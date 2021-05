EMERGING MARKETS-FX set for the best month in 2021; Slabá data Číny mají svoji váhu

* Růst aktivity továren v Číně se v dubnu zpomalil

* Turecko rozšiřuje zákaz demobilizace

* Dolar klesá již čtvrtý týden v řadě

30. dubna (Reuters) – Zklamání čínských údajů způsobilo, že se měny a akcie rozvíjejících se trhů v pátek propadly, ale měny byly stále na dobré cestě zaznamenat svůj nejlepší měsíc roku.

Růst aktivity továren v Číně se v dubnu zpomalil a minul očekávání, protože úzká místa nabídky a rostoucí náklady vážily produkci a vnější poptávka ztratila na síle.

To vedlo k 0,1% poklesu indexu měny rozvíjejících se trhů MSCI, zatímco index vlastního kapitálu klesl o 0,8%, což je nejhorší den za více než týden.

Měnový index MSCI v dubnu vzrostl o 1,6%, což je nejlepší měsíc od prosince, a akcie se tento měsíc zvýšily o 2,8%, což je jejich největší měsíční zisk od ledna.

Rand v Jižní Africe poklesl o 0,9%, přičemž v březnu se růst úvěrů v soukromém sektoru zpomalil, ale měna byla třetí měsíc po sobě na pokraji zisků a byla největším měsíčním přírůstkem mezi jejími rozvíjejícími se trhy.

Turecká lira oslabila o 0,4%, ale během týdne měla růst o přibližně 1%.

Těsná měnová politika centrální banky spolu s vládními opatřeními, jako je prodloužení zákazu propouštění, pomohly liře během několika posledních zasedání. Byl to však letos nejhorší výkon.

Tatha Ghose, analytička Commerzbank, uvedla: „Hlavním zjištěním revize vzestupných očekávání je, že CBT (turecká centrální banka) má nyní v následujících měsících menší základnu pro snižování referenční sazby.

Morgan Stanley ve čtvrtek předpověděl, že turecká centrální banka ponechá úrokové sazby beze změny až do čtvrtého čtvrtletí kvůli cenovým tlakům, a dodal, že jakékoli předčasné snížení povede k silnému tlaku na liru.

„Pokud se skutečně ukáže, že duben je vrcholem inflace, a pak bude docházet ke stálému zmírňování, bude následovat snižování úrokových sazeb,“ uvedl Goss.

Ruský rubl byl vůči dolaru o 0,1% slabší, čímž se vzdaloval od dubnových maxim před prodlouženým květnovým svátkem, který ohlásil prezident Vladimir Putin.

Většina středoevropských měn sklouzla k euru, přičemž maďarský forint, česká koruna a polský zlotý poklesly mezi 0,1% a 0,2%.

Americký dolar byl v pátek připraven na svůj čtvrtý týdenní pokles oproti koši svých hlavních protějšků a byl připraven na svůj nejhorší měsíční pokles od července loňského roku, když se Federální rezervní systém držel svého poselství o velmi nízkých úrokových sazbách delší dobu spolu s masivními stimulačními balíčky. GRAPHIC o devizovém výkonu na rozvíjejících se trzích v roce 2021 viz tmsnrt.rs/2egbfVh GRAPHIC o výkonu indexu MSCI Emerging Index v roce 2021 viz tmsnrt.rs/2OusNdX

