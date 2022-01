V Praze demonstrovaly tisíce lidí proti nařízení očkování

Tisíce lidí v neděli demonstrovaly českou metropolí proti povinné vakcíně proti COVID-19 pro určité skupiny a firmy.

Demonstranti se sešli na Václavském náměstí v centru Prahy, zpochybňovali účinnost současné vakcíny a odmítali očkování dětí, pochodovali hlavním městem a skandovali „svoboda, svoboda“.

V Praze vypukly protesty po podobných, ale menších protestech v několika českých městech v sobotu.

Předchozí vláda vydala počátkem prosince nařízení, které zavedlo povinné očkování pro osoby starší 60 let, zdravotníky, policisty, hasiče a studenty medicíny.

Nařízení má vstoupit v platnost v březnu, ale ještě by se dalo zvrátit.

Administrativu premiéra Andrzeje Babiše po prosinci vystřídala v říjnových parlamentních volbách nová vláda pěti stran v čele s premiérem Peterem Fialou.

Nová administrativa se postavila proti nařízení očkovací látky pro seniory a byla ochotna jej zrušit, ale nevyloučila možnost, že by mohla být pro některé stále povinná, když epidemie postupuje. Vláda by měla své rozhodnutí oznámit do poloviny února.

Zdravotníci očekávali, že nová rychle se šířící Omigranská varianta koronaviru bude příští týden ovládnout zemi.

V zemi s 10,7 miliony obyvatel je 6,7 milionů považováno za plně očkovaných, zatímco více než 2,8 milionů dostalo přeočkování.

