Čína odhaluje plán integrace s Tchaj-wanem spolu s vojenskou eskalací

Peking představil plán na další integraci Tchaj-wanu s pobřežní provincií Číny, což se jeví jako pravidla pro kontrolu ostrova ve snaze „zcela znovu sjednotit“ obě země.

Plán Ústředního výboru Komunistické strany Číny a Státní rady uvádí, že „vyřešení tchajwanské otázky a dosažení úplného znovusjednocení vlasti je neochvějným historickým posláním Komunistické strany Číny“. „Fujian má jedinečnou pozici a roli v celkové situaci na Tchaj-wanu.“

Peking má v úmyslu, aby provincie Fujian sloužila jako „demonstrační zóna“ pro další integraci s Tchaj-wanem, uvádí plán.

Podle toho, co spravuje stát Global Times„Dokument je ekvivalentem nástinu budoucího vývoje plán Tchaj-wan.“

Plán, jehož cílem je posílení ekonomických a sociálních vazeb mezi provincií Fujian a Tchaj-wanem, vybízí tchajwanské společnosti, aby kotovaly na čínských burzách, aby se „podílely na rozvoji pevninského finančního trhu“, a nastiňuje plány, jak to tchajwanským pracovníkům a dělníkům usnadnit. Rodiny žít a pracovat ve Fujian.

Tchajwanští studenti budou moci navštěvovat školy ve Fujianu a plán vybízí lidi na Tchaj-wanu, aby si koupili nemovitost v provincii. Plán také navrhuje zlepšit přístup k „institucionálním zárukám“ a programům sociální péče pro Tchajwance, včetně těch, které se týkají zaměstnání, lékařské péče a péče o seniory.

Plán uvádí, že také prozkoumá společné projekty elektřiny a plynu mezi pobřežním městem Xiamen ve Fujian a Kinmen, vzdáleným ostrovem na Tchaj-wanu. Součástí plánu jsou také projekty týkající se vody, elektřiny, plynu a mostů mezi Fuzhou, největším městem v provincii Fujian, a Matsu, dalším ostrovem pod jurisdikcí Tchaj-wanu. Peking hodlá „zahustit“ i osobní a nákladní trasy mezi Fujianem a Tchaj-wanem.

Toto je jen poslední ekonomický a kulturní stavební kámen v pokusu Pekingu vynutit si užší vztahy s Tchaj-wanem uprostřed širšího tlaku Číny na „znovusjednocení“, navzdory tomu, že Tchaj-pej po léta odmítala požadavky Číny na suverenitu.

Hodný policajt, ​​špatný policajt

Vize představuje to, co Čína pravděpodobně považuje za mrkev nebo odměnu pro Tchaj-wan výměnou za spolupráci s pekingskými cíli na znovusjednocení, řekl Timothy Heath, který dříve pracoval v kanceláři ředitele národní zpravodajské služby a jako analytik čínského námořnictva. Úřad námořní rozvědky.

„Čína považuje tento plán za pobídku a způsob, jak položit základy pro potenciální sjednocení,“ řekl deníku The Daily Beast Heath, nyní vedoucí pracovník pro mezinárodní obranu v RAND Corporation. „To je jejich naděje.“

Plán také navrhuje, aby Tchaj-wan a Fujian vybudovaly společnou spolupráci v zemědělství, módě, vědeckých inovacích, kulturních výměnách a sportovních výměnách mládeže – konkrétně v baseballu a softballu.

Peking vyzývá kreativce na Tchaj-wanu a Fujianu, aby spolupracovali na vytváření módních značek s „národními charakteristikami“, a vyzývá producenty, aby společně vyvíjeli film a televizi, aby „podporovali integrovaný rozvoj v oblasti kultury“. Plán uvádí, že by měli „společně podporovat čínskou kulturu a podporovat ochranu, dědictví, inovace a rozvoj vynikající čínské tradiční kultury“.

Údajné schéma naznačuje, že všechny tyto programy musí zajistit „podporu a posílení celkového vedení strany“.

„ Je to zástěrka k získání a pokoušení našich lidí. „

Zatímco si plán klade za cíl vykreslit obraz znovusjednocení bez vojenské akce, Čína je v posledních měsících vůči Tchaj-wanu stále agresivnější a nátlaková. Právě tento týden Čína poslala Největší počet válečných lodí před lety do vod poblíž Tchaj-wanu, v zastrašovací taktice, jejímž cílem může být demonstrovat rozpor mezi zdánlivě mírovým „sjednocením“ a vojenským postupem.

V rámci toho, co se zdá být masivním cvičením, vyslala Lidová osvobozenecká armáda začátkem tohoto týdne údernou skupinu na letadlovou loď vedenou letadlovou lodí Shandong poblíž jižního Tchaj-wanu s desítkami doprovodných válečných letadel. Tchajwanské ministerstvo obrany Řekla, že ve středu bylo spatřeno 35 válečných letadel, z nichž 28 překročilo střední hranici mezi Čínou a Tchaj-wanem. Taipei uvedla, že musí připravit bojová hlídková letadla, námořní lodě a pozemní raketové systémy k reakci.

Od té doby se toto číslo jen zvyšovalo. 68 letadel PLA a 10 námořních lodí PLA Podle tchajwanského ministerstva národní obrany byli ve čtvrtek spatřeni na celém Tchaj-wanu. Čínské letectvo ve čtvrtek překročilo identifikační zónu protivzdušné obrany na jihozápadě nebo jihovýchodě Tchaj-wanu.

Shandong „Nepochybně to představuje novou hrozbu,“ řekl v úterý tchajwanský generál Huang Wen-chi. Tchaj-pej varovala, že Čína se chystá zintenzivnit své úsilí Vojenský tlak Proti Tchaj-wanu v příštích dnech.

„Návrh“ pro integraci s Tchaj-wanem přichází jen několik měsíců poté, co američtí představitelé varovali, že Čína se připravuje na invazi na Tchaj-wan do roku 2027, podle amerických tajných služeb.

Su Tzu-yun, analytik Institutu pro výzkum národní obrany a bezpečnosti, řekl listu The Daily Beast, že plán se pokouší „pokoušet“ Tchaj-wan k „kapitulaci“.

„Čínská komunistická strana praktikuje staré víno v nových lahvích. Strategie obouruč byla praktikována od dob čínské občanské války,“ řekl Su. „Současné používání emocí k podpoře integrace a tak dále jsou všechny stejné.“ staré triky.“

Přijetí plánu na Tchaj-wanu bylo méně nadšené.

Rada pro pevninské záležitosti Tchaj-wanuTaipei Corporation, která řídí politiku Tchaj-peje vůči Číně, označila plán za „zcela zbožné přání“ a obvinila Peking, že se snaží využít tchajwanské společnosti k posílení své ekonomiky.

Rada uvedla, že je to „zástěrka, která má získat a přilákat naše lidi a společnosti, aby šli na pevninu a integrovali se do jejích systémů, systémů a norem, aby přijali vedení komunistické strany“. „Jedná se jednoznačně o pokus přilákat tchajwanské peníze a talenty do pevninské Číny, aby se podpořila její vnitřní ekonomika.“

Wang Ting-yu, tchajwanský zákonodárce, řekl, že to byl plán „hloupý,“ Podle CNN.

Peking už léta pracuje na „integraci“ Tchaj-wanu prostřednictvím ekonomických plánů podobných tomuto, aniž by výrazně změnil tchajwanský sentiment směrem ke „sjednocení“ s Čínou.

V roce 2018 například Peking oznámil takzvanou 31 preferenční politiku pro Tchaj-wan, kterou Tchaj-wan odsoudil jako opatření, která „prospívají Tchaj-wanu jménem, ​​ale ve skutečnosti slouží zájmům pevniny“. Tchajwanští podnikatelé uvedli, že z ekonomických programů nemají žádný prospěch. Výzvy, aby bylo Tchajwancům poskytnuto „rovné zacházení“ v Číně, byly neúspěšné a opatření hospodářské integrace byly podle Hanse nakonec zastřenými pokusy oslabit suverenitu Tchaj-wanu. Rada pro pevninské záležitosti Tchaj-wanu

Prezidentská kancelář obvinila Peking, že tato opatření přijal jako prostředek k dosažení tohoto cíle Zasahování do voleb včas.

Výstřel ve tmě

Zdá se, že podobné integrační programy v minulosti přilákaly Tchajwance k podpoře sjednocení s Čínou jen málo, řekl Hlasování.

Pokud je historie nějakým vodítkem, nejnovější plán Číny na integraci Fujianu a Tchaj-wanu má podle Heatha jen malou šanci na úspěch.

„Existuje velmi dobrý důvod pochybovat, že to bude fungovat,“ řekl Heath a dodal, že se zdá, že jde o „přepracovanou nebo upravenou verzi toho, co již vyzkoušeli s malým úspěchem.“

S ekonomickou integrací jako prostředkem sjednocování se experimentuje od 90. let. Tchajwanská ekonomika je vysoce závislá na Číně a je v mnoha ohledech plně integrovaná. „Hodně mezi sebou obchodují a mnoho tchajwanských společností již má továrny na pevnině, aby využily levné pracovní síly,“ řekl Heath. Tato ekonomická integrace však nevedla k žádné politické podpoře sjednocení. Naopak, toto se shodovalo s rostoucím odmítáním jednoty.

Zatímco Tchaj-wan odmítl výzvy ke sjednocení, Peking možná zveřejnil plán integrace Fujian-Tchaj-wan s cílem přimět některé Tchajwance k čínskému pohledu na integraci před tchajwanskými prezidentskými volbami.

Peking zveřejnil plán jen několik měsíců před tchajwanskými volbami v lednu. Vládnoucí strana Demokratická pokroková strana tradičně váhala s budováním ekonomických vazeb s Pekingem více než Kuomintang, který byl historicky otevřenější k posilování vazeb s Pekingem.

Část plánu může mít za cíl získat podporu těch, kteří jsou nejvíce nakloněni budování obchodních vztahů s Čínou a ovlivnit rozhodování v nadcházejících měsících.

„Je tu zpráva o provincii Fujian,“ řekl Heath. „To, co komunistická strana říká, je lidem, kteří mají peníze a vliv na Tchaj-wanu: Jsme ochotni s vámi spolupracovat a dát vám příležitosti stát se opravdu bohatým a prosperovat. To ale znamená, že musíte spolupracovat s námi. Musíte pracovat s úřady komunistické strany a poslouchejte nás, když říkáme, že chceme, abyste uplatňovali vliv na tchajwanskou vládu.

Zástupce Tchaj-wanu ve Spojených státech Hsiao Pei-chim řekl, že Tchaj-wan bude pracovat na tom, aby kteréhokoli z nich ignoroval. Snaha Pekingu ovlivnit hlasování.

„Snažíme se posílit naši demokracii a vybudovat pružnější demokracii, abychom byli méně zranitelní vůči vnějším zásahům a zásahům,“ řekl Hsiao podle tchajwanské ústřední tiskové agentury. O tom, jak dopadnou naše volby, nakonec rozhodnou obyvatelé Tchaj-wanu. „Nedovolíme, aby nás Čínská lidová republika nutila k těmto rozhodnutím.“

Někteří lidé na Tchaj-wanu si skutečně uvědomují, že čínské pokusy získat jejich podporu jsou oprávněné.

Terry Hong, který pracuje ve farmaceutickém sektoru, řekl, že plán se zdá být „velmi riskantní“ v rozhovoru pro deník The Sun. Hlídač.

„Nechci investovat do nemovitostí v komunistické zemi a sdílet svůj majetek s touto vládou. Nechci pracovat v totalitní zemi, protože lidská práva a pracovní práva jsou pod kontrolou vlády,“ řekl. „Pokud se jednoho dne váš názor nebude shodovat s postojem vlády, budete v nebezpečí.“ Zatčení nebo zadržení.“