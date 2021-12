Videoseriál Nintendo Minute po osmi letech končí

Po osmi letech a více než 400 epizodách série Nintendo Minute YouTube skončila. V poslední epizodě moderátorky Kit Ellis a Krysta Yang zdůrazňují některé klíčové momenty show. Oba několik A Krista Poděkoval také fanouškům za jejich osobní twitterové účty.

Po 8 letech a více než 400 epizodách #NintendoMinute Tato nejnovější epizoda Kit & Krysta se chýlí ke konci. Všem, kteří nás v průběhu let sledovali, upřímně děkujeme. sledovat nyní: https://t.co/dIeNQYSLtk pic.twitter.com/YYGqJT5gr9 – Nintendo America 17. prosince 2021

Poslední epizoda zdůrazňuje několik klíčových momentů v osmileté historii seriálu. To zahrnovalo rozhovor s The Legend of Zelda: Breath of the Wild Režisér Eiji Onuma a tvůrce Shigeru Miyamoto. Nintendo of America také shromáždilo všechna předchozí videa Nintendo Minute do souboru Playlist Na youtube.

Před spuštěním Nintendo Minute Nintendo podobně hostilo sérii Nintendo Week prostřednictvím Nintendo Channel. Nintendo Week probíhal v letech 2009 až 2012.

Série Nintendo Minute začala v roce 2013 jako nepravidelná přehlídka nových verzí Nintenda. Moderátoři show Kit a Krysta, oba zaměstnanci Nintendo of America, pojedou na různé veletrhy, jako je E3 a PAX, aby se setkali s fanoušky, vyzpovídali herní vývojáře a převzali hry. Později se Nintendo Minute stal týdenním video seriálem, kde oba hostitelé společně hrají hry Nintendo.

Níže se můžete podívat na nejnovější epizodu Nintendo Minute.

Není jasné, zda po skončení Nintendo Minute bude nová série videí. Kit a Krysta však zmiňují, že fanoušci mohou nadále sledovat důležité herní novinky a aktualizace Nintenda prostřednictvím oficiálního webu Sociální média kanály a webová stránka.