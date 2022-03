Studie říká, že jeleni infikovaní virem Covid mohou virus přechovávat a infikovat lidi

Kromě současné záchrany lidských životů je to další zásadní důvod, proč úředníci veřejného zdraví kolektivně tlačili očkování Zpomalení šíření COVID-19 je způsobeno tím, že čím více hostitelů virus sídlí, tím je pravděpodobnější, že virus nakonec zmutuje na něco virulentnějšího. To se u SARS-CoV-2 zatím zjevně stalo nejméně dvakrát: nejprve s vysoce nakažlivým virem delta proměnnápak později s I Omicron je nejnakažlivější variantou.

V současné době se počet lidských hostitelů ve Spojených státech zmenšuje, protože Omikronová vlna padá ze svého vrcholu. Pokud budeme mít štěstí, mohlo by to znamenat, že tato vlna infekcí skončila, a zatímco koronavirus se bude dál šířit (a transformovat), až se stane endemickýbude mít k tomu méně hostitelů.

nebo alespoň Člověk hostitelé. Jak víme, zdá se, že SARS-CoV-2 se rozšířil Netopýři a luskouni před Přechod k lidem. Víme také, že virus se znovu rozšířil u zvířat, s největší pravděpodobností prostřednictvím lidí: PesA kočkyA zoo levA Velké množství jelenů Zdá se, že byl infikován lidmi.

Bohužel, trend infekce se nyní může ubírat opačným směrem. A Nedávné kanadské studie Vyvolává možnost, že jelen – jeden z nejrozšířenějších velkých savců v Severní Americe – mohl infikovat lidi COVID-19, onemocněním způsobeným SARS-CoV-2. Mohlo by to znamenat, že virus nějakou dobu cirkuloval v jelenech, kde se rozmnožoval a někdy cestou zmutoval, než skočil zpět do lidí.

Nová studie poskytuje důkazy, že jeleni mohli infikovat lidi, i když to nebylo definitivně prokázáno. Studie, kterou provedlo více než dvacet vědců z celého Ontaria a byla zveřejněna v databázi bioRxiv (dosud nebyla recenzována), zahrnovala 300 vzorků jelena běloocasého v Kanadě během posledních měsíců roku 2021. Bylo testováno sedmnáct Z těchto jelenů bylo testováno pozitivně na SARS-CoV-2, všichni byli z jihozápadního Ontaria. Vědci zjistili, že stejný kmen SARS-CoV-2, který se velmi liší od jiných známých kmenů, byl také velmi podobný viru SARS-CoV-2, který infikoval lidi. (Úzce to také souviselo s kmenem nalezeným mezi lidmi v Michiganu koncem roku 2020.) I když vědci nemohou potvrdit, že se virus přenesl na člověka prostřednictvím jelenů, vědí, že lidé žijí ve stejné zeměpisné oblasti jako jeleni a byli v těsný kontakt s jeleny.Ve stejné době, kdy byly odebrány infikované vzorky.

Velikost vzorku je však velmi malá a nikdo ji nemá Trvale Dokázal, že jelen dal virus lidem. Neexistuje také žádný důkaz, že osoba infikovaná zmutovaným virem SARS-CoV-2 jej předala někomu jinému, a předběžné experimenty naznačují, že nový virus nebude schopen uniknout protilátkám. Jinými slovy, pokud se rozšíří mezi lidmi, očkovaní jedinci budou pravděpodobně v bezpečí.

A konečně, protože virus SARS-CoV-2 na jelenech je neznámý, není zatím důvod se domnívat, že představuje pro člověka nějaké zvýšené riziko. Největší obavou je, že protože se viry mohou vyvíjet u zvířat, existuje šance, že by se mohly změnit v něco vážnějšího.

Samira Mbarka, viroložka z Výzkumného ústavu Sunnybrook a University of Toronto a autorka nového článku: „Virus se vyvíjí u jelenů a šíří se u jelenů daleko od toho, co jasně vidíme u lidí.“ Řekl New York Times,. Po sekvenování kompletních genomů pěti postižených jelenů vědci objevili několik mutací, které nebyly dříve zdokumentovány. Našli také 76 mutací, které identifikují novou verzi SARS-CoV-2 od původní verze viru. Některé z těchto mutací byly dříve detekovány u jiných infikovaných zvířat jako např norek.

Krátce předtím, než byla tato studie zveřejněna, samostatná skupina vědců oznámit že pensylvánští jeleni možná přetrvali s alfa variantou i poté, co zmizela z lidí – a že se v nich vyvinula, když ji dále šířili. To zvyšuje obavy z jelenů inkubujících viry SARS-CoV-2.

Virus SARS-CoV-2 je věří Vyrostl jsem v podkovy. V určitém okamžiku se předpokládá, že virus byl přenesen na jiné zvíře prostřednictvím jednoho nebo několika „hrotů“ a nakonec si našel cestu do lidského hostitele. Notoricky známý netopýr Sloužit jako hostitel pro nebezpečné koronaviry, protože jejich imunitní systém je neobvykle agresivní. To znamená, že viry, které žijí v netopýrech, se musí vyvíjet a množit rychleji, aby přežily.

„Základem je, že netopýři mohou být zvláštní, pokud jde o hostitele virů,“ řekl v roce 2020 pro Science Daily Mike Potts, ekolog nemocí a profesor integrativní biologie na UC Berkeley. Pocházející z netopýrů. Ani netopýři s námi nejsou blízce příbuzní, takže bychom nečekali, že budou hostiteli mnoha lidských virů. Tato práce však ukazuje, jak imunitní systém netopýrů může řídit virulenci, která toto překoná. „

