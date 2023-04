Cool Hand Luke (4K UHD Blu-ray recenze) na Why So Blu?

6. dubna 2023 od Brandona Peterse

Warner Bros. slaví své 100. narozeniny v roce 2023. A máme štěstí pro nás sběratele fyzických médií, že právě to dělají s některými novými 4K Ultra HD Blu-ray vydáními mnoha svých klasik. Filmy ve formátu poprvé. Už jsme viděli tréninkový den Chcete-li začít věci, ale více na cestě, než jako základní věci východně od Adenu k oblíbenému žánru jako je Christopher Reeve Superman filmy. 4. dubna tohle dostalo velký kopanec do motoru Maltézský sokolA Vzpoura bez příčiny A Super, Luku Všechny debutují na obr. Existuje spousta skvělých výplní a bonusových funkcí klasiky, které si můžete objednat kliknutím na tlačítko na konci recenze. Tato speciální recenze se bude týkat funkce z roku 1967 od ikony Paula Newmana – Super, Luku. Film, který po celou dobu přinesl filmovou linii: „To, co tu máme, je selhání komunikace.“



film

Jeho zločin: nesoulad. Jeho trest: řetězový gang. Paul Newman hraje jednu ze svých nejlepších rolí samotáře, který se nedokáže podřídit svévolným pravidlům své rodiny. Skvělé herecké obsazení, včetně George Kennedyho v jeho oscarové roli a nesmazatelného Joe Van Fleeta, poskytuje Newmanovi solidní podporu. Strother Martin je kapitán, který se posmívá Lukovi dnes již legendární frází „To, co tu máme, je…neschopnost komunikovat.“ S bohatým smyslem pro humor a silou živého vyprávění, Super, Luku Úspěšně se to daří.

Super, Luku Je to vyvrcholení vězeňského dramatu. Je to člověk, kterým se všichni dodnes snaží být. Mnoho postav, metafor, příběhů atd. začíná zde v tomto filmu pod vedením Paula Newmana. Mnoho herců se ocitlo na začátku, průlomu nebo vrcholu kariéry ve filmu, který se nakonec stal jedním z nejlepších i pro hvězdu Newmana. V následujících letech ho najdete parodovaný, revidovaný nebo vypůjčený v televizi i ve filmu. Dokonce i něco takového Batman: Animovaný seriál byl stejný a Super, Luku Epizoda je na dobré cestě.

Pokud jde o Newmanovu ikonickou roli, George Kennedy zde jde naplno a byl to on, kdo za tento film získal hereckého Oscara. Kennedy hraje jednu z těch charakterních rolí, které zpočátku nemůžete vystát, ale pak zjistíte, že jste jimi naprosto uchváceni a fandíte jí. Je to docela prostý chlap a vy sledujete, jak si ho Luke získává tím, že hraje na to, co by na něj mohlo zapůsobit, jen aby nechtěně předal vládu jako alfa skupiny.

Když se na film díváme nyní, máme štěstí, že film v době sociálních sítí vůbec nevyšel. Víš přesně, o čem mluvím. Uvidíme hojnostSuper, Luku Vzdorný.“ Podle termínu bude spousta příběhů o dětech, které onemocní nebo jsou hospitalizovány za pokus sníst 50 natvrdo vařených vajec. Tento neškodný film by byl označen jako hrozba a pravděpodobně by byl považován za „kontroverzní“ pro něco tak hloupého.

Často je napodobován a jeho úspěch je zřídka replikován, pouze ukázán Super, LukuJakkoli ve vás film zůstane navždy, je stále propojen. Možná, že film, který vzal to, co tento film udělal, byl správný a udělal to Někdo přeletěl nad kukaččím hnízdem (Kde je na to 4K, Warnere?). Je to vypůjčení si kostry toho, čím ten film byl, a nalezení vlastního výklenku, než dělat něco ve vězení Vykoupení z věznice Shawshank. Dobrých vězeňských filmů však může být více, ale také jen jeden Super, Luku.

video

Prohlášení: Snímky obrazovky použité v recenzi pocházejí ze standardního disku Blu-ray, nikoli z disku Blu-ray 4K UHD.

šifrování: HEVC / H.265

Přesnost: 4K (2160p)

poměr stran: 2,55: 1

Vrstvy: BD-66

Jasnost / detail: Super, Luku Až 4K lepší než kdy jindy. Toto je docela upgrade oproti standardnímu Blu-ray disku, který zde předvádí spoustu hloubky a filmové kvality. Je to ostrý, čistý obraz, který docela dobře ukazuje poněkud vybroušenou kinematografii. U hnědého, zlatého a modrého filmu je sledování show naprosto krásné a vysoce strukturované.

Hloubka: Hloubka ostrosti je velmi silná, s dobrou odezvou v kasárnách a pěknou stupnicí zobrazenou venku. Pohyb je plynulý a plynulý, bez problémů s rychlými akcemi způsobujícími rozmazání nebo chvění.

černé úrovněČerná je hluboká a přirozená a opravdu dobře funguje s nocí a stíny v denním nebo nočním světle. Je tu dobrá sytost, protože na tmavých površích můžete vidět každý vzor, ​​žárovku a texturu a nezaznamenal žádné rozdrcení.

reprodukci barevBarvy nabývají trochu sepraného tónu, aby film působil opotřebovaně. Myslel jsem, že je dobře nasycený velmi jasnou modrou, přičemž zelená je těsně vedle. HDR pracuje s pouličním osvětlením, lampami, světly aut a plameny.

Masové tónyTóny pleti jsou přirozené s lehkým zlatým leskem. Textura obličeje a detaily jsou neuvěřitelně působivé. V tomto filmu je hodně zpocených vlasů a vidíte každý folikul a kapku, stejně jako jizvy po akné, linky a vrásky.

Hluk/artefakty: Čištění

Můj hlas

Formát(y) zvuku.: anglicky 2.0 Mono DTS-HD MA, francouzsky 2.0 Mono Dolby Digital, německy 2.0 Dolby Digital, italsky 2.0 Dolby Digital, španělsky (kastilsky) 2.0 Mono Dolby Digital, španělsky (Latinská Amerika) 2.0 Dolby Digital, česky 2.0 Dolby Digital

titulky: angličtina SDH, němčina SDH, španělština (kastilština), španělština (Latinská Amerika), dánština, norština, francouzština, italština SDH, holandština, čeština, finština, švédština

dynamika: Toto je velmi svěží mono stopa spojená s filmem. Super, Luku Poněkud postrádá nízkofrekvenční konec věcí (většina nejlepších věcí přichází v basové partituře), ale tohle je čistá skladba. V efektech, vokálech a tvorbě hudby je dobrý prostor a vrstvy pro hezkou, vzdušnou a přirozenou show.

růst: Není k dispozici

nízkofrekvenční rozšíření: Nedostupné

Zobrazení prostorového zvuku: Nedostupné

Reprodukce dialogu: zpěv je jasný a ostrý.

doplňky

Super, Luku Dodává se se standardní edicí Blu-ray a vyměnitelným digitálním kódem. Kromě komentáře se veškerý bonusový materiál nachází na standardním disku Blu-ray.

hlasový komentář

A Natural Born Universal Thanker: Luke’s Wonderful Work (SD, 28:46)

Úvod (standardní rozlišení, 2:48)

souhrn

Super, Luku Je to jedno z nejlepších mužských dramat všech dob a možná nejvlivnější žánr vězeňského filmu. Warner Bros. slaví své 100. narozeniny naprosto úžasným 4K Ultra-HD Blur-ay, který má solidní prezentaci v původním divadelním mixu. Doplňky jsou lehké, ale pro tento účel tu byly vždy. Je to poměrně nadčasový film, který si zaslouží být na sběratelské poličce všech filmů.

