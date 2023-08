Zemřel Milan Kundera, autor knihy Nesnesitelná lehkost bytí

Spisovatel českého původu Milan Kundera, autor románu Nesnesitelná lehkost bytí Který žil téměř pět desetiletí v Paříži a zemřel ve věku 94 let.

Kundera se narodil v českém Brně, ale emigroval do Francie v roce 1975 poté, co byl ostrakizován za kritiku sovětské invaze do Československa s cílem potlačit liberální reformní hnutí na Pražském jaru 1968.