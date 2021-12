První případ varianty Omicron identifikovaný v západním New Yorku | místní zprávy

Zdravotní experti uvedli, že od chvíle, kdy byla tato varianta poprvé identifikována v Jižní Africe v listopadu, je otázkou, kdy sem Omicron dorazí, nikoli zda. Během několika dní se Omicron stal dominantním kmenem viru v New Yorku, což způsobilo to, co guvernérka Cathy Hochholová ve středu nazvala „vertikální“ nárůst případů. S příchodem společnosti Omicron do New Yorku stát jako celek důsledně stanovil jednodenní záznamy o zátěži případů od doby, kdy se testování na virus stalo široce dostupné blízko začátku pandemie.