých přistěhovalců Nadaci českého výtvarného umění a Nadaci českého dědictví. Asociace českých vesnic ji následovala v roce 1975. Jak uvádí nejnovější časopis v muzeu Slovo, Denver Dvorsky, bývalý prezident Nadace českého dědictví, uvedl, že tyto tři organizace pracovaly „individuálně a kolektivně“, aby se muzeum stalo skutečností.

Třípokojový dům na C Street SW byl prvním z několika míst pro rostoucí skupinu, z nichž většina byla v průběhu let darována. V roce 1983 získalo muzeum domov přistěhovalců z devatenáctého století. Po rekonstrukci byla otevřena jako stálá galerie v roce 1985 a zůstává oblíbenou součástí kampusu muzea.

Největší krok vpřed přišel 28. října 1993, kdy byly otevřeny pozemky pro nové muzeum o rozloze 16 000 čtverečních stop s výhledem na řeku Cedar. O dva roky později to bylo přizpůsobeno pompézností a živými podmínkami.

24. května 1997 muzeum otevřelo svoji první mezinárodní výstavu „Tisíc let české kultury: Bohatství Národního muzea v Praze“. Jak je uvedeno na webových stránkách muzea, tato historická sbírka přilákala 30 000 návštěvníků z celého světa.

Ale větší krok bude následovat v roce 2011, protože muzeum bylo pečlivě přemístěno z břehu řeky na vyšší zem 480 stop a 11 stop výše – tři stopy nad historickou úrovní povodně. Stopa byla rozšířena a zdvojnásobil prostor galerie pro stálé a dočasné výstavy.

Odhadem 14 000 až 16 000 lidí se zúčastnilo slavnostního zahájení ve dnech 14. a 15. července 2012, které zahrnovalo silnou výstavu „Alphonse Mucha: Inspirace moderního umění“, přitahující návštěvníky z celé země.

„Byla to výstava, která se koná jednou za život,“ řekl Cohn.

Další informace o vývoji muzea najdete na časové ose v ncsml.org/about-ncsml/

Nebo přejděte do nové galerie.

„Návštěvníci budou moci vidět vývoj muzea od organizace, která začala velmi lokálně, až po organizaci, která se rozrostla na národní a mezinárodní organizaci,“ řekla Muhlena.

„…

Muzeum bylo zdrojem místní hrdosti. Celá tato organizace byla založena místními jednotlivci, členy komunity českého původu. Doufáme, že se na to přijdou podívat, ale i ti, kteří nás navštíví z okolí, budou moci vidět, jak to začalo jako místní organizace, která díky vytrvalosti a hrdosti vyrostla v to, čím je dnes. “

Cohn dodal: “ Je to šance vzpomenout si, odkud jsme přišli, a to, že to skutečně začalo v malém, se specializovanou základní skupinou – všichni jsou dobrovolníky už 20 let. Opravdu položili základ, pokračovali v budování a budování. Celá organizace pokračovala v růstu.

„Měli tu vizi muzea a knihovny, kterou si uvědomili,“ řekla. Opravdu inspirativní. Protože tolik milovali své dědictví, byli odhodláni to uskutečnit – mít ve svém městě muzeum a knihovnu. “

Na první pohled

Výstava „Co: Budování národního muzea: naše historie“

Kde: Knihovna Skala Bartizal, Česká a Slovenská národní knihovna a muzeum, 1400 Inspiration Place SW, Cedar Rapids

Kdy: Do 25. července

Úřední hodiny: 9:30 – 16:00 úterý až sobota

Vstupné do knihovny: Zdarma

Otevírací doba muzea: 9:30 – 16:00 od pondělí do soboty a poledne do 16:00 v neděli; Vstupné do dalších galerií, až 10 $

Podrobnosti galerie knihovny: ncsml.org/exhibit/building-a-national-museum-the-history-of-us/

Bezpečnost: Vyžadovány masky; Další opatření v roce 2006 ncsml.org/ncsml-announce-reopening-plan/

Informace o muzeu: ncsml.org/

Tento pohled shora ukazuje České a Slovenské národní muzeum a knihovnu, jak se po povodni v roce 2011 v české vesnici stěhovaly na vyšší úroveň. Archivní fotografie jsou mezi exponáty v nové expozici Budování národního muzea: Naše historie, dne vystavit do 25. července v knihovně muzeum. (Foto s laskavým svolením České a Slovenské národní knihovny a muzea)

Historický den přivedl do Cedar Rapids tři prezidenty, kteří 21. října 1995 posvětili nové české a slovenské národní muzeum a knihovnu. Jsou to (zleva) prezident Slovenské republiky Michel Kovac, americký prezident Bill Clinton a prezident České republiky Václav Havel. (Foto s laskavým svolením České a Slovenské národní knihovny a muzea)

Tyto dámy, oblečené v tradičním oblečení kroji, se objevují před malým domem na C Street SW v Cedar Rapids, který sloužil jako přední místo pro české muzeum a knihovnu. (Foto s laskavým svolením České a Slovenské národní knihovny a muzea)