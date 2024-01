Stardew Valley Creator „Přidán nový hlavní obsah“ ve verzi 1.6

Simulátor farmy a životního stylu Stardew Valley se brzy dočká velké aktualizace, a pokud vás zajímá stav jeho vývoje, Eric 'ConcernedApe' Barone nyní sdílel novou aktualizaci.

v Krátká zpráva na sociálních sítích, vývojář zmínil, jak konečně dokončil přidávání „hlavního nového obsahu“ a zaměřil se na opravu chyb a optimalizaci, dokud nebyl připraven k použití. Také se nemůže dočkat, až to všichni vyzkouší, až to dorazí.

„1.6 byl nakonec o něco větší, než bylo původně plánováno. Dokončil jsem do něj však nyní přidávání velkého nového obsahu a je ve fázi opravy chyb a optimalizace, dokud nebude připraven k vydání. Děkuji za trpělivost. Je to Bude zábavné vidět, jak to všichni hrají!“

1.6 nakonec měla o něco větší dojezd, než se původně plánovalo. Nyní jsem do něj dokončil přidávání velkého nového obsahu a je ve fázi opravy chyb a optimalizace, dokud nebude připraven k vydání. Děkujeme vám za vaši trpělivost. Bude zábavné vidět všechny hrát!– Concerned (@ConcernedApe) 26. ledna 2024

A pokud se stále obáváte, zda bude tento rok vydán, nebojte se – podle Barron's letos „rozhodně“ dorazí. Potvrdil to v následné odpovědi fanouškovi. Pokud jde o jeho velikost ve srovnání s předchozí aktualizací, zde je to, co řekl:

„Je těžké to srovnávat, protože 1.5 byla o velké nové oblasti, zatímco 1.6 je o přidávání více ke starým věcem ve hře se spoustou maličkostí.“

Až tato verze hry konečně dorazí, přijde nabitá novým „Major Festivalem“, dvěma novými minifestivaly, novým obsahem do pozdních her, novými předměty, recepty na výrobu, zimním oblečením pro vesničany, novým typem farmy, novým tajemství a mnoho dalšího..