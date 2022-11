Video úplného zatmění Měsíce brzy v úterý

Toto zatmění skončilo. jestli jsi mi chyběl, Zaregistrujte se do The Times Space and Astronomy Calendar Chcete-li mít připomínku budoucích událostí ve svém osobním digitálním kalendáři.

Během časných úterních ranních hodin sestoupí na tvář Měsíce tma, než se hluboká krvavá barva změní na červenou. Ne, to není soubor Den voleb Omen – Je to jedna z nejpoutavějších památek na noční obloze.

Každý, kdo by byl vzhůru ve Spojených státech, by seděl v první řadě, protože Slunce, Země a Měsíc se seřadily, což způsobilo, že Měsíc prošel zemským stínem při posledním úplném zatmění Měsíce do roku 2025.

řekl Bruce Bates, hlavní vědec Planetární společnosti.

Zde je to, co potřebujete vědět o sledování zatmění.

Kdy a kde sledovat zatmění

V Severní Americe budou mít nejlepší výhled pozorovatelé na západním pobřeží. Ve 12:02 PST Měsíc vstoupí do vnější části zemského stínu a zůstane mírně slabší. Ale úplná fáze zatmění – skutečná hvězda show – začne až ve 2:16 ráno. Říká se tomu totální fáze, kdy Měsíc vstoupí do nejtmavší části zemského stínu a zazáří sytě krvavě červenou barvou. Celková doba bude trvat asi 90 minut do 3:41 a v 5:56 se Měsíc vrátí do své rozpoznatelné stříbrné barvy.