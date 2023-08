Jak rezervovat letištní transfery, výlety a další aktivity pomocí Chase Points

CNN Underscored hodnotí finanční produkty na základě jejich celkové hodnoty. Prostřednictvím našich stránek můžeme obdržet provizi affiliate partnery Pokud požádáte o produkt a bude schválen, naše zprávy jsou vždy nezávislé a objektivní. Podmínky se vztahují na výhody a nabídky American Express. K výběru může být vyžadována registrace American Express Výhody a nabídky. hostující americanexpress.com dozvědět se více.

Chase Ultimate Rewards body Jsou to jedny z nejuniverzálnějších mincí na cestovní odměny, které můžete získat, a můžete je použít pro více než jen výpisy kreditů, dárkové karty, cestování Chase nebo převod bodů do leteckých společností a hotelů. Ve skutečnosti mnoho lidí ví, že můžete Uplatněte body Chase Pro letištní transfery, plavby, výlety a další aktivity po celém světě.

Tyto možnosti snadno najdete ve svém účtu, když se přihlásíte do Chase a přejdete na portál Chase Ultimate Rewards. Odtud vyberte „Vydělávat/použít“, „Cestovat“ a poté „Aktivity“, než budete mít možnost procházet možnosti založené na vašem cíli a datech.

Pojem „aktivity“ je pro začátek opravdu široký, a tak není divu, že někteří lidé nevědí, o co jde. Když začnete pátrat v této kategorii po dostupných možnostech, najdete nejrůznější věci, které můžete dělat a vidět, a také některé cestovní „vychytávky“, jako jsou letištní transfery, díky kterým bude váš výlet méně stresující a lépe organizovaný.

Měli byste také vědět, že si můžete rezervovat plavby, výlety a další pomocí Chase points u vydavatele karty Cashback kreditní karty jakož i Cestovní kreditní karty. Jinými slovy, tyto možnosti rezervace máte k dispozici, pokud takové karty máte Chase Freedom Unlimited® nebo Chase Freedom Flex℠. Při rezervaci aktivit, vstupenek, hotelů a dalších cest přes Chase pomocí jedné z kreditních karet vydavatele cash back však obdržíte pouze jeden cent z hodnoty.

Nejlepší kreditní karty Chase pro letištní transfery a výlety



frankreporter/E+/Getty Images Tři kreditní karty Chase nabízejí zvýšenou míru vrácení peněz na cesty rezervované prostřednictvím cestovního portálu Ultimate Rewards.

Nakonec získáte nejlepší nabídky při rezervaci zájezdů a exkurzí Nejvyšší odměny za honu Pokud máte cestovní kreditní kartu Chase. Mezi možnosti, které nabízejí lepší hodnotu za pojezd brány, patří Chase Sapphire Preferred®A Chase Sapphire Reserve® A Kreditní karta Ink Business Preferred®.

kde je Nejraději se honí za safíry A Preferována je práce s inkoustem From Chase vám dává o 25 % vyšší hodnotu vašich bodů, když je vyměníte za cestování přes Chase, The Rezervace Sapphire Chase Poskytuje vám o 50 % vyšší hodnotu. To znamená, že můžete získat 1,25 centu za bod na aktivity se dvěma výše uvedenými kartami a 1,5 centu za bod v hodnotě za aktivity s Rezervace Sapphire Chase.

Níže naleznete tabulku s klíčovými detaily pro tyto karty, včetně uvítacích nabídek, ročních poplatků a míry zisku.

Uvítací nabídka 60 000 bonusových bodů, když utratíte 4 000 $ za nákupy do tří měsíců od otevření účtu. míra zisku 5 bodů za dolar za cestu rezervovanou přes Chase. 5 bodů za dolar na jízdách Lyft (do 31. března 2025). 3 body za dolar za stravování, online nákupy potravin (kromě Target, Walmart a velkoobchodních klubů) a vybrané streamovací služby. 2 body za dolar na jiné cestovní nákupy. 1 bod za dolar za ostatní nákupy. Roční poplatek 95 dolarů Uvítací nabídka 60 000 bonusových bodů, když utratíte 4 000 $ za nákupy do tří měsíců od otevření účtu. míra zisku 10 bodů za dolar za hotely a půjčovny aut rezervovaných přes Chase (po použití ročního cestovního kreditu 300 USD). 10 bodů za dolar za nákupy Chase Dining. 10 bodů za dolar na jízdách Lyft (do 31. března 2025). 5krát více bodů za lety rezervované přes letiště Chase. 3 body za dolar za nákupy jídel po celém světě a další cestovní nákupy (po použití ročního cestovního kreditu 300 USD). 1 bod za dolar za ostatní nákupy. Roční poplatek 550 dolarů Uvítací nabídka 100 000 bodů, když utratíte 8 000 $ za nákupy do tří měsíců od otevření účtu. míra zisku 3 body za dolar až do výše 150 000 USD ročně vynaložených na cestování, dopravu, výběr online a online reklamy, nákupy kabelů a telefonů (pak 1X bodů). 5 bodů za dolar na jízdách Lyft (do 31. března 2025). 1 bod za dolar za ostatní nákupy. Roční poplatek 95 dolarů

DKart / iStock Unreleased / Getty Images Ušetřete peníze rezervací letu na letiště az něj s body Ultimate Rewards.

Rezervace letištních transferů přes Chase se může zdát zdlouhavá, ale je velmi pohodlná a Velká úspora peněz. Je něco neuvěřitelného na tom, objevit se po dlouhém dni cestování v cizí destinaci a čekat na někoho na letišti s cedulkou s vaším jménem.

Letištní transfery však nejsou vždy uváděny jako hlavní funkce cestovního portálu Chase Ultimate Rewards. To znamená, že budete pravděpodobně muset filtrovat výsledky vyhledávání, abyste našli vyzvednutí na letišti a další pozemní transfery.

Můžete to provést výběrem „Doprava a pozemní přeprava“ z filtrů na levé straně stránky.

Když tak učiníte, zobrazí se vám řada možností pozemní dopravy, které mohou zahrnovat letištní transfery, transfery do výletního přístavu nebo zpět do vašeho hotelu a další. Také si všimnete, že některé převody jsou „sdílené“, což znamená, že své převodové vozidlo budete sdílet s další stranou nebo potenciálně s více stranami. Na výběr jsou také soukromé konverze, což je moje osobní preference.

V závislosti na tom, kam a kdy jedete, mohou být pozemní přesuny opravdu cenově dostupné s body. To platí ještě více, když máte soubor Rezervace Sapphire Chase Protože při rezervaci cestování přes Chase získáte o 50 % vyšší hodnotu.

Ve výše uvedeném příkladu jsem hledal letištní transfer v Praze, Česká republika, letos v listopadu. Našel jsem soukromé transfery z prahy na městské letiště začínající na pouhých 1628 bodech Rezervace Sapphire Chase.

robyvannucci/iStock Unreleased/Getty Images Plavby si můžete rezervovat prostřednictvím cestovního portálu Ultimate Rewards a ušetřit spoustu rezervací přímo s výletní společností.

Plavby si můžete rezervovat prostřednictvím cestovního portálu Ultimate Rewards a ušetřit spoustu rezervací přímo s výletní společností.

Cestovní portál Chase také nabízí řadu plaveb, které si můžete rezervovat s body, stejně jako další zájezdy, které mohou dobře fungovat po dobu šesti až 10 hodin, které byste normálně strávili v přístavu výletních lodí. Chceme však sdílet soubor Obrovské varování Zde o rezervaci výletů. Obecně platí, že plavby rezervované prostřednictvím vaší vlastní výletní lodi jsou pro vaši cestu bezpečnější. Je to proto, že výletní loď na vás bude skutečně čekat, pokud bude váš let zpožděn a vy se vrátíte pozdě.

To neplatí pro lety, které si rezervujete sami. Výletní loď na vás ve skutečnosti nebude vůbec čekat, pokud bude váš let zpožděn a vy se nestihnete vrátit do přístavu včas k odjezdu. To je důvod, proč jsem byl tak opatrný, když jsem si rezervoval plavby sám. Obvykle si rezervuji aktivity, které je pro mě snadné opustit, nebo aktivity, které jsou zpočátku poměrně blízko přístavu.

Zde je dobré poznamenat, že Chase vám umožňuje filtrovat kola podle trvání v možnostech filtru na levé straně stránky.

Je to skvělý způsob, jak zúžit své možnosti na rezervovatelné půldenní výlety nebo exkurze, které vám umožní relaxovat a užít si čas mimo loď, aniž byste byli vázáni rozvrhem jiné společnosti.

Můžete si například zarezervovat den na pláži s lehátkem a slunečníkem na ostrově Barbados, pokud tam zastaví vaše výletní loď. To vám umožní vystoupit a užít si den plný slunce a zábavy, a přesto budete moci naskočit do taxíku a vydat se zpět do přístavu, kdykoli budete chtít.

Na druhé straně na oblíbeném pobřežním ostrově Aruba si můžete zarezervovat jízdu na banánovém člunu nebo hodinovou jógu na úžasných plážích Palm Beach.

Kteroukoli z těchto možností by bylo snadné provést během mezipřistání na ostrovní plavbě a jsou dostatečně krátké na to, abyste se mohli snadno vrátit na svou loď.

sportpoint/iStock Editorial/Getty Images Chystáte se na pláž? Ušetřete na vodních aktivitách uplatněním bodů Chase Ultimate Rewards.

Zatímco moje rodina má ráda plachtění, milujeme také výlety a výlety dovolené na pláži zvláště. Byli jsme ve většině hlavních turistických destinací v Karibiku a Mexiku a já se snažím rezervovat All inclusive resorty asi polovinu času.

Ať tak či onak, rádi si rezervujeme plavby při západu slunce, exkurze a další vodní výlety Chase Ultimate Rewards body A dělali to roky. Prohlídky a aktivity bývají cenově dostupnější s body a placení pomocí odměn nám pomáhá udržet rozpočet na cesty pod kontrolou.

Jedním z příkladů vodních aktivit, které si můžete rezervovat za body, je šnorchlování a výlet na katamaránu podél světoznámé pláže Grace Bay v Providenciales, Turks a Caicos.

Nebo si můžete zarezervovat šnorchlovací dobrodružství na Turtle Beach with Points v Antigue.

Když na cestovním portálu Ultimate Rewards vyhledáte svou destinaci a termíny, najdete nekonečné množství možností pro všechny druhy zájezdů a aktivit za všechny druhy cenových hladin.

lkonya/iStock Editorial/Getty Images Letenky, kurzy vaření a další kulturní zážitky si můžete rezervovat prostřednictvím cestovatelského portálu Ultimate Rewards.

Můžete také použít Konečné body odměn Udělat pár opravdu skvělých výletů po celém světě. Moje rodina si například zarezervovala komentované prohlídky Vatikánských muzeí ve Vatikánu, odborné prohlídky Akropole a starověkého Parthenonu v Aténách v Řecku a další.

Také opravdu miluji rezervaci gurmánských výletů a procházení hospod s body Chase Ultimate Rewards a zarezervoval jsem si jich docela dost. Před několika lety jsme například absolvovali turné Barcelona Tapas Crawl v Barceloně ve Španělsku (nebo podobné turné). Byl to zábavný způsob, jak strávit večer zkoušením místního jídla a koktejlů. Také jsme tímto způsobem poznali mnoho místních obyvatel, a to vše při setkání s dalšími cestovateli z celého světa.

Moje rodina také tráví každý rok určitý čas v Itálii a rezervovali jsme si nejrůznější zájezdy za jídlem po celé zemi. Například jsme si zarezervovali prohlídky vinařství po Toskánsku, kurzy výroby těstovin a gelato a kurzy výroby pizzy ve Villa Tuscany.

Když jsme byli naposledy v italské Veroně, zarezervovali jsme si kurz vaření s „Caesareou“ – termínem používaným k popisu certifikovaných italských domácích kuchařů.

Během této prohlídky nám místní provedl prohlídku trhu s potravinami ve Veroně, než nás zavedl do místního obchodu, abychom si mohli nakoupit čerstvé suroviny na jídlo. Odtud jsme se naučili dělat těstoviny a omáčku zcela ručně.

Naše dvě děti dělaly většinu těstovin a já a můj manžel jsme pili hlavně víno. Zarezervovali jsme si toto turné na body, ale stále je to jedna z mých oblíbených cestovatelských vzpomínek.

Pravděpodobně získáte lepší hodnotu Chase Ultimate Rewards body Pokud přestupujete do aerolinek a hotelů v pořádku Vrácení cestovního pojistného. Není však nic špatného na použití bodů pro jiné části vaší cesty, včetně letištních transferů, plaveb a výletů. Ve skutečnosti vám tato méně známá možnost může dokonce pomoci zapracovat do vašeho itineráře něco, co by mohlo být velmi zábavné.

Hledáte cestovní kreditní kartu? Zjistěte, které karty CNN Underscored vybrala jako naše Nejlepší aktuálně dostupné cestovní kreditní karty.