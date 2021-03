Díky své barevné grafice a zaměření na skandál, celebrity a sport je Bild – což znamená „fotka“ – populární deník v Německu. Čtenáři se odchylují od dhikr. Až do roku 2012 představoval Bild každý den na titulní stránce fotografii polonahé ženy a nadále zveřejňuje polonahé fotografie „Bild Girls“ online.

Na rozdíl od britského pravicového bulvárního časopisu je Bild relativně nestranný, ale podle jeho názoru v agresivním bulvárním stylu, přestože je vytištěn jako hlasatel. Vzhledem k dosahu Bildu je tento post často místem, které významné politické osobnosti používají ke komunikaci s voliči, poskytování exkluzivních rozhovorů nebo vzrušujících úniků.

40letý Reichiltt, bývalý válečný reportér, který se v roce 2017 stal šéfredaktorem časopisu Bild, často psal: Názorové články. Nedávno kritizoval to, co podle něj bylo špatným řízením pandemické krize německou vládou. Začátkem tohoto měsíce si stěžoval, že úřady pokutovaly běžce za to, že nenosili masky, zatímco federální a státní vlády omylem zavedly vakcíny.

Axel Springer, mateřská společnost Bild, je jednou z nejvýznamnějších mediálních společností v Evropě. Springer také vlastní německý deník Welt; Zpravodajský web Business Insider; A politika Evropy. KKR, společnost zabývající se soukromým kapitálem, vlastní 36 procent akcií společnosti Springer a drží tři místa v devítičlenné dozorčí radě společnosti. Freddy Springer, vdova po zakladateli Axelovi Springerovi, zůstává hlavním akcionářem a členem představenstva.

Springer v sobotním prohlášení uvedl, že vyšetřování pana Reichilta bude zahrnovat „posouzení důvěryhodnosti a integrity všech zúčastněných stran“.

Vydavatel dodal: „Předsudky založené na pověstech jsou pro kulturu Axel Springer nepřijatelné.“