V procesu impeachmentu mezi Trumpem a Ruskem probíhají jednání

Washington (AFP) – Právník prezidentské kampaně Hillary Clintonové v roce 2016 skrýval své stranické zájmy před FBI a prosazoval „čistý nesouhlasný výzkum“ týkající se Donalda Trumpa a Ruska v týdnech před volbami, potvrdil v pátek během závěrečných řečí generální prokurátor. pro soudní proces s advokátem.

Ale Michael Sussman Právní tým popřel tvrzení obžaloby, že šlo o lež. A i když porotci věřili, že Sussman skutečně lhal, obhajoba uvedla, že na údajném nepravdivém prohlášení nezáleží, protože poskytovalo informace o národní bezpečnosti, které by FBI vyšetřovala bez ohledu na zdroj. V době Sussmanovy schůzky s FBI v září 2016 už úřad vyšetřoval, zda se Rusko a Trumpova kampaň nedomlouvají, aby ovlivnily volby, které Trump v listopadu vyhrál.

„Byla to velmi kontroverzní doba. Rusové hackli DNC. Unikaly e-maily. Sussmanův právník Sean Berkowitz s odkazem na Demokratický národní výbor řekl porotcům: „Bez ohledu na to probíhalo vyšetřování FBI.“ velmi nebezpečné.“

Tento případ je prvním testem práce zvláštního právního zástupce Johna Durhama v soudní síni od doby, kdy byl před třemi lety jmenován, aby hledal pochybení vlády při vyšetřování možných vazeb mezi ruskou kampaní a Trumpem. Porota začala jednat v pátek odpoledne.

Trump a jeho příznivci odsouzení uvítají , který se podíval na vyšetřování v Durhamu, aby podkopal původní vyšetřování mezi Trumpem a Ruskem, které dlouho považovali za politicky motivované. Ale případ proti Sussmanovi je svou povahou úzký, zahrnuje okrajový aspekt tohoto vyšetřování a údajné pochybení ze strany mentora vlády a nikoli kohokoli z FBI nebo jakékoli jiné federální agentury.

Dva týdny u federálního soudu ve Washingtonu však odhalily, do jaké míry byly demokratické zájmy, opoziční výzkum, média a vymáhání práva zapleteny do přípravy na prezidentské volby.

Žalobci vylíčili Sussmana jako odhodlaného zahájit vyšetřování Trumpa, které by pak mohlo být odhaleno médiím a poskytovat negativní příběhy o jeho kampani.

„Nešlo o národní bezpečnost,“ řekl durhamský prokurátor Jonathan Algor. Šlo o podporu opozičního výzkumu proti opozičnímu kandidátovi Donaldu Trumpovi.

Sussman je obviněn z jednoho obvinění z nepravdivého prohlášení. Za toto obvinění hrozí maximální trest pět let vězení, i když v případě odsouzení by Sussman pravděpodobně dostal mnohem nižší trest – pokud vůbec nějaký – ve vězení. Během procesu se své funkce neujal.

Případ se obrátí 19. září 2016, kdy Sussman poskytne Jamesi Bakerovi, hlavnímu právnímu zástupci FBI, počítačová data, která podle Sussmana ukazují na tajný komunikační kanál mezi ruskou bankou a společností Trump Corporation, nominovanou společností.

Takový zpětný kanál, pokud by existoval, by byla výbušnou informací v době, kdy FBI studovala spojení mezi Trumpem a Ruskem. Po vyhodnocení dat ale FBI rychle zjistila, že vůbec žádné podezřelé spojení neexistuje.

Žalobci tvrdí, že Sussman lhal Bakerovi tím, že řekl, že se schůzky nezúčastnil jménem konkrétního klienta. Říkají, že tam byl ve skutečnosti jménem kampaně Clintonové a dalšího klienta, technologického manažera, který podle Durhamova týmu pověřil výzkumníky průzkumem internetového provozu, který zahrnuje Trumpa a ruské spolupracovníky.

Sussman lhal o svých klientech, tvrdí žalobci, aby dodal údajům další důvěryhodnost, protože se domníval, že informace by nebyly vyšetřovány, pokud by si FBI myslela, že jde pouze o nesouhlasný výzkum prosazovaný Clintonovou kampaní.

„Obžalovaný věděl, že musí skrývat své klienty, pokud existuje nějaká šance, že se jeho obvinění dostane k FBI – a proto, dámy a pánové, obžalovaný lhal,“ řekl Algor.

Aby žalobci mohli být odsouzeni, musí prokázat nejen to, že Sussman lhal, ale že lež byla materiální – tedy významná nebo alespoň potenciálně důležitá pro práci FBI.

Algor řekl, že skutečnost, že Sussman opakovaně popisoval Clintonovou kampaň kvůli své práci na případu Alpha Bank, je důkazem toho, že jednal jménem kampaně, když se setkal s FBI. Ale Berkowitz poznamenal, že Sussman poslal účet za svůj taxík do ústředí FBI na stejnou schůzku své právnické firmě, nikoli kampaň.

Berkowitz se také pokusil zpochybnit, co přesně na schůzce zaznělo. Žalobci ukázali porotcům textovou zprávu, kterou Sussman poslal Bakerovi večer před schůzkou, v níž žádal, aby seděl v citlivé záležitosti, a řekl, že přijde sám a ne jménem klienta.

Berkowitz ale porotcům připomněl, že k jedinému nepravdivému prohlášení, ze kterého byl obviněn, došlo během schůzky následujícího dne a že si nikdo nemohl být jistý tím, co přesně bylo řečeno, protože Baker a Sussman byli jediní účastníci a ani jeden si nedělal poznámky.

Berkowitz také poznamenal, že je technicky přesné, zda Sussman řekl, že nejednal jménem agenta, protože Sussman nikdy nežádal FBI, aby s informacemi, které poskytoval, cokoliv udělala.

„Když někam jdete jménem zákazníka, zastáváte se zákazníka a o něco žádáte,“ řekl Berkowitz. „Pan Sussman se Jima Bakera nikdy na nic neptal.“

Obě strany také zpochybnily Bakerovo svědectví, přičemž Berkowitz citoval desítky případů, kdy Baker na pódiu prohlásil, že si na nic nepamatuje nebo si vůbec nic nepamatuje. Mezitím žalobci využili skutečnosti, že Baker řekl, že si je „100% jistý“, že mu Sussman řekl, že nejedná jménem klienta, a že by se schůzky nemusel zúčastnit, kdyby mu bylo řečeno jinak.

„Dámy a pánové, přijde na tribunu pod přísahou James Baker, bývalý vysoký úředník FBI, který se vystaví křivé výpovědi, pokud to není pravda,“ řekl v pátek porotcům druhý generální prokurátor Andrew DePhillips. „Ne, neudělal. Ani jeden z nás to neudělal a ani by to neriskoval.“

Durham zatím obvinil tři lidi . Pouze případ proti Sussmanovi se dostal k soudu.

