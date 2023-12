Zprávy o válce mezi Izraelem a Hamasem a Gazou: živé aktualizace

Hlavním důvodem, proč izraelské brutální devítitýdenní bombardování Gazy nepřimělo statisíce Palestinců k útěku do Egypta, jsou silně opevněné hranice této země a pevné odhodlání Káhiry je udržet uzavřené.

Ale tlak stoupá. Izrael neúprosně tlačí 2,2 milionu obyvatel Gazy na jih, když se jeho síly snaží zničit vojenské křídlo Hamásu a jeho infrastrukturu a vysídlit asi 85 % populace. Statisíce vysídlených lidí nyní žijí ve špinavých a přelidněných podmínkách v Rafahu, nejjižnější oblasti pásma Gazy, podél hranice s Egyptem.

Bezútěšné podmínky zvýšily obavy, že by mohla být prolomena hranice s Egyptem, což umožnilo velkému počtu palestinských uprchlíků vstoupit do Egypta, což by mohlo destabilizovat arabského spojence Spojených států.

V Rafahu dramaticky přibylo táborů plných stanů a dalších dočasných staveb.

Izraelští představitelé uvedli, že nemají v úmyslu zatlačit Gazany do Egypta, a egyptská vláda je dlouhodobě proti tomu, aby umožnila Gazanům hledat útočiště na Sinajském poloostrově, protože se obává, že jim Izrael nikdy nedovolí vrátit se do svých domovů a že Hamas a další ozbrojené skupiny , kteří nejsou přátelé, by… Vláda v Káhiře, možná tam založí operace.

Satelitní snímky zveřejněné tento týden ukázaly počet lidí poblíž hranice v ostrém reliéfu a ukázaly velké množství dočasných úkrytů v oblasti Tal al-Sultan v oblasti Rafah. Srovnání s fotografiemi stejné oblasti pořízenými minulý měsíc ukazuje, že hustota lidí vysídlených z Gazy dramaticky vzrostla od doby, kdy Izrael začal tento měsíc vydávat příkazy k evakuaci pro části Khan Yunis, většího města šest mil na sever.

Snímky jsou v souladu se zprávami úředníků humanitární agentury, kteří varovali, že jižní Gaza je špatně vybavena, aby mohla poskytovat i základní služby stovkám tisíc vysídlených lidí, kteří tam skončili.



Mnoho lidí má s příchodem zimy pouze improvizované přístřešky, které je chrání před živly, a každý den je boj o získání dostatečného jídla a čisté vody. Toalety jsou vzácné. Přestože je Rafah jedním z mála měst v Gaze, které v posledních týdnech obdrželo zásilky pomoci, hlad a infekční nemoci se stále rychle šíří, říkají humanitární organizace a představitelé OSN.

Izrael zahájil své bombardování a pozemní invazi poté, co Hamas, který vládne Gaze 16 let, provedl překvapivý útok na města v jižním Izraeli, přičemž zabil asi 1200 lidí, většinu z nich civilistů. Od té doby bylo při izraelských náletech a dalších vojenských operacích v Gaze zabito nejméně 15 000 Palestinců, uvedli zdravotníci z Gazy.

Na začátku války Izrael vyhlásil celou severní polovinu Gazy za evakuační zónu a poslal lidi na jih, kde si mysleli, že budou v bezpečí. Izrael poté nařídil evakuaci také části jihu, čímž přinutil mnoho lidí, kteří již ze severu uprchli, aby se znovu přesunuli.

Rafah byl před válkou domovem několika set tisíc lidí a jeho populace v posledních týdnech dramaticky vzrostla. Lidé prchající před leteckou kampaní na severu dorazili na začátku války, ačkoli Izrael pokračoval v bombardování cílů v Rafahu. Pomocné organizace uvedly, že tento měsíc dorazily další desítky tisíc lidí, kteří se shromažďují v oblastech Tal al-Sultan a al-Mawasi, které se nacházejí dále na západ na pobřeží Středozemního moře.

Čekání ve středu na výdej jídla.

Dlouhá historie vysídlení Palestinců během 75 let konfliktu s Izraelem vyvolala u jejich arabských vůdců a sousedů obavy, že exodus Gazanů do Egypta se stane trvalým.

Aby se Egypt ochránil před takovým scénářem a zabránil přílivu Hamásu a dalších militantů do Gazy, strávil roky opevňováním své sedm a půl míle dlouhé hranice s Gazou.

Během posledního desetiletí egyptské síly zaplavily a zničily síť pašeráckých tunelů pod hranicí a posílily bariéru, která podél nich vede. Na některých místech se nyní tato bariéra skládá z tyčící se kovové stěny zakončené plotem, který brání lidem přes ni přelézt, kromě podzemních bariér, které brání hloubení nových tunelů.

Část hraniční zdi mezi Egyptem a Rafahem.

V letech 2013 až 2015 Egypt také evakuoval tisíce lidí z jejich domovů a zničil více než 3000 budov podél své strany hranice, aby vytvořil nárazníkovou zónu, uvádí Zpráva organizace Human Rights Watch. Od začátku současné války egyptská armáda podle místních obyvatel přidala další opevnění, postavila písečné bariéry a rozmístila poblíž hranic tanky a další vojenská vozidla.

Mezitím na straně Gazy Hamás, jehož bojovníci jsou zaneprázdněni bojem proti Izraeli, z velké části opustil ostrahu hranic.

Egyptské opevnění se zatím jeví jako dostatečně silné na to, aby bránilo Gazanům proplížit se přes hranici. Bezpečnost na přechodu je ale mírná a podle lidí, kteří přechodem v poslední době procházeli, mohou přejít velké, rozzlobené davy. Dalším nebezpečím je, že se ve zdi otevřou nové díry, ať už v důsledku chybných izraelských útoků, nebo ze strany militantů v Gaze či obyvatel nesoucích výbušniny a hledajících cestu ven.

Není to bez precedentu. V roce 2008 Hamás vyfoukl díry do bariéry a desítky tisíc Gazanů se vrhly skrz a využily své návštěvy k zásobení všeho od cigaret po satelitní antény, než se vrátí na své obležené území.

