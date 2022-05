Recenze filmu Služebníci: Džihád za čistotu víry

Strhující církevní drama Sluhové odehrávající se v Československu 80. let sleduje vysokoškolské studenty křesťanského semináře, kteří se probouzejí do ponuré reality. Jejich děkan (Vladimir Strnescu) je členem Pacem in Terris, skupiny duchovních, kteří v tichosti poskytují kontrolu nad církví komunistickému státu. Vzhledem k tomu, že to bylo nemorální, mnoho studentů zahájilo skrytou vzpouru.

Příběh sleduje nejlepší přátele Juraje (Samuel Skyva) a Michala (Samuel Polakovic), impozantní duo, které chodí do školy a spojuje se, aby studovalo, hrálo fotbal a hrálo na akordeon. Ale jakmile se Yuray setká se svými vrstevníky, kteří tajně komunikují s Vatikánem navzdory jejich poradcům, ignoruje Michela, aby podpořil věc.