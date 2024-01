Vystudovaný lékař z české umělecké školy Weizmannova stylu

Tomáš Bujar a Adela Comerzy pozorují český umělecký institut během týdne přijímacích zkoušek, což vede k podivné a poučné cestě.

„Sebeprezentace, že?“ říká jedna učitelka, na kterou neudělalo dojem krabicovité portfolio uchazeče na další semestr na umělecké škole. „Je to extrémní sebeprezentace a vůbec nic jiného,“ zazní další, než si všimne malovaného vibrátoru ve tvaru penisu, který je také součástí prezentace, a suše poznamenal: „Hlavní věc je, že je pokrytý stříbrným sprejem.“ Vítejte na Týdnu přijímacích zkoušek 2020 na pražské Akademii a v „Art Talent Show“ Tomáše Bojara a Adely Kumrze, dokumentu, který není ani tak o umění nebo talentu, jako o absurdním úkolu posuzovat jedno a vychovávat druhé.

V důsledku toho nevidíme mnoho ze skutečného uměleckého díla samotného, ​​možná dost na to, abychom byli hluboce vděční, že nemáme práci, kterou dělají učitelé. Místo toho se Bujar a Komerzi, dva dokumentaristé, kteří spolu poprvé spolupracovali, zaměřili na různé procesy a metody, které různá studia používají při prosévání aktuálního souboru uchazečů, a na rozhovory učitelů mezi sebou a se svými potenciálními studenty během kurzu. školního roku. Během těchto několika stresujících, vyčerpávajících a pro někoho možná srdcervoucích dnů. (Film končí diplomaticky těsně předtím, než jsou oznámeny konečné volby, takže nikdy přesně nevíme, čí naděje byly zmařeny.)

Podobně jako v sérii dokumentů Fredericka Wisemana o institucích a komunitách, kterým slouží, se zde určité postavy objevují postupně, ale nikdy na úkor širšího obrazu. Kateřina Olivová a Darina Alster, spoluvedoucí Studia nových médií, jsou obzvláště živé díky jejich těsnému poutu a individuální atmosféře, díky níž je styl rozhovoru uvolněný, ale zároveň konfrontační. Obě lesbické ženy se jejich konverzace se studentkami často točí kolem genderu a sexuality, jako když pansexuální orientace jedné studentky vede k přátelskému boji o to, zda je bisexualita zastaralý pojem.

Ale pak se zdá, že otázky identity spolu s obavami o sociální spravedlnost zaměstnávají významnou část přicházející studentské populace, což z „Art Talent Show“ dělá také pronikavý komentář ke generační propasti. Profesoři kreslení Marek Meduna a Peter Dube, jejichž otázky jsou záměrně navrženy tak, aby studenty zatlačily do nepříjemné diskuse, jsou nakrátko fascinováni tím, jak jeden nebinární student používá množné číslo v první osobě (kupodivu se zdá, že jejich umělecká díla nejsou nic jiného než láskyplné kreslení mužské genitálie). Později Medonna a Dub žádají vegetariánskou studentku, aby se přiznala, že chce vyzkoušet lidské maso.

Pomáhá to, že většina začínajících umělců sama má neodmyslitelnou touhu provokovat: jeden tvůrce videa posměšně popisuje instalaci točící se kolem myšlenky partnera nakaženého AIDS jako způsob, jak mu zabránit v podvádění; Jiný uchazeč, který vyplňuje písemnou část zkoušky, se rozhodne pokrýt odpovědní arch jasně oranžovou barvou. Dohlížející profesor mírně podotkne, že to nemusí sedět historikům umění a teoretikům, kteří tyto testy posuzují, a skutečně vidíme, že oranžový papír má rozrušenou reakci tabule s popisovačem, kterou studenti ve skutečnosti laskavě pobaví. “ zvláštní chápání toho, co je bazilika.

Nebýt klidu elegantní fotografie Simona Dvořáčka, rozprostřít pozornost filmu na mnoho dní, mnoho disciplín a mnoho diskuzí by dalo napjatý zážitek. Kdykoli je tempo příliš trhané, musí redaktorka Hedvika Hansalová zkrátit Dvořáčkův podpisový záběr: dobře zarámovaný široký záběr na vstup do akademie, který hlídá starší žena sedící za skleněnou recepcí, jako by byla poněkud starší dámou. Vystavená umělecká díla.

Je nepravděpodobné, že by tuto ženu kdy napadl tak fantastický nápad. Ve svých interakcích se studenty a učiteli se zdá být typ, který nemá smysl. Její přízemní postoj poskytuje legrační kontrast k experimentálnímu zážitku v místnostech v patře, kde to, co jeden učitel vtipně nazývá institutovými „pokrytci, sobci a sociopaty“, zadává stále bizarnější úkoly a cvičení, jako je sebevědomí se zavázanýma očima. Udělejte si procházku do nedalekého parku nebo najednou pociťte nutkání křičet co nejhlasitěji.

Zábavný a poutavý film se zdá být připraven na zdravý provoz na dokumentárním festivalu, ale jeho zasloužené vítězství v sekci Proxima v Karlových Varech – vzácný triumf pro nefiktivní film v sestavě plné fantazie – také naznačuje, že má potenciál. oslovit publikum. Veřejné festivalové a umělecké publikum. Protože ať už se na tento osvětlující dokument díváte jako na portrét instituce, snímek generace nebo náčrt obětavosti a vytrvalosti, kterou projevili učitelé, The Artistic Talent Show snese jasné srovnání s různými styly a styly umění. . Umělecký výraz, který zobrazuje. Možná nejen ta nasprejovaná stříbrná lišta.