Aktualizace Valkyrie Elysium je nyní k dispozici – přidává Hilde’s Vengeance, The Seraphic Gate a nové režimy obtížnosti

vydavatel Square Enix a vývojář Soleil Ty máš hruď Bezplatná aktualizace pro Valkyrie Elysium pro PlayStation 5 A Playstation 4, který přidává režim „Hilde’s Vengeance“, obsah koncovky „The Seraphic Gate“ a dva nové režimy obtížnosti. Aktualizace bude také součástí PC (pára), kdy se spustí 11. listopadu.

Podrobnosti získáte níže.

Nový obsah: Hilde’s Vengeance

Pokud jste dohráli Valkyrie ElysiumHildu budete znát. Tato záhadná postava si v průběhu příběhu rozumí s hlavním hrdinou – je sebevědomá, sarkastická a naprosto cool.

Je to také hvězda bezplatného bonusového obsahu přicházejícího do hry! Jmenuje se „Hilde’s Vengeance“ a je přístupný z hlavní nabídky a nabízí zcela nový zážitek.

Hrajete samotnou Hildu. Je na misi, aby se pomstila Všemu otci Odinovi – a proseká si cestu přes všechny překážky, které se jí postaví do cesty. Nebo přesněji budete.

Hraní za Hildu má jiný pocit než hlavní kampaň. Je to úplně jiný druh Valkyrie s vysoce zasaženými útoky, charakteristickou halapartnou a jedinečným stromem dovedností. Nemá žádného Einherjara, který by mohla přivést do bitvy, ale má čtyři Stínové služebníky, kteří jí mohou pomáhat v bitvách, a také širokou škálu božských umění, kterými ji vybaví.

Stručně řečeno, je to neuvěřitelně zábavné hrát – pro každého, kdo touží po dalších úžasných bojích… Užijte si to!

Dva nové režimy obtížnosti: „Very Hard“ a „Valkyrie“

Pokud hru hrajete od jejího spuštění, možná jste se stali silnou rukou při fackování zombíků. Tak pojďme zvýšit sázky!

„Very Hard“ je nová úroveň obtížnosti, která do hry přidává další výzvu. Budete muset používat své dovednosti a Einherjar opatrně a využívat nepřátelské slabiny při každé příležitosti, abyste prošli každou bitvou bez úhony.

Ale možná to nestačí. Pokud máte pravou duši Valkýra (nebo jste jen žrout trestu), můžete převzít status „Valkýra“. Toto je skutečný test vaší strategie, dovedností a reflexů – hodně štěstí!

serafský portál

Dokončili jste hlavní kampaň a dovedli Hilde’s Vengeance k dramatickému závěru – co bude dál? Seraphic Gate čeká.

Tato nová funkce přináší vzrušující obsah na konci hry, který vám umožní otestovat vaše bojové schopnosti proti vlnám nepřátel – a proti času.

Půjdete patro po patře, setkáte se s různými skupinami nepřátel, některými bossy se specifickou sadou dovedností, Einhergary, božským uměním a předměty. Pokaždé, když se posunete nahoru, vaše výbava se změní – je na vás, abyste přišli na to, jak použít nástroje, které máte k dispozici, abyste zdolali každou výzvu.

Tento režim otestuje vaše chápání nepřátel, jejich slabin a vašich zdrojů Řízení– Vědět, kdy zplodit drahocenný předmět nebo uvolnit božské umění, je klíčem!

Hilde’s Vengeance a Seraphic Gate lze hrát po dokončení jednoho z mnoha konců dostupných v této hře. Jsou nejvyšší výzvou pro každého Valkyrie Elysium Player – Velmi zábavný způsob, jak ukončit svůj zážitek ze hry. Hodně štěstí a Bůh vám žehnej!

. bezplatná aktualizace Valkyrie Elysium Dnes je k dispozici pro hráče PlayStation 5 a PlayStation 4 a stáhne se automaticky při spuštění hry. Je přímo součástí Steam verze, která se spustí v pátek 11. listopadu 2022!