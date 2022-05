Země uvolňují cestovní omezení kvůli koronaviru

Země po celém světě nadále uvolňují mezinárodní cestovní omezení související s COVID, přičemž Evropská unie od příštího týdne ruší mandát pro cestující v letecké dopravě.

A COVID cestovní varování Je také upuštěno. Centra pro kontrolu a prevenci nemocí minulý měsíc odstranila všechny zbývající země ze seznamu „bez cestování“.

„Stále více lidí opět cestuje do destinací po celém světě a užívá si vše, co k cestování patří,“ uvedla agentura ve čtvrtek v prohlášení, které sdílel mluvčí společnosti Tom Skinner.

Zatímco mnoho varování a omezení po celém světě bylo zmírněno, CDC uvedlo, že cestování může stále zvýšit riziko vystavení viru.

CDC pokračovalo: „Ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb USA a CDC spolupracují s Bílým domem a dalšími federálními partnery na zmírnění dopadu COVID-19 na americkou veřejnost a zároveň se bezpečně vrátí k běžné rutině.“ „Požadavky na cestu byly připraveny s využitím nejlepších dostupných vědeckých poznatků.“

Pravidla maskování:Kde jsou masky stále vyžadovány, když byl zrušen mandát pro maskování?

Kanada:Vstupní požadavky se uvolňují pro některé mezinárodní cestovatele

Nový Zéland se otevře všem turistům v červenci

Ve středu vláda uvedla, že Nový Zéland do července znovu otevře své hranice pro turisty ze všech zemí, umožní výletním lodím návrat a usnadní kvalifikovaným pracovníkům migraci, protože to po pandemii COVID-19 opět vypadá do zahraničí.

Nový Zéland se pomalu znovu otevírá, nejprve minulý měsíc Australanům a poté začátkem tohoto měsíce turistům z USA, Británie a více než 50 dalších zemí. Středeční oznámení umožní turistům z Číny, Indie a dalších zemí přijíždět od 31. července.

Vláda také uvedla, že plánuje ukončit potřebu, aby lidé do konce července absolvovali před odletem testy na COVID-19.

Cestování po pandemii:Je v pořádku ptát se na status očkování jiného cestujícího nebo žádat, aby byl skryt?

Evropská unie:Od příštího týdne shodí svou masku mandátu na letadlech a letištích

Izrael upouští od požadavků na vstupní testy pro návštěvníky z USA

Od 20. května nebudou muset všichni američtí cestovatelé, kteří přiletí do Izraele letadlem, při příletu podstupovat test PCR a nebudou muset být v karanténě.

Testování před odjezdem však zůstane požadavkem, protože snadná omezení umožní více návštěvníkům užít si naši zemi.

Laos se po více než dvou letech otevírá mezinárodním návštěvníkům

Vnitrozemský stát jihovýchodní Asie Laos se v pondělí znovu otevřel turistům a dalším návštěvníkům, více než dva roky poté, co zavedl přísná omezení v boji proti koronaviru.

Oficiální tisková agentura KPL uvedla, že Thibhakon Chantavongsa, šéf vládní agentury pro kontrolu COVID-19, v sobotu oznámil datum znovuotevření, posledního v třífázovém plánu. Řekla, že pro laoské státní příslušníky a cizince vstupující do země budou nadále vyžadovány očkovací průkazy nebo testy na viry.

Cestující starší 12 let bez očkovacích průkazů musí být schopni prokázat negativní testy ATK provedené do 48 hodin po opuštění Laosu.

V rámci zmírnění omezení se znovu otevřou zábavní podniky včetně karaoke sálů, ale musí vyhovovat kontrolním předpisům COVID-19. Všechny hraniční přechody byly znovu otevřeny.

Myanmar vydávání turistických víz

Myanmar ve čtvrtek oznámil, že obnoví vydávání víz návštěvníkům ve snaze pomoci skomírajícímu turistickému průmyslu, který byl zdevastován pandemií koronaviru a násilnými politickými nepokoji.

Podle vládního oznámení ve státních novinách Global New Light of Myanmar budou od neděle zpřístupněna online turistická „elektronická víza“, což je krok, jehož cílem je také koordinace cestovního ruchu se sousedními zeměmi.

Návštěvníci potřebují očkovací průkaz, negativní výsledky testu COVID-19 RT-PCR provedeného krátce před cestou a cestovní pojištění. Po příjezdu musí také spustit Rychlý test ATK.

Myanmar již 1. dubna obnovil vydávání pracovních víz a 17. dubna zrušil zákaz mezinárodních komerčních letů. V březnu 2020 přestala vydávat víza a pozastavila přílety.

Česká republika také uvolňuje všechna cestovní omezení

Ministerstvo zdravotnictví ČR minulý měsíc zmírnilo cestovní protokoly pro zahraniční návštěvníky a české občany.

„Vstup koronaviru do České republiky již neplatí,“ Český cestovní ruch Řekl to na svých webových stránkách 14. dubna.

Jamajka v dubnu některá omezení zmírnila

Jamajka v dubnu zrušila omezení vstupu COVID-19 v naději, že snadnější vstup přiláká více turistů.

Jamajský úřad pro cestovní ruch minulý měsíc oznámil, že karibský ostrov upustí od svého mandátu pro vnitřní masky a zahájí požadavky na testování PCR COVID-19 před odletem.

Sníte o dovolené v Karibiku? Zde jsou omezení vstupu COVID na oblíbené ostrovy

Při zvažování cestování mějte na paměti případná omezení a doporučení

Při plánování cesty, i když jsou omezení zmírněna, CDC doporučuje všem cestujícím, aby měli aktuální informace o vakcínách COVID-19 a „dodržovali všechny domácí a mezinárodní cestovní požadavky a doporučení“.

A každý týden Health Agency aktualizuje svá Travel Health Notices, aby upozornila cestující.

Navíc COVID-19 z CDC Oznámení o zdravotních cestách Je aktualizován každý týden, aby upozorňoval cestující na situaci COVID-19 v mezinárodních destinacích a radil jim, jak se chránit před, během a po cestě.

Přispívají: Billy Schulze, USA Today a The Associated Press