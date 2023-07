Hsieh Su-wei a Barbora Stryková společně vyhrály ve Wimbledonu svůj druhý ženský deblový titul

Česká republika Barbora Strycová (vlevo) a Tchajwanka Hsieh Su-wei slaví tituly poté, co porazily Australanku Storm Hunter a Belgičanku Elise Mertensovou a vyhrály finále ženské čtyřhry 14. dne tenisového Wimbledonského šampionátu v Londýně, neděle 16. 2023 (AP Photo/Alastair Grant) WIMBLEDON, Anglie — Hsieh Su-wei z Tchaj-wanu a Barbora Strycová z České republiky vyhrály svůj druhý wimbledonský titul ve čtyřhře, když v neděli na centrálním kurtu porazily Belgičanku Elise Mertensovou a Australanku Storm Hunterovou 7:5, 6:4. Hsieh proměnil druhý mečbol bekhendovým kopem, když se šampion z roku 2019 zlomil v závěrečné hře druhého setu. Stryková letos po porodu odešla z důchodu a řekla, že očekává, že to bude její poslední turnaj ve Wimbledonu. „Nemohla jsem si přát lepší výsledek,“ řekla Stryková. „Loni jsem napsal Su-Wei: ‚Zkusme Wimbledon 2023, jen abychom se vrátili a užili si atmosféru. COVID už neexistuje. Řekla: „Jo, pojďme na to.“ Pojďme se jen bavit.“ Jdeme s pohárem. Je to šílené.“ Hsieh nyní vyhrála ženský titul ve čtyřhře, když naposledy třikrát hrála na grandslamovém turnaji na trávě — také se spojila s Mertensovou, aby v roce 2021 nadzdvihla trofej. Ročník 2020 byl kvůli pandemii zrušen a ona byla zraněna v roce 2021. 2022. Je to také druhý grandslamový titul v řadě pro Hsieh, která se spojila s Wang Xinyu z Číny a vyhrála červnový turnaj French Open ve čtyřhře. Hsieh a Strycové je 37, což z nich dělá nejstarší čtyřhru žen podle kombinovaného věku, která se dostala do finále Grand Slamu, čímž překonaly hranici stanovenou Liesl Huber a Lisou Raymond, kterým bylo 35 a 38, když vyhrály státní mistrovství. OTEVŘENO. v roce 2021. Mertensová hledala celkově svůj čtvrtý grandslamový titul, zatímco Stormová se snažila získat svůj první. READ Nejnovější: Jihokorejský San vytvořil na olympijských hrách rekord v lukostřelbě | Sportovní READ Atletický klub Worthing, který udržuje produkci mezinárodních hráčů ...

Mertens was looking for her fourth Grand Slam title overall, while Storm was trying to win her first.

-->