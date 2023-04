Nenechte si ujít vrchol meteorického roje Lyrid

Meteorický roj Lyrid vrcholí 23. dubna s až 15 meteory za hodinu.



Hammam je považován za jeden z nejstarších v historii, jehož historie sahá 2700 let. Šumivost lyrid je stále obtížně předvídatelná, takže pravidelná pozorování jsou zásadní pro zlepšení modelů. Chcete-li pozorovat Lyridy, najděte tmavé místo daleko od městských světel, nechte oči, aby se přizpůsobily po dobu 30 minut, a vyhněte se jasným obrazovkám. Meteory budou vrcholit rychlostí 10 až 15 za hodinu během časného rána 23., ale nižší rychlosti lze pozorovat v sousedních nocích.

Letošní meteorický roj Lyrid vyvrcholí před úsvitem 23. dubna. V průměru může roj za ideálních pozorovacích podmínek vyprodukovat až 15 meteorů za hodinu. Lyridy se vyskytují každý rok v polovině dubna, kdy Země protíná stopu trosek zanechaných kometou C/1861 G1 Thatcher. Tyto úlomky komety shoří, když dopadnou na zemskou atmosféru a vytvoří tuto spršku padajících hvězd. Holubice dostala své jméno podle souhvězdí Lyry, což je bod na obloze, kde se objevují meteory. Na rozdíl od Perseid nebo Geminid nejsou Lyridy známé svými jasnými ohnivými koulemi. Zvláštní je jeho nepředvídatelnost.

První záznam meteorického roje Lyrid se datuje před 2 700 lety, což z něj činí jeden z nejstarších v historii. Badatelé hledající starověké záznamy našli popisy velkých erupcí Lyrid. Například poznámka napsaná francouzským biskupem Řehořem z Tours v dubnu 582 našeho letopočtu uvádí: „V Soissons vidíme hořící nebe.“ V roce 1803 byl nad Spojenými státy viditelný také výbuch Lairda. Článek ve Virginia Gazette and General Advertiser popisuje přeháňku: „Od jedné hodiny do tří se zdálo, že ty hvězdné meteory padaly z každého bodu na obloze. v takovém počtu, aby to připomínalo spršku nebeských střel.“ . Poslední erupce Lyrid byla v roce 1982, kdy pozorovatelé zaznamenali na Floridě 75 meteorů za hodinu.

Společným tématem je, že výbuchy Lyrid jsou překvapení. Na rozdíl od některých jiných dešťů nemohou výzkumníci meteoritů předpovědět ani výbuchy Lyrid. To je důvod, proč je důležité provádět pozorování každý rok, aby bylo možné zlepšit jejich modely činnosti.

21. dubna vrcholil na pozemské obloze meteorický roj Lyrid. zatímco[{“ attribute=““>NASA allsky cameras were looking up, astronaut Don Pettit aboard the International Space Station trained his video camera on Earth below. Video footage has revealed breathtaking images of meteors ablating — or burning up — over Earth at night. This video is a composite of 310 still frames from that evening. Credit: NASA/JSC/Don Pettit

How can you best observe the Lyrids? After 10:30 p.m. local time on the night of April 22, find a dark place away from city lights with open sky free of clouds and look straight up. It will take about 30 minutes for your eyes to get acclimated to the dark. Don’t look at your cell phone – the bright light from its screen will interrupt your night vision. You will begin to see Lyrids, and as the night progresses the meteors will appear more often, reaching 10 to 15 per hour in the pre-dawn hours of the 23rd. You can see Lyrids on the night before and after the peak, but the rates will be lower, maybe five per hour or so.