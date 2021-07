110 filmů k vidění na FIDMarseille

19. 7. 2021 Ve Středomoří se ve dnech 19. – 25. Července bude konat 32. ročník festivalu věnovaného objevování původních talentů, za účasti mezinárodní poroty soutěže, které předsedá Love Diaz.

Řekněme revoluci Elizabeth Percival a Nicholas Klots

Dnes se otevírá 32 FID MarseilleDo 25. července se představí více než 110 filmů z 39 zemí, včetně 43 světových premiér a čtyř mezinárodních premiér, a to vše na soutěžní desce. V letošním roce udělí Mezinárodní filmový festival v Marseille hlavní čestné ocenění a věnuje retrospektivu Thajskému festivalu. Apichatpong Weerasethakul (který v sobotu do Cannes vyhrál cenu poroty v Cannes Paměť ). Speciální projekce byla uspořádána také jménem portugalských filmařů Miguel Gomez A Maureen Farmer Kdo bude prezentovat? Tsugua Diary , film nedávno odhalený režiséry za dva týdny, velmi podobný francouzské produkci Noc těch, kteří něco vědí od Indie Payal Kapadia který je nastaven na uzavření FIDMarseille (který se také objevil mezi FIDLab předtím, než byl uveden na Croisette a nakonec dostal L’Œil d’Or za nejlepší dokument).

Ukradněte speciální zaměření z 15 titulů (z toho 13 na světových premiérách) účastnících se mezinárodní soutěže (hodnoceno porotou v čele s filipínským režisérem) Láska Diaz) on je Řekněme revoluci francouzskými filmaři Elizabeth Percival A Nicholas KlotsA Joe Joe jejich krajany Anthony CollotRakouská produkce Beatrix od dua Lilith Kraxner A Melina ChernovskyŠvýcarsko-italská koprodukce záznamy té doby podle Maria Yorio A Rafael ComoA Saturn a ještě dál Irsko Declan ClarkA vnější hluk podle Ted Wendt (Německo / Jižní Korea / Rakousko) a švýcarsko-argentinská koprodukce Život začíná, život končí z Mexika Rafael Palacio Illingworth. Je pozoruhodný mezi mimoevropskými hranými filmy, které spolu soutěží skrytá hora administrátorem USA Ben RussellA výběr ruských, mexických, argentinských a japonských filmů.

Pokud jde o francouzskou soutěž (jejíž porotě bude předsedat polský režisér) Proč Kowalski) Je na pořadu dne 11 světových přehlídek, včetně hraných filmů الأفلام Jsem hrdinou oceánu podle Muriel MontaigneA léčba podle Clement Schneider A Simon RimbadeauA první království podle Ioannis NuggetA Edward a Charles podle Pascal BaudetteA vytrvalá šalotka podle Zoe Schenter A Rozdělit leknín podle Grégoire Perrier. Je pozoruhodný mezi středometrážními filmy Žlutá sobota do Antonín Peretjatko.

Na FIDMarseille jsou vystaveny další tři soutěžní sekce: sekce pro premiéry (Premiere kopec francouzský režisér Julian Chauzet A prach moderního života z Německa Francesca von Stinglin, mimo jiné díla), další blesk pokřtěný a věnovaný krátkým filmům a třetí sponzorovaný Francouzskou národní společností pro inovativní filmy (GNCR – Groupement National des Cinémas de Recherche), která se zvláště vyznačuje smysl pro spravedlnost Francie suen de baow a objev dvou adres v Berlíně (odkud stojí francouzský režisér Christophe Cognet A jen pohyb z Belgie Vincent Messin).

Za zmínku stojí také skupina Other Gems, která je hrdá na německou produkci Jmenovala se Europa podle ANo, Dornedene A Juan David Gonzalez MonroyA Falešný román o životě Arthura Rimbauda Francie Florence Pazutoa francouzsko-ruská adresa Eliezd podle Stanislava Dorochenkova, abychom jmenovali alespoň některé, nemluvě o výběru sedmi filmů, které se budou promítat v rámci Doc Alliance, partnerství, které sdružuje sedm evropských festivalů (FIDMarseille, dánský CPH: DOX, portugalský Doclisboa, německý DOK Leipzig, Ji. hlava z České republiky, polské antigravitační dokumenty a Švýcarsko du Réel’s Visions).

