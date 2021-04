David Tesser říká rumunskému herci, že dal české společnosti produkt plný stereotypů – žádné vysvětlení proč

Ředitel Nyní umění Organizace, David Tescher, napsal otevřený dopis romské zpěvačce Jean (Hunza) Bendigovi, který se svým manažerem Lucasem Rijmonem čelí kritice za svou roli v televizním seriálu. “Ďáblova cikánka(„Gypsy Demon Women“) Podle kritiků seriál dělá legraci z romské komunity a obsahuje zlý a vulgární humor.

V reakci na to Bendig odmítl pozvání k diskusi o show před kamerou a ve svém prohlášení na sociálních médiích zaútočil na romské organizace a nepřímo na společnost ARA ART, která letos uspořádala oslavy Mezinárodního dne Romů. což otevřelo dveře kritice seriálu. Zpravodajský server Romea.cz zde zveřejňuje Tišerovu otevřenou zprávu s plným překladem:

Drahý Hunza,

Musím přiznat, že mi je trochu líto, že jsme se po tak dlouhé době dostali do vzájemného kontaktu během situace, jako je tato, která se zhoršila. Ať už je to jakkoli, považuji za důležité reagovat na některé věci, které jste zmínil ve svém prohlášení o současné diskusi vyvolané veřejnou kritikou. “Ďáblova cikánkaUvědomuji si, že vaše prohlášení nezmiňovalo název naší organizace ARA ART, ale je zřejmé (a koneckonců i Romea.cz), že některá z vašich výčitek směřují přímo k nám, akcím, které organizujeme, lidé, se kterými spolupracujeme. Takže se mi zdálo, že je to od Je absurdní psát obecnou odpověď a já jsem raději vybral tuto osobní, i když obecnou formu, abych vám odpověděl.

Toto byl sedmý rok, kdy jsme organizovali oslavy Mezinárodního dne Romů. Myslím, že to víte, protože jste se těmto oslavám představili více než jednou. Jedná se o každoroční vícedenní akci, která kromě hlavního slavnostního večera zahrnuje také další program, takže se každý rok konají diskuse o aktuálních událostech. Původně jsme letos plánovali zaměřit jednu z těchto diskusí na téma toho, jak se romská kultura v průběhu času vyvíjela. Prostřednictvím Lukáše, vašeho manažera, jste pozvali jeho a vás a kohokoli jiného z vašeho tvůrčího týmu k účasti na této diskusi. Bylo jasné, že téma „Ďáblova cikánka„Série se určitě objeví. Napsal jsem to Lukacsovi a zároveň jsem navrhl, že byste mohli na diskusi pozvat další hosty. Lukacs to stručně a zdvořile odmítl. Proto jsme se rozhodli tuto diskusi neorganizovat, protože všichni zástupci oponujících názory by nebyly k dispozici, a místo toho jsme kontaktovali organizaci. “Náš partner, Slovo 21., Který se vždy zaměřoval na prezentaci romské kultury v médiích, aby v rámci oslav uspořádal diskusi. Přijali výzvu a jako téma diskuse navrhli téma „Kritika romské hudby“. Debata se však nakonec točila kolem vaší série, protože není pochyb o tom, že jak zvuková složka, tak vliv publika souvisí s romským tématem.

Napsali jste, že seriál vysílal tři roky a veřejnost se o něj začala zajímat „nyní najednou“. To jo. Původně to byl jen amatérský online vtip zaměřený především na romské publikum. Bez ohledu na to, co si všichni o humoru a jeho úrovni můžeme myslet, nebylo třeba o něm veřejně vyjadřovat své názory. Před několika měsíci byla série uvedena na televizní kanál. Myslím, že každý dospělý s veřejným hlasem přebírá plnou odpovědnost za to, co s tím dělá. Všichni jste dali většinové komunitě produkt plný stereotypů, aniž byste vysvětlili proč. Nikdo z nás by si nikdy nemyslel, že to diváci většinové komunity TV Barrandov pochopili, protože jste v názvu použili „slovo napsané s ak“ (Cikánka), To, co se ukazuje, nemá nic společného s „romskou mládeží a naší společností“. Navíc mě udivuje, že pokud do hry vložíte svou kůži, jak se říká, nepočítáte s kritikou vaší práce, která se děje i na veřejnosti.

Mohli bychom se však shodnout na jedné věci: Stejně jako vy, i mne opravdu mrzí hloupá vlna homofobie, která se objevila při diskusi o této sérii. Žádná emoční nálada nemůže ospravedlnit urážky, zejména ty, které se týkají jiné osoby, ať už se týká sexuální orientace, barvy pleti nebo národnosti. Je bezpodmínečně nutné připustit, že ani ti, kteří již mají něco podstatného říct, se tuto lekci ještě nenaučili. Jsem rád, když o tom tito lidé přemýšlejí. Ti, kteří nemají co objektivně říci a kteří se dopouštějí pouze urážek, jsou mnohem horší. Nízká úroveň této diskuse snižuje závažnost celého tohoto tématu.

Zdá se však, že i vy jste uvízli v této emoční spirále, která vyvolává potřebu urážet nebo alespoň hanobit lidi. Nevím jinak, jak vysvětlit vaše postřehy týkající se „romských organizací“, které dostávají takové velké dotace na své online festivaly ze státních fondů. […] 100 lidí to sleduje. “Považuji tuto frázi za příliš směšnou na to, abych ji podrobně analyzoval. Naše oslavy Mezinárodního dne Romů jsou vysílány onlineV době psaní tohoto článku jej dosáhlo 43 000 jedinečných diváků. To je úctyhodné číslo pro kulturní událost, která není komerční zábavou. The Videozáznam pro diskusi To, o čem jsme zde mluvili, si od tohoto psaní prohlédlo téměř 3000 diváků. Jde jen o uvedení záznamu na pravou míru. Nejde o „lajky“ a další čísla online. Tato čísla nepomohou posoudit kvalitu uměleckých výkonů, diskusí nebo příspěvků ke kultuře obecně. Oba víme, že programy „Celebrity Parade“ jsou obvykle populárnější.

Na závěr bych chtěl říci, že jsem rád, že na pozadí této diskuse vidím, jak velmi hladoví lidé vidí romské téma v umění. To ukazuje, že naše akce má smysl. Rozhodně v tom budeme pokračovat.

Budeme spokojeni s každým, kdo se připojí k našemu úsilí.

Přeji ti všechno nejlepší.

Davide