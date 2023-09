Energamo LipnoLopt 2023 – ProXCskiing

Krásné okolí kolem Lipenské přehrady a Šumavy nabízí skvělé tréninkové možnosti a perfektní přípravu na zimní sezónu. Zveme všechny profesionální týmy Ski Classics na Training Camp a Energamo Lipnolopet 2023.

Cestování ze střední Evropy je poměrně snadné. Z letiště ve Vídni, Praze nebo Mnichově to trvá autem 2,5-3 hodiny. Je to také 3 hodiny jízdy na ledovec Dachstein v Rakousku, pokud by někdo chtěl spojit sportovní kemp se závody.

V pátek večer (6. října) je na programu městský sprint na jeden kilometr o Cenu města Frymburka. V sobotu (7.10.) se pak lyžařky dopraví trajektem na start (asi 5 minut) a v 10:00 začne hromadný start žen na všech třech našich tratích. Deset minut po ženách nastoupí na stejné vzdálenosti muži.

Trajekt do Energamo Lipnolopet start. Foto: Jerry Bouchek/Bossa Photography

Hlavní závod Energamo Lepnolopt má délku přes 55 km, zatímco kratší, méně kopcovitý závod má délku přes 22 km a pro mladší sportovce jen 9 km do kopce. Všechny trasy pak sdílejí náročné stoupání do cíle v St. Thomas a autobus odveze lyžaře zpět na místo startu.

Závod na 55 km začíná plochou dráhou kolem Lipenské přehrady a po 14 km bude následovat kontrola sprintu (prize money). Následuje první občerstvovací zastávka a dlouhé stoupání na Pasičnou, kde se na 26. kilometru nachází kontrolní bod stoupání (prize money) a další občerstvení.

Mezi 20. a 40. kilometrem jedeme nejhezčí úsek trasy, lyžujeme podél hranice s Rakouskem a kocháme se krásnými výhledy na Alpy, kolem bobřích hrází a na historický Schwarzenberský dřevěný kanál.

Sportovci během Enegarmo Lipnolopet 2022. Foto: Jerry Bouchek/Bossa Photography

Následně se vracíme k Lipenskému jezeru a po opětovném projetí startovního prostoru následuje konečná občerstvovací zastávka a závěrečné stoupání se sklonem 14 % v krátkých úsecích. Celkem 55 km a 850 m stoupání bude perfektním testem, pokud jste dobře připraveni na zimu.

Okolí Lipenského jezera je plné krásné přírody, mnoha rekreačních oblastí, ozdravných hotelů, cyklistických a vodních stezek, ale také lanovek, vleků, sjezdovek, stezek pro horská kola a stezek v korunách stromů.

Půl hodiny jízdy je vzdálený Český Krumlov, jehož historické centrum je vybudováno v obřím meandru řeky Vltavy a je součástí světového dědictví UNESCO a stojí za návštěvu. Energamo Lipnolopet je jednou z mála akcí dálkového lyžování mimo Skandinávii a má velký potenciál stát se jedním z největších závodů před zimou. Neváhejte a přijďte si vyzkoušet závod nebo fandit a poznat zdejší okolí.

Energamo Lipnolopt – Fakta

Nejlepší momenty Energamo Lipnolopet 2022

