Bývalý administrátor NASA Artemis nenávidí a chce slavit jako v roce 2008

Ve středu bývalý administrátor NASA Michael Griffin, 73, zaujal uctivý, ale pevný postoj při projevu k podvýboru Sněmovny reprezentantů, který pořádal slyšení o programu NASA Artemis na návrat lidí na Měsíc.

„Budu přímý,“ řekl Griffin. „Podle mého názoru je program Artemis příliš složitý, nerealisticky oceněný, ohrožuje bezpečnost posádky, představuje příliš velké riziko pro dokončení mise a je nepravděpodobné, že bude dokončen včas, i když bude úspěšný.“ .“

V podstatě, Griffin řekl podvýboru Sněmovny reprezentantů pro vesmír a letectví, NASA si nemůže dovolit pohrávat se s komplexním, částečně komerčním plánem návratu lidí na Měsíc s ohledem na dlouhodobou kolonizaci. Místo toho by se podle něj měla agentura vrátit k základům a dostat se na Měsíc co nejrychleji. Číně, která má konkurenční lunární program, by nemělo být dovoleno vymanévrovat NASA a její spojence při návratu na Měsíc. Řekl, že vesmírná agentura potřebuje „restartovat“ měsíční program a zbavit se všech těchto komerčních vesmírných nesmyslů.

Griffinův plán

Přítomní členové sněmovny nikdy netlačili na Griffina, aby o tomto plánu požádal o podrobnosti, ale bylo to vysvětleno v Jeho písemné svědectví. Je to užitečná četba pro každého, kdo chce pochopit, kam by někteří tradiční zastánci vesmíru vzali americký vesmírný program, kdyby měli svou cestu. Nemusí to být úplně teoretické, protože Griffin by mohl usilovat o návrat jako administrátor NASA, pokud bude prezidentem zvolen Donald Trump.

V Griffinově případě by to zemi vrátilo do pohodlných hranic roku 2008, těsně před začátkem komerčního vesmírného věku a kdy byl na vrcholu svých sil, než byl vyhozen z funkce administrátora NASA. Stručně řečeno, Griffinův plán urychlit misi na Měsíc vyžaduje:

Dva starty rakety Space Launch System Block II

Horní stupeň Kentaura III

Kosmická loď Orion

Dvoustupňový skladovatelný lunární lander poháněný pohonnou hmotou

Tato struktura bude podporovat čtyřčlennou posádku na povrchu Měsíce po dobu sedmi dní, řekl Griffin. „Přímý přístup, který je zde popsán, by mohl umístit expedice pod vedením USA na Měsíc počínaje rokem 2029, pokud vezmeme v úvahu odvážné kroky Kongresu, rychlé rozhodování a asertivní vedení dodavatele ze strany NASA,“ uzavřel.

S tímto plánem Griffin v podstatě vrací NASA ke konstelačnímu programu, který Griffin pomohl vytvořit v letech 2005 a 2006. Kosmická loď Orion je stejná a raketa (SLS Block II místo Ares V) je podobná. Navrhovaný lunární lander vypadá trochu jako Altair lunární lander. Snaží se dát skupinu zpět dohromady a spoléhá na Boeing, Lockheed Martin a Northrop Grumman, že dostanou astronauty zpět na Měsíc rychlým a účinným způsobem.

Problém s Griffinovým plánem je ten, že před 15 lety selhal. Nezávislá Augustinova komise, která v roce 2009 přezkoumala plány NASA pro lety do vesmíru, zjistila, že „[t]Zdá se, že program letů lidí do vesmíru Spojených států je na neudržitelné cestě. „Je to pokračování riskantní praxe sledování cílů, které neodpovídají přiděleným zdrojům.“ Možná je to řečeno zdvořile.

V Griffinově plánu je několik obrovských fantazií. První je, že v roce 2029 budou připraveny ke startu dvě rakety SLS Block II. Pamatujte, že vývoj verze rakety Block I trval 12 let a 30 miliard dolarů. NASA očekává, že prozatímní verze, Block 1B, bude připravena v roce 2028. Ale magicky bude mít NASA dvě verze pokročilejší rakety Block II (s výkonnějšími bočními boostery) připravené do roku 2029.

Pak je tu lunární lander. Není navržen. Není financována. Pokud by byla postavena na základě akviziční strategie načrtnuté společností Griffin, nepochybně by to stálo 10 až 20 miliard dolarů a trvalo by deset let na základě výkonnosti v minulosti. Jeden rozumný odhad pro Griffinův plán, založený na výkonech dodavatele s Orionem (ve vývoji od roku 2005) a raketou SLS, je ten, že pokud se rozpočet NASA zhruba zdvojnásobí, lidé by mohli přistát na Měsíci koncem 30. let 20. století.