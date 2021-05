Světový den tří sportů proti sexu

Tým České republiky se stane prvním týmem, který na světovém šampionátu žen v curlingu v roce 2021 třikrát za jediný den soutěží – nemají z toho radost.

„Byli jsme ovlivněni rozhodnutím týmu Světové curlingové federace v historii mistrovství světa v curlingu hrát tři hry za jeden den,“ zveřejnil tým na sociálních sítích. „Jak většina z vás ví ze zkušeností, znamená to téměř žádný odpočinek, žádné jídlo, žádné oteplování ani protahování. Ohrožuje to naše zdraví a jistě nám to vytváří nespravedlivé podmínky.“

Tým Kupsekova Facebook

Pondělní ranní losování (relace sedm) bylo přerušeno, když členové týmu vysílajícího událost pozitivně testovali na COVID-19. 5. května WCF oznámila, že zápasy se budou konat v pátek večer, přičemž první losování kvalifikace se přesune do sobotního rána.

„Toto rozhodnutí jsme si byli vědomi již tři dny a pokusili jsme se přijít s jiným řešením, které pro nikoho nebude znamenat tři hry za sebou,“ řekl tým. “Samozřejmě to ovlivnilo naše duševní zdraví a hry, které musíme hrát v posledních několika dnech.” Nevzdáme se, uděláme, co můžeme (pátek) a bojujeme s každou hrou, kterou máme.

„Nechceme však, aby se to už někomu stalo, protože to vytváří nespravedlivé prostředí a poškozuje sportovce.“

Obě pohlaví, vedená dlouholetou skokovou Annou Kubeskovou, dosáhla v páteční tabulce rekordu 3: 7. Kubeskova nejvyšší umístění na mistrovství světa přišlo v roce 2018, kde se poprvé kvalifikovali do play-off, 6–6, a poté v kvalifikačním zápase podlehli Rusku.

Světová curlingová federace Steva Sixera

Odkaz týmu na historický význam předchozí etapy mistrovství světa, která platí každý s každým, je pravdivý. Na nedávných světech mužů ve winsportové aréně v Calgary byl švýcarský tým mužů, který přeskočil Peter de Cruz, nucen hrát tři zápasy play-off za jediný den poté, co poslední sobotu vyhladily výsledky testu „Covid-19“ turnaje.

Trenér týmu Karel Kubesková se připojil k internetu a popsal čtvrtek týmu, což je celodenní svátek turnaje.

“Svůj volný čas jsme využili hlavně k rekreaci,” napsal. “Dohodli jsme se na nějaké akci a okamžitě jsme ji provedli. Odpoledne jsme vše uzavřeli pro sebe a začali se soustředit na maraton (pátek). Stále jsem byl v rozzlobeném kontaktu s organizačním výborem, ale podobné věci by se v budoucnost.

„Večer jsme dokončili výcvik na osobních papírech, zkontrolovali jsme kameny, pořád jsem měl diskusi s důstojníkem, který mi vyčítal, že mám masku s nápisem„ nefér “. Po dohodě s týmem si český tým vybral to jako jemná forma varování před nespravedlností. “

Tým Kubeskova Twitter

V samostatném příspěvku trenér rezignoval na nadcházející páteční test svého týmu a popsal jej jako „jedinečnou příležitost“ pro budoucnost.

„Hra může z hotelu do arény a zpět trvat déle než čtyři hodiny, včetně dopravy, rozcvičení, tréninku, 10finálového zápasu, extra výsledků a protahování,“ zveřejnila Kubesková. „Hráč hodí všechny dvě sportovní aktivity asi dvě tuny žuly, přičemž na čističe zametá zhruba čtyři kilometry. To znamená celkem více než 12 hodin tvrdé práce.

„Páteční hry českého týmu budou jistě monitorovány funkcionáři WCF, zdravotníky, členy atletické komise, rozhodčími a samozřejmě hráči. Díky českému týmu tyto informace pomohou Světové curlingové federaci stanovit nové standardy pro budoucnost.”