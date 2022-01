Kanadský premiér Justin Trudeau má pozitivní test na COVID

kanadský Premiér Justin Trudeau měl pozitivní test na koronavirus.

„Dnes ráno byl výsledek testu pozitivní COVID-19. Cítím se dobře – a tento týden budu pokračovat v práci na dálku a zároveň dodržovat pokyny pro veřejné zdraví. Všichni, prosím, nechte se očkovat a získejte podporu,“ Trudeau Tweet v pondělí ráno.

Premiér byl podle svého účtu na Twitteru plně očkován a 4. ledna dostal posilovací dávku.

Pozitivní test na COVID přichází poté, co v sobotu opustil své bydliště v hlavním městě Ottawy, když se ve městě shromáždily tisíce demonstrantů proti očkování.

„Karavana svobody“ řidičů kamionů odjela 23. ledna z Vancouveru do Ottawy na protest proti federální vládě. Příkazy k očkování Pro řidiče kamionů přes hranice. Konvoj dorazil do hlavního města v sobotu, kdy tisíce dalších demonstrantů vyšly do ulic, aby odsoudily mandát země a omezení koronaviru.

Kanadské nákladní vozy „Freedom“ by mohly překonat světový rekord

Kritici na sociálních sítích se zesměšňovali a kárali premiéra za to, že uprchl ze své rezidence, když demonstranti vyšli do ulic, přičemž mnozí ho popisovali jako „zbabělce“ a „odvaha“ za to, že neřešili obavy demonstrantů.