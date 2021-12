Další hra Petera Molyneuxe, Legacy, je blockchainový obchodní simulátor

Aktualizovat: Oznámil to Peter Molyneux a 22cans dědictvíHra, která byla odhalena v roce 2019, bude využívat technologii blockchain – fakt, který jistě vylučuje jakékoli vydání na Switch. Jak se očekávalo dříve.

Zde jsou některé zajímavosti z Příspěvek na blogu Gala Games:

Legacy je splněným snem kreativního podnikatele a šancí pro hráče vybudovat si vlastní podnikání, navrhovat vlastní produkty z mnoha možností a vytvářet obchodní impérium, jaké svět ještě neviděl! Legacy je hra, která využívá vlastnictví hráče, hrajte s cílem vydělávat, půjčovat a vyhrávat, vysoce funkční NFT a skutečně unikátní komunitou řízenou ekonomiku…a to je jen začátek. Legacy je tu, aby posunulo hranice blockchainového hraní za hranice vašich nejdivočejších snů. Tvůrčí génius Petera Molyneuxe, tvůrce boží hra Žánr (kromě mnoha dalších) spolu s 22cans nyní spolupracuje s herními experty Ericem Schiermeyerem a Galou, aby se Legacy dostalo do popředí blockchainového hraní.

originální příběh [Mon 11th Feb, 2019 12:15 GMT]: Před pár dny jsme zveřejnili rozhovor s Petr Molino Ohledně jeho další hry Legacy a jeho touhy po ní Přiveďte to k vypínači, což je útěcha miluje řezání. Nyní vám můžeme poskytnout první snímky obrazovky ze hry, o které sám Molino říká, že je záměrným návratem k jeho první videohře, Podnikatel, který se proslavil především prodejem pouze dvou exemplářů (zřejmě jeho matka jeden koupila).

V Legacy podnikáte a můžete stavět Cca Cokoliv. Inspirována Molinovým otcem, který trávil hodiny ve své dílně tvorbou nejrůznějších věcí, vás hra staví do role vynálezce a opraváře, který začíná vyrábět jedinečné produkty ve své garáži a prodávat je veřejnosti; Vyrobte dostatek nejprodávanějších položek a překonáte svůj skromný majetek a proměníte svůj podnik v masivní globální podnik, což je vývoj, který přichází s dalšími stresy – jako je stavba továren a najímání pracovní síly. Poté budete čelit problémům, jako je péče o vaši rostoucí pracovní sílu a vyvážení ziskovosti s etickými zájmy.

I když platformy nebyly oficiálně oznámeny, předpokládá se, že Legacy zpočátku přichází na počítače a chytrá zařízení. Příbuznost Molyneux k Switch znamená, že hráči Nintenda mohou také dostat šanci hrát si jej v budoucnu.

Red Bull Gaming Podívejte se do hloubky na Legacy jako součást jeho franšízy úrovně Série krátkých dokumentů, šest filmů, z nichž každý pojednává o jiném softwarovém domě a jeho přístupu k tvorbě her. Níže uvádíme odkaz, ale varujeme nás, že obsahuje vulgární výrazy. Dejte nám vědět, co si o hře zatím myslíte, a pokud byste ji chtěli na Switchi vyzkoušet.