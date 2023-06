Bella Thorne vypadá sexy v modrých šatech obepínajících tělo, když vystupuje na filmovém festivalu v Itálii

Bella Thorne vypadala sexy a šik v bledě modrých minišatech obepínajících tělo, když mířila na pátý den filmového festivalu v Taormině v Itálii.

Šaty dokonale přilnuly k hereččiným křivkám a pod látkou odhalovaly dírku na bradavce.

Měla své charakteristické červené zámky stažené zpět do drdolu a ke zlatému kovovému ramennímu ramínku šatů ladila mohutné zlaté náramky.

Na cestě na akci s modrým kobercem si 25letá dívka zakryla obličej slunečními brýlemi s kamínkovými obroučkami a šperky se shodovaly s několika třpytivými stříbrnými náušnicemi.

Zpěvačka se ujistila, že její masivní diamantový zásnubní prsten se třpytil poté, co její snoubenec, podnikatel Mark Eames, tuto otázku v květnu položil.

Bývalá Disney hvězda byla nadšená, že bude hostit 69. filmový festival v Taormině a také premiéru svého krátkého filmu Paint Her Red.

Bývalá hvězda Disneyho hostí 69. ročník festivalu v Taormině a také premiéru svého režijního krátkého filmu „Paint Her Red“, který také napsala, režírovala a hrála v něm.

Bella se podělila o zprávu, že se akce zúčastní se svými 25,2 miliony sledujících na začátku května.

Napsala: „Všichni komunikujeme prostřednictvím příběhů: prohlížení umění by mělo být jako dívat se do zrcadla. Jsem tak vděčný za příležitost stát se průkopníkem při předvádění nové generace filmařů.

Dospívající hvězda Shake It Up poděkovala výkonnému a uměleckému řediteli festivalu Barrettu Weissmanovi za příležitost a řekla, že je pro mě ctí promítnout na festivalu její první film.

„Nyní více než kdy jindy je důležité, aby byl slyšet hlas všech a aby měli příležitost zazářit,“ napsala.

Paint Her Red bude uvedena v rámci festivalu Influential Shorts, na kterém se představí kolekce krátkých filmů, jejichž kurátorkou je Bella.

Herečka škádlila, že bude zvát slavné umělce i nové talenty, které nedávno objevila.

Mezi přítomnými byla i česká režisérka Eva Vik, která se na koberci vedle Belly usmívala v růžové tvídové minisukni a bílé košili s vyšívaným límečkem.

Moment pro tvíd: Česká režisérka Iva Vic se usmívala na koberci vedle Belly v růžové tvídové minisukni

Od herectví k režii: Paint Her Red je Bellin režijní debut a bude promítán jako součást galavečera hlavních influencerů na festivalu.

Na obrázku zleva doprava: Maram Taiba, Zits Attor, Rita Aldridge, Liv Lieber, Bella Thorne, Adriana Lima, Eva Vick

Ve fialové: Brazilská supermodelka Adriana Lima omráčila v hedvábně fialovém body

Krémově elegantní vzhled: Amber Heard, 37, byla také spatřena na festivalu, aby se zúčastnila premiéry svého nového filmu In The Fire.

Brazilská modelka Adriana Lima se třpytila ​​v hedvábně fialovém obleku a její dlouhé tmavé vlasy působily leskle a elegantně.

Zúčastnili se také režisérka Liv Lieber, herec Zits Atour, fiktivní autor Maram Taibah a umělkyně Rita Eldridge.

Amber Heard byla v pátek večer na festivalu spatřena také v krémovém souboru.

Herečka je na Sicílii na premiéře svého nového filmu In The Fire, což je poprvé, co se vrátila na velká plátna od soudního sporu s bývalým manželem Johnnym Deppem.