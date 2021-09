Vydejte se na prohlídku nového ruského modulu vesmírné stanice Nauka s těmito filmy o kosmonautech

Domácí filmy ruského kosmonauta na Mezinárodní vesmírná stanice První pohledy na nejnovější expanzi obíhající laboratoře odhalily: vědecká laboratoř s názvem Nauka.

Věda, také známá jako víceúčelová laboratorní jednotka, byla na stanici vypuštěna na konci července po letech zpoždění a Dramatický příjezd 29. července. Po dokování na orbitální laboratoři motory Nauka neočekávaně vystřelily, na oběžné dráze vesmírné stanice Jeden a půlkrát, ale členové posádky nehlásili žádné problémy, když konečně poprvé otevřeli poklop jednotky.

První videoprohlídka uvnitř Nauky přišla od ruského kosmonauta Olega Novitského, který proletěl nově otevřeným modulem na oběžnou dráhu a zachytil ruční videozáznamy Země. Nahrál dvě videa ze své práce – jedno z nich chvíli se procházet Přes jednotku a další, kde letí přes laboratoř zíral z okna Pondělí (23. srpna). Novitskiy také sdílel fotografie na Twitteru vnitřní jednotka A ze Země , jak je vidět oknem Nauka.

Video: Sledujte astronauty prozkoumávat nový modul vesmírné stanice Nauka v Rusku

Pak přišlo víc Podrobná prohlídka Nukky Od Thomase Pesqueta z Evropské vesmírné agentury. “Jsme potěšeni, že jsme svědky příchodu této jednotky,” řekl Pesquet francouzsky přeložený do angličtiny.

„Začali jsme s dobrodružstvím po dokování,“ řekl Bisquet s tím, že to bylo proto, že si jednotka mylně myslela, že po dokování letěla autonomně. „Situaci jsme rychle napravili. Toto je prostor pro tebe. Někdy to nefunguje tak dobře, jak by sis přál.“

Ruský kosmonaut Oleg Novitsky si prohlíží své okno na Zemi uvnitř nového vědeckého modulu Nauka na Mezinárodní vesmírné stanici. (Fotografický kredit: Roscosmos/Oleg Novitskiy)

První obrázky naší krásné planety z nového okna nové ruské jednotky #Nauka. Velmi hezké! pic.twitter.com/JDQOFJs9MO22. srpna 2021 vidět víc

Při natáčení dalšího člena posádky ukázal Bisquet videokameru na „ruskou stranu“ vesmírné stanice, která prochází úzkou chodbou obklopenou nákladem. Duo se plavilo po nádržích, potrubích chladicí kapaliny a uloženém materiálu, aby se dostalo na odvrácenou stranu stanice, kde Nauka zakotvila v přístavu obráceném k zemi, starému domovu dokovací jednotky stanice Pirs, která byla záměrně Minulý měsíc po 20 letech služby.

Pesquet se přesunul „dolů“ (v pohledu kamery) vedle Naukaova nově otevřeného poklopu, což ukazuje, že ve vesmíru po prvním otevření dveří cítí trochu kouře. “Pro mě to voní jako nějaký opalovací krém. Je to tepelný cyklus, vystavení slunečnímu teplu, [which] Vytváří tento druh zvláštní vůně. “

Bisquet s odkazem na přeplněný prostor kolem sebe vysvětlil, že jednotka byla po svém příjezdu plná vybavení, které posádka ještě nestihla vyložit. Poznamenal, že nový záchod přinesla Nauka – třetí orbitální komplex, který bude užitečný pro větší posádky přijíždějící na palubu amerických užitkových vozidel.

Mezi další funkce Nauka patří nosiče vybavení, nová evropská stanice výložníku (stanice je stále ve výstavbě, řekl Pesquet) a malý oddíl pro posádku zvaný Kayuta (dočasně využívaný pro skladování).

Dokovací plocha obsahuje nové okno – „Ve skutečnosti je poměrně velké,“ řekla Bisquet, když se vznášela vedle. Dodal, že by to byl další užitečný nástroj pro pozorování Země. Spaceflyers obvykle také používají kupole „Panoramatické okno italské výroby nainstalované na vesmírné stanici s modulem Tranquility v roce 2010. Kupola se také používá k dokovacím operacím s Canadarm2 stanice.

Sledujte Elizabeth Howell na Twitteru @howellspace. Následuj nás na Twitteru @Spacedotcom A na Facebooku.