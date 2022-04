Skotský herec Alan Cumming nabízí odměnu 8 000 liber, aby pomohl najít pohřešovaného šimpanze filmové hvězdy

Hollywoodský Skot Alan Cumming nabídl odměnu 8 000 liber, aby pomohl najít pohřešovaného šimpanze, se kterým hrál ve filmu.

Herec řekl, že se stal „dobrými přáteli“ s opicí Toonkou při natáčení rodinné komedie Buddy z roku 1997 po boku Robbieho Coltrana.

Toonka byla naposledy viděna v kleci v bývalém chovném zařízení šimpanzů v Missouri, které bylo uzavřeno poté, co byly vzneseny obavy o dobré životní podmínky zvířat.

Byly chovány na místě a pronajímány na filmy a večírky nebo prodány soukromým vlastníkům.

Organizace People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) zažalovala Missouri Primate Foundation za jejich „špinavé“ životní podmínky.

Skupina za práva zvířat dostala povolení přesunout Toonku a šest dalších šimpanzů do útočiště, ale Toonka byla nezvěstná, když přijeli na převoz v červenci 2021.

Cumming, 57, z Aberfieldu v Perthshire řekl: „Během měsíců, kdy jsme spolu natáčeli, jsme se s malou Toonkou stali dobrými přáteli, hráli jsme si a starali se o sebe a obecně se bavili.

„Je hrozné pomyslet na to, že je možná někde v kleci v temném sklepě nebo že ho potkal jiný osud, proto apeluji na každého, kdo ví, co se mu stalo, aby se přihlásil a vyzvedl odměnu.“

PETA také vypsala odměnu 8 000 liber za informace o tom, kde se Tonka nachází.

Mluvčí Brittany Pete dodala: „Pokud je stále naživu, Toonka si zaslouží prožít zbytek svých dnů obklopený šimpanzími přáteli v bujné svatyni, podle soudního příkazu a někdo může pomoci Peteovi, aby ho tam dostal.“