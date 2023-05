Vylepšete své nároky ChatGPT pomocí Auto-GPT | Kabelové

Dále musíte Stáhnout Auto-GPT Z GitHubu: Klikněte na odkaz na nejnovější verzi a stáhněte si soubor zip, který tam najdete. Při rozbalování archivu duplikujte soubor s názvem .env.template a přejmenujte jej na env. A otevřete jej v textovém editoru. Najděte řádek „OPENAI_API_KEY = your-openai-api-key“ a nahraďte „your-openai-api-key“ skutečným klíčem API z vašeho účtu OpenAI.

Můžete získat klíč API odtud. S ChatGPT získáte pouze několik bezplatných volání API, takže budete chtít nastavit Platba nebo způsob platby– Nejnovější ceny můžete vidět na Tato stránka (V době psaní tohoto článku se zpracovává několik centů na tisíc tokenů nebo bitů informací.) Při nastavování platební metody můžete také nakonfigurovat platební limity, abyste zajistili, že vám AutoGPT nebude účtovat více, než vám vyhovuje.

Po uložení a zavření souboru .env můžete Auto-GPT spustit kliknutím pravým tlačítkem na jeho složku a výběrem Otevřít v Terminálu. Zadejte „pip install -r requirements.txt“ a stiskněte Vstoupí Chcete-li nainstalovat potřebné knihovny, po dokončení zadejte „python -m autogpt“ a stiskněte Vstoupí ke spuštění samotného Auto-GPT. Auto-GPT pak můžete spustit anonymně: stačí mu říct, co chcete, aby dělal, a začne fungovat.

Jeho odraz se objeví na obrazovce a budete požádáni o potvrzení každé akce v procesu Auto-GPT funguje – pokud byste raději souhlasili s více akcemi za sebou, napište „yx“, kde x je počet akcí bot rád vystoupí bez vašeho souhlasu (pamatujte si, že všechny tyto požadavky ChatGPT vás stojí malé množství peněz). Pokud potřebujete ukončit úlohu před jejím dokončením, použijte Ctrl+C.

AgentGPT je asistent AI dostupný na webu. Auto-GPT přes David Nield

Pokud je to příliš mnoho práce a chcete něco jednoduššího na hraní, Operátor GPT Je to podobný projekt založený na Auto-GPT a běží v prohlížeči, není nutná žádná instalace. Není tak pokročilý jako Auto-GPT, ale pro začátečníky je přímočařejší a poskytuje vám představu o tom, co je možné se samostatnými agenty AI.

Stejně jako u Auto-GPT musíte Získejte klíč API Aby ChatGPT pro AgentGPT fungoval správně (opět vám bude účtován poplatek za použití). Tento klíč API můžete k nástroji připojit pomocí nastavení nalevo. Zadejte svému agentovi jméno a cíl pomocí záznamu na obrazovce a poté jej vypněte výběrem Nasadit agenta – úkoly se po vytvoření a dokončení zobrazí vpravo.