První satelitní „hacking sandbox“ na světě, když SpaceX vypustí náklad

28. Commercial Resupply Mission (CRS-28) společnosti SpaceX se připravuje na zahájení nových vědeckých experimentů a zásob na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) v sobotu (3. června).

Nákladní mise CRS-28 má odstartovat v kapsli SpaceX Cargo Dragon na vrcholu jedné z raket Falcon 9 společnosti ve 12:35 SELČ ze Launch Complex-39A v Kennedyho vesmírném středisku NASA na Floridě. Po krátké době orbitálního dohánění je naplánováno setkání sondy s Mezinárodní vesmírnou stanicí v pondělí 5. června přibližně v 5:30 ET (0930 GMT).

Podle brífinku NASA o misi v úterý (30. května) bude CRS-28 přepravovat výzkum, logistické zásoby a potřeby posádce Expedice 69, která je v současné době na palubě Mezinárodní vesmírné stanice. Kromě řady nových experimentů zamířených do laboratoře na nízkou oběžnou dráhu Země bude CRS-28 také zásobovat více než 30 výzkumů probíhajících na palubě Mezinárodní vesmírné stanice, uvedl hlavní vědec ISS Kurt Costello.

Costello popsal prohlášení o misi jako „velmi dobrou kombinaci biologického užitečného zatížení, technických ukázek a některých pozorování vědy o Zemi“. Ve skutečnosti nový výzkum zamířený na stanici zahrnuje studie zkoumající změny DNA v mikrogravitaci, dokovací prototypy pro robotické kosmické lodě, studii výbojů modré energie z bouřek, hrst kostek ze studentských projektových skupin po celé Kanadě a solární pole IROSA na podporu výroby. elektřina. na stanici.

Příbuzný: Mezinárodní vesmírná stanice – vše, co potřebujete vědět

Moonlighter, jedna z kostek vypuštěných na misi CRS-28 společnosti SpaceX, byla vyvinuta, aby umožnila testování kybernetické bezpečnosti na oběžné dráze v reálném čase. (Obrazový kredit: Aerospace Corporation)

Na CRS-28 je vypuštěno šest kostek, které budou vypuštěny na oběžnou dráhu v rámci mise Nanoracks-26. Jedna kostka, jeho jméno měsíční světlo, jako cíl pro testování kybernetické bezpečnosti. Byl vyvinut společností Aerospace Corporation s pomocí výzkumné laboratoře vzdušných sil a velitelství vesmírných systémů, jmenovitě Výzva pro profesionály v oboru Soutěžit o úspěšné hacknutí malého satelitu za účelem testování kybernetických bezpečnostních systémů ve vesmíru.

Otázka satelitní kybernetické bezpečnosti se stala ještě důležitější poté, co Elon Musk, generální ředitel SpaceX, loni informoval, že satelity Starlink na Ukrajině zažívají vysokou míru kybernetických útoků z Ruska.

Phytohabitat-03 (PH-03) je a projekt Pochází z roku 2022 pod vedením výzkumníků z University of Florida Dr. Ann Lisa Ball a Roberta Ferrella. Genová soutěž ve vesmíru vítěz Panna Onuhua . Onohua je studentkou střední školy East Chapel Hill v Severní Karolíně a její projekt byl vybrán z více než 600 návrhů od studentů ve věku 7–12 let.

PH-03 se zaměřuje na měření telomer. Telomery jsou genetické struktury, které slouží k ochraně chromozomů. Postupem času se tyto struktury s věkem zkracují a opotřebovávají, ale bylo pozorováno, že telomery se ve vesmíru prodlužují. Tento objev byl učiněn skrz Studie dvojčat NASA S astronauty Scottem a Markem Kelly, jejichž telomery byly změřeny a vzájemně porovnány po Scottově roce ve vesmíru.

Dřívější studie provedená letecky na Mezinárodní vesmírnou stanici s použitím rostliny zvané Arabidopsis thaliana pozorovala stejné genetické změny v délce jejich telomer. Paul během úterního briefingu vysvětlil rozmanitost této konkrétní rostliny.

„Je to člen rodiny hořčice. A tak to úzce souvisí s věcmi, jako je hořčičná zelenina, zelí a brokolice, spousta věcí, které jsou plodinami pro vyhledávání stanovišť,“ řekl Paul. . „A spousta věcí, které se učíme o tom, jak Arabidopsis reaguje na kosmické lety, se může přímo přenést do toho, jak reagují rostliny podobných rodinných plodin.“

Advanced Plant Habitat (APH) během experimentálního validačního testu Plant Habitat Examination 03. Obrázek ukazuje rostliny Arabidopsis rostoucí v APH před instalací čtyř semenných vaků. (Obrazový kredit: Anna Lisa Paul)

Dříve přenesené sazenice Arabidopsis thaliana jsou nyní odesílány jako součást PH-03. Projekt bude testovat metody měření telomer ve vesmíru, jejichž proces se po odstranění gravitace zkomplikuje, a také to, zda byl některý z mutovaných genů z první generace Arabidopsis přenesen do těchto nových prostorově vázaných exemplářů. .

Uvnitř závěsu pro CRS-28 je také uložen University of Southern California Dokovací model Clingers . Jakmile budou na palubě Mezinárodní vesmírné stanice, CLINGERS se rychle spřátelí s roboty s obyvateli stanice Astrobi Asistenční roboti. Program CLINGERS je navržen tak, aby otestoval nový nezávislý systém setkání, který umožňuje aktivní a pasivní dokování.

Testovací zařízení pro experiment Clingers bylo vypuštěno na palubě nákladní mise CRS-28 k Mezinárodní vesmírné stanici. (Obrazový kredit: USC Space Engineering Research Center)

CLINGERS se budou vznášet vedle Astrobeů, aby otestovali jejich manévrovací program. Pokud bude systém úspěšný, mohl by budoucím modulům vesmírných stanic umožnit konfiguraci a sladění s ostatními moduly, což by umožnilo snadnější montáž na oběžné dráze.

Thor-Davis je projekt Evropské vesmírné agentury (ESA), který má zkoumat nově objevené modré výboje, ke kterým dochází ve vysokých nadmořských výškách nad bouřkami. „Chceme využít výhodného postavení ISS,“ řekl Olivier Courion, hlavní vyšetřovatel Thor-Davis během briefingu mise. „Od té doby se můžeme dívat na bouřky shora. Ve skutečnosti se tímto vyšetřováním chceme zaměřit na aktivitu nahoře v mracích a nahoře.“

Ostatních pět kostek létajících na CRS-28 jsou všechny projekty vedené studenty a podporované Kanadskou vesmírnou agenturou (CSA) v rámci kanadského projektu CubeSat (CCP). „Toto je velmi vzrušující okamžik pro mnoho mladých kanadských studentů, kteří během posledních pěti let tak tvrdě pracovali na navrhování a stavbě svých krychlí,“ řekl Tony Pellerin, ředitel vesmírné vědy a technologie Kanadské vesmírné agentury.

Stanovený primární cíl každé z misí studentských skupin je základním kamenem mise CCP umožnit kanadským studentům účastnit se skutečných vesmírných misí. Zaměření mise každé z kostek CRS-28 se však od ostatních liší.

radsat Navržený studenty z University of Saskatchewan k testování nového typu radiačního dozimetru. Součástí je také palubní kamera, která zachytí tropické pohledy na Saskatchewan v naději, že se o snímky podělí s kanadskou provincií.

Vybavený jiným typem fotoaparátu, UKPIK Cubesat pochází z Western University – Nunavut Arctic College v Ontariu. UKPIK poletí s připojenou kamerou pro virtuální realitu a výzkumníci doufají, že dají studentům NAC příležitost provozovat pohlcující zážitek z virtuální reality.

SC-Odin z Concordia University v Quebecu, jsou nanoskopy pro zobrazení orbitálního prachu z družice Concordia. Výzkumníci SC-ODIN doufají, že se jim podaří charakterizovat aerosolové částice z prachových bouří poblíž jezera Colhué Huapí v Argentině a pobřežních oblastí Namibie.

„Dvě z těchto misí, ESSENCE a IRIS, nesou nový vědecký náklad,“ vysvětlil Bellerin během tiskového hovoru CRS-28. podstata mise pro pozorování Země New York University v Ontariu. Mise bude monitorovat tání a degradaci permafrostu v severní Kanadě. Sonda také nese přístroj na měření hustoty slunečních protonů, nabitých částic vyvržených ze Slunce během výronu koronální hmoty.

„Tento typ mise přinese Kanaďanům, a nejen Kanaďanům, ale i světové populaci, velké výhody, protože zajistíme pochopení dopadů změny klimatu,“ řekl Pellerin.

a Kostky kosatce Byl vyvinut výzkumnými pracovníky z University of Manitoba a studenty středních škol v Kanadě. IRIS obsahuje 20 geologických vzorků, které budou monitorovány z hlediska poškození při vystavení prostředí ve vesmíru. Pro srovnání budou použita pozorování materiálů spolu s analýzami předchozích vzorků asteroidů, které pomohou lépe porozumět původu asteroidů a vesmírným dopadům na jiná planetární tělesa.

CRS-28 přilétá v patách nedávného odletu z Mezinárodní vesmírné stanice. Druhá pilotovaná mise z Axiom Space na stanici (Ax-2) pozdě Z jeho doku v laboratoři na oběžné dráze se čtyři soukromí astronauti vracejí z osmidenní mise.

Dragon cargo CRS-28 obsadí nejvýše položenou dokovací stanici Mezinárodní vesmírné stanice v Harmony asi na měsíc, než vypadne u pobřeží Floridy, aby přivezl vzorky z experimentu a odpad ze stanice z probíhající rotace posádky.