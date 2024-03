Olivový olej je spojen se snížením krevního tlaku a snížením rizika cukrovky

Nemusíte konzumovat mnoho. A Studie z roku 2022 v Journal of the American College of Cardiology Vědci, kteří do studie zahrnuli asi 92 000 lidí, zjistili, že konzumace více než jedné a půl lžičky olivového oleje denně snižuje riziko předčasného úmrtí z jakékoli příčiny o 19 procent ve srovnání s konzumací menšího množství.