Ha! Další superkontinent světa, Amasya

Nový výzkum zjistil, že příští superkontinent světa, Amasia, pravděpodobně vznikne, když se Tichý oceán za 200 až 300 milionů let uzavře.

Výzkumný tým vedený Curtinovou univerzitou použil superpočítač k simulaci toho, jak vznikl superkontinent. Zjistili, že vzhledem k tomu, že se Země po miliardy let ochlazuje, tloušťka a síla desek pod oceány se časem zmenšuje, což ztěžuje sestavení dalšího velkého kontinentu uzavřením „mladých“ oceánů, jako je Atlantik. nebo Indické oceány. Studie byla nedávno zveřejněna v National Science Review.

Podle hlavního autora Dr. Chuana Huanga z výzkumné skupiny dynamiky Země v Curtin a School of Earth and Planetary Sciences jsou nové poznatky významné a poskytují pohled na to, co se stane se Zemí v příštích 200 milionech let.

„Během posledních 2 miliard let se kontinenty Země srazily a vytvořily superkontinent každých 600 milionů let, známý jako cyklus superkontinentů. To znamená, že současné kontinenty se mají znovu setkat během několika set milionů let,“ řekl Dr. Huang.

„Výsledný nový superkontinent již byl pojmenován Amasya, protože někteří věří, že Tichý oceán se uzavře (na rozdíl od Atlantského a Indického oceánu), když se Amerika srazí s Asií. Očekává se, že v této důležité události na Zemi sehraje roli také Austrálie. kolize s Asií a poté propojení Ameriky a Asie, jakmile se Tichomoří uzavře.

„Simulací toho, jak se vyvíjely zemské tektonické desky pomocí superpočítače, jsme byli schopni ukázat, že za méně než 300 milionů let se Tichý oceán pravděpodobně uzavře, což umožní vznik Amasie, což vyvrací některé předchozí vědecké teorie.“

Tichý oceán je to, co zbylo z obra Panthalassa, který se začal formovat před 700 miliony let, když se bývalý superkontinent začal rozpadat. Je to nejstarší oceán, který na Zemi máme, a od dob dinosaurů se zmenšil ze své maximální velikosti. V současné době se zmenšuje o několik centimetrů ročně. Očekává se, že uzavření Tichého oceánu, jehož současné rozměry jsou asi 10 tisíc kilometrů, bude trvat dvě stě tři sta milionů let.

Ovládnutí celého světa jedinou kontinentální hmotou by podle spoluautora Johna Curtina významného profesora Zheng-Xiang Li, také z Curtinovy ​​školy Země a planetárních věd, dramaticky změnilo pozemský ekosystém.

„Země, jak ji známe, bude při formování Amasie velmi odlišná. Očekává se, že hladina moře bude nižší a rozsáhlé vnitrozemí superkontinentu bude extrémně vyprahlé s rostoucími denními teplotami.“

„Země se v současnosti skládá ze sedmi kontinentů s velmi odlišnými lidskými ekosystémy a kulturami, takže by bylo skvělé přemýšlet o tom, jak by svět mohl vypadat za 200 až 300 milionů let.“

Na výzkumu se podíleli vědci z Curtin School of Earth and Planetary Sciences a Pekingské univerzity v Číně.