Kanadské vízum pro norské, české, litevské a lotyšské občany

tisková zpráva Zveřejněno 19. května 2023

Kanadské vízum pro norské občany

Norští občané cestující do Kanady musí před vstupem do země získat cestovní povolení. Od doby, kdy kanadská vláda v roce 2016 zavedla systém elektronické cestovní autorizace (eTA), se tento proces výrazně zjednodušil. Všichni norští návštěvníci musí před vstupem do země získat kanadské vízum. Norové, kteří plánují zůstat v Kanadě až 180 dní, mohou požádat o bezvízový styk online pomocí jednoduchého formuláře žádosti eTA. Pro všeobecné turistické, obchodní, tranzitní nebo krátkodobé lékařské účely (méně než 90 dní) musí norští občané požádat o vízum Canada eTA. Schválený eTA pro Norsko je vícevstupová cestovní autorizace, která umožňuje celkem 6 měsíců pobytu v Kanadě s každým vstupem. Po vydání je kanadské elektronické povolení automaticky připojeno k cestovnímu pasu. Kanadský eTA je platný po dobu pěti let nebo do vypršení platnosti souvisejícího pasu, podle toho, co nastane dříve. Nyní je možné získat výjimku z kanadského eVisa z Norska výhradně prostřednictvím jednoduché online aplikace eTA, čímž odpadá nutnost osobně navštívit kanadské velvyslanectví nebo konzulát za účelem žádosti o cestovní povolení.

Jaké dokumenty jsou nutné k podání žádosti?

Cestovní pas – Všichni žadatelé, kteří chtějí získat Kanadský ETA, musí být držiteli pasu. Před podáním žádosti si však zkontrolujte datum vypršení platnosti vašeho pasu, protože musí zůstat platný po dobu nejméně dalších 6 měsíců od data příjezdu do Kanady.

E-mailová adresa – Když je kanadský ETA elektronicky připojen k vašemu pasu, obdržíte kopii autorizace e-mailem ve formátu PDF. Nepotřebujete mít fyzickou kopii, ale v případě potřeby si ji můžete vytisknout.

Platební metody – K úhradě poplatku eTA můžete použít kreditní/debetní kartu nebo účet PayPal.

Kanadské vízum pro české občany

Občané České republiky cestující do Kanady mohou vstoupit do země s kanadskou eTA (Electronic Travel Authorization). Čeští obyvatelé musí požádat o kanadské vízum eTA pro vstup do Kanady za turistickými, obchodními, tranzitními nebo lékařskými účely. Kanadská vláda zavedla toto online zrušení vízové ​​povinnosti pro určené země v roce 2015. Češi patří k těm, kteří k návštěvě Kanady za turistikou, obchodem nebo cestou nepotřebují vízum. Formální online cestovní povolení je kanadské eTA. Platí 5 let a umožňuje českým občanům pobyt maximálně 6 měsíců při každé návštěvě. Po schválení se eTA elektronicky propojí s cestovním pasem. Cestovatelé, kteří mají v úmyslu navštívit Kanadu z jiných důvodů, jako je studium nebo práce, by se měli obrátit na nejbližší kanadské velvyslanectví nebo konzulát pro více informací. Čeští cestovatelé, kteří splňují všechny kanadské požadavky eTA, mohou vyplnit formulář žádosti o eTA online. Formulář je jednoduchý online dotazník, jehož vyplnění zabere 20 minut.

Kanadské vízové ​​požadavky pro české občany

Platný cestovní doklad nebo pas k žádosti o Kanadské eTA.

Platná kreditní nebo debetní karta nebo účet PayPal k platbě za Kanadu eTA.

Platná e-mailová adresa pro příjem Canada eTA do jejich e-mailové schránky.

Obchodní vízum do Kanady

Kanada s některými z předních světových měst, zavedeným finančním a zdravotnickým sektorem a rostoucím průmyslem nabízí vynikající obchodní příležitosti. Kanada je jedním z nejlepších míst na světě pro zahájení podnikání. Kanadské obchodní vízum umožňuje jednotlivcům, kteří úspěšně podnikají ve své domovské zemi a hledají nové příležitosti k vytvoření nebo založení nového podniku v Kanadě. V Kanadě je mnoho příležitostí pro podnikatele. Do Kanady se přistěhují zkušení podnikatelé z celého světa, protože spojuje evropské výhody s vysokou životní úrovní. Kanadské obchodní vízum je speciální typ víza pro jednotlivce, kteří mají ve své zemi úspěšnou podnikatelskou kariéru a jsou připraveni na nové příležitosti k expanzi nebo zahájení nového podnikání v zemi. Kanada nabízí skvělou příležitost pro podnikání podnikatelů. Aby měl žadatel nárok na toto vízum, musí být zaměstnán kanadskou společností nebo musí pracovat v Kanadě.

Jak dlouho platí obchodní vízum do Kanady?

Když požádáte o obchodní vízum, bude vám poskytnuta počáteční doba pobytu. Obchodní vízum do Kanady je platné až tři roky a lze jej prodloužit o další dva roky, pokud je vaše firma aktivní. Toto období lze prodloužit až na šest let.

Jsou vyžadovány dokumenty

Platný cestovní pas a cestovní historie

Podkladové dokumenty

Dokumenty od vaší společnosti

Vyžaduje se formální pozvání od renomované organizace v zemi, kde podnikáte.

Během pobytu musíte mít dostatek peněz, abyste uživili sebe a své rodinné příslušníky.

Doklady prokazující, že se nezdržíte déle než uvedenou dobu

Vyplněná žádost a konzulární poplatek

Přiměřené zdravotní pojištění

Kanadské vízum pro litevské občany

Pro usnadnění mezinárodní turistiky a návštěv zavedla kanadská vláda toto online povolení v roce 2015. Jednotlivci z těchto 58 zemí a území, včetně obyvatel Litvy, mohou krátkodobě navštívit Kanadu bez víz. Litva je jednou z kanadských zemí bez víz. Litevští občané mohou vstoupit do Kanady, pokud mají kanadskou elektronickou cestovní autorizaci (eTA). Pokud však letíte jako Litevci, musíte požádat o kanadský ETA. Tento bezvízový program vám umožňuje navštívit Kanadu, aniž byste si museli domlouvat schůzku na kanadské ambasádě nebo žádat o běžná víza. Litevci mají povolen vstup do Kanady pouze se schváleným eTA. Umožňuje cizím státním příslušníkům vybraných zemí vstup do Kanady za účelem turistiky, obchodu nebo krátkodobého tranzitu. Jedná se o povolení pro více vstupů, každé s maximální dobou pobytu 180 dní. eTA pro Kanadu je elektronicky propojena s litevským pasem a je platná po dobu 5 let, s výjimkou pasů, jejichž platnost vyprší dříve. V tomto případě končí platnost kanadského eTA současně s cestovním pasem. Jakmile litevští občané potvrdí, že splňují požadavky eTA, mohou přistoupit k vyplnění kanadského formuláře žádosti o eTA. Jedná se o jednoduchý dotazník, jehož vyplnění vám zabere několik minut.

Jaké dokumenty potřebuji pro kanadský ETA?

Platný cestovní pas – Abyste mohli požádat o ETA v Kanadě, váš cestovní doklad musí být platný alespoň šest měsíců od data vašeho příjezdu do Kanady.

E-mail – Uveďte prosím platnou e-mailovou adresu, na kterou vám zašleme váš odhadovaný čas příjezdu. Kromě toho doporučujeme vytisknout si ETA.

Platby – K úhradě své pohledávky můžete použít kreditní/debetní kartu nebo účet PayPal.

Kanadské vízum pro lotyšské občany

Lotyšští občané, kteří chtějí cestovat do Kanady, mohou požádat o kanadskou elektronickou autorizaci (eTA). eTA vytvořila kanadská vláda v roce 2015, aby snížila složitost spojenou s běžnými vízy. Kanadská vízová politika umožňuje mnoha zemím, včetně Lotyšů, překročit hranici bez víza. Kanadský eTA není volitelný, ale je povinný pro všechny lotyšské občany, kteří zemi na krátkou dobu navštíví. Elektronická cestovní autorizace (ETA) je elektronický systém, který umožňuje některým cestujícím legálně vstoupit do Kanady. Vydává se obyvatelům určitých zemí, jejichž občané (včetně Lotyšů) mají povolen vstup do Kanady za účelem krátkodobé turistiky, obchodu nebo tranzitu. Kanadský eTA je online bezvízový styk pro více vstupů. Platí 5 let a umožňuje lotyšským návštěvníkům zůstat v zemi po dobu 6 měsíců při každé návštěvě. Elektronická cestovní autorizace se přikládá k cestovnímu pasu cestujícího a nelze ji převést na nový doklad. Pokud platnost pasu vyprší 5 let před vydáním kanadského eTA, zanikne i toto cestovní povolení. Lotyši, kteří splňují požadavky, mohou projít formulář žádosti eTA pro Kanadu. Tento formulář je jednoduchý dotazník, jehož vyplnění zabere přibližně 15 až 20 minut.

Jaké jsou požadavky?

Platný pas: Nemůžete žádat o ETA z Kanady, pokud nemáte platný cestovní pas. Tento doklad je platný minimálně 6 měsíců od data odletu letu

E-mailová adresa: Musíte zadat platnou e-mailovou adresu, protože potvrzení ETA bude zasláno e-mailem ve formátu PDF. Odhadovaný čas příjezdu je elektronicky přiložen k vašemu pasu, ale stále si musíte ponechat kopii.

Platební metody: Můžete použít kreditní nebo debetní karty, ale můžete také použít PayPal k platbě poplatků eTA.

