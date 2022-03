Dva golfisté Longhornu se tento týden utkají na velkých akcích

Mistrovství Chevron

Augusta National Women’s Amateur

Dvě golfistky z Texasu budou mít tento týden příležitost reprezentovat Longhorns na dvou velkých akcích. student Bohyunova zahrada Byl vybrán jako amatér ve speciální výzvě sponzorů, aby soutěžil s hráči LPGA Tour v Chevron Championship. velký Sára Kosková Přijala pozvání jako jedna z předních světových amatérských golfistek na turnaj v Augustě Women’s National Amateur Golf Tournament.

„Hrát na takové velké akci pro mě hodně znamená,“ řekl Park. „Je to skvělá příležitost sledovat, soutěžit a učit se proti jiným skvělým golfistům a také si zahrát v atmosféře profesionálního golfového světa.“

„Jsem nadšený z Bo, je to obrovská příležitost,“ řekl trenér. Ryan Murphy . „Stále stoupá žebříčkem nahoru a získá nějaké neocenitelné zkušenosti, když bude pokračovat ve zlepšování své hry na další úroveň.“

Kosková sdílí stejné nadšení z této obrovské příležitosti.

„Je to neuvěřitelné, byl mým snem tam soutěžit od chvíle, kdy oznámili vznik turnaje,“ řekla Kosková. „Zvlášť poté, co jsme tak blízko k posledním dvěma letům, jsme tak šťastní. Bude to velká oslava pro celý český golf.“

„Nemyslím si, že by si někdo zasloužil být v ANWA víc než Sarah,“ dodal Murphy. „Získat pozvání si dala už dávno za cíl a tvrdě pracovala, hrála dobře na několika velkých turnajích a udělala doslova vše, co mohla, aby si vysloužila pozvání napříč světovými žebříčky. Jsem na Sarah tak hrdý na golfistu, že ona, studentka že je, její spoluhráč a osoba, kterou je.“

Chevron Championships, jedno z pěti hlavních šampionátů v profesionálním ženském golfu, se každoročně koná v Mission Hills Country Club v Rancho Mirage v Kalifornii. Bude reprezentovat Park Longhorns v akci, která začíná tréninkovými koly v pondělí a úterý a zahrnuje Pro-Am ve středu, než se přesune do šampionátu od 31. března do 3. dubna. Na amatéry bude čekat Dinah Shore Trophy, kteří vyhrají legendární turnaj.

„Je pro mě velkou ctí reprezentovat Longhorn Women’s Golf Program na Main Eventu LPGA,“ řekla Parková, která byla vybrána na základě své vynikající hry v sezóně 2021-22. „Jsem tak vděčný, že mohu ukázat UT na obrazovce.“

Kousková bude pokračovat v tradici Longhorns na Augusta National Women’s Amateur, akci, která zahrnuje hluboké pole pro nejlepší světové amatérky. Hrálo se týden před Masters, Texas Senior a International se utkají na 54 jamkách pálkovací hry, přičemž 30 hráčů bude po 36 jamkách vyřazeno. První dvě kola se odehrají na Island a Bluff v Champions Retreat Golf Club ve středu a ve čtvrtek 30.-31. března. Celé pole se poté utká s Augusta National v oficiálním tréninkovém kole v pátek 1. dubna, přičemž poslední kolo těch, kteří postoupí na turnaji Augusta National, bude v sobotu 2. dubna.

„Hrát za longhorny je vždy čest a jsem ráda, že na hřišti zase bude hořet pomeranč,“ dodala Kosková. „Agathe (Laisne), Kaitlyn (Papp) a Emilee (Hoffman) zanechali v ANWA skvělé dědictví a jsem potěšen, že mám příležitost pokračovat v tradici Longhorn.“

Park a Kouskova chválí texaské trenéry a Longhorn Women’s Golf Program za přípravu na skvělé příležitosti, jako jsou tyto. Murphy bude nosit Parkovu tašku v Kalifornii, zatímco byl asistentem trenéra Kate Zlatá Augusta bude mít podporu Koskové z postranní čáry.

„Přípravy, které dostáváme na Texaské univerzitě, jsou opravdu profesionální,“ řekla Kosková. „Máme kolem sebe fantastické zázemí a tým. Trenér Murphy spolu s trenérkou Kate odvádějí fantastickou práci, aby nás postavili opravdu komplexním způsobem, který posiluje a vyostřuje všechny aspekty našich her, ale také představuje život elitního golfisty s charakterem.“ .“

„S trenérem Murphym jsme na hřišti na předchozích turnajích párkrát spolupracovali a mám pocit, že jsme spolupracovali opravdu dobře, takže si myslím, že to bude tento týden bonus,“ řekl Park. „Hra na skupinových akcích mezi dalšími skvělými hráči opravdu rozvinula moji hru a pomohla mi dále růst a rozvíjet se jako golfista.“

Chevron Championship bude vysílán na golfovém kanálu ve čtvrtek a pátek od 11:00 do 15:00 káhirského času, spolu se sobotou a nedělí od 16:00 do 20:00 káhirského času. Golfový kanál bude obsahovat nejdůležitější události, živé zprávy a zpravodajství v průběhu celé akce.