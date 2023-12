Seřazené aktualizace za prosinec | aura

Další aktualizace pro Halo Infinite bude vydána včetně dvou nových hodnocených herních funkcí, které hráči velmi žádali; Ochrana za degradaci a úpravy sankcí za klasifikované propuštění. Pojďme se ponořit do detailů a promluvit si o tom, jak to funguje!

Degradační ochrana : Právě jste postoupili ze zlaté na platinovou – skvělá práce, nebylo to snadné. Bohužel jste v dalším zápase nehráli moc dobře, možná jste dostali telefonát a byli jste vyrušeni, nebo možná jeden z vašich spoluhráčů skončil – hej, zpátky ke zlatu. No a to už se zavedením ochrany proti demolici neplatí. Když postoupíte na novou divizi (stříbrná, zlatá, platinová, diamantová nebo granátová), získáte období odkladu tří zápasů, vyhrajete nebo prohrajete, jako druh záchranné sítě a nebudete degradováni na předchozí dělení. rozdělit.

Výhra ve hře se bude počítat jako jedna ze 3 strážních her – nejsou to 3 prohry, jsou to 3 hry bez ohledu na to, co se stane.